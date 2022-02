El intendente de Tres Lomas, Jorge Carrera y la Directora Ejecutiva de ANSES; Fernanda Raverta dejaron inaugurada la esperada oficina de ANSES mediante un sencillo acto desarrollado con un importante marco de autoridades y vecinos, del que también participaron la Directora de Niñez y el Subdirector de Prestaciones del organismo; Paula Ferro y Juan Manuel Tignanelli respectivamente, la Diputada Maite Alvado, la Senadora Ayelén Durán, el ex Diputado Gabriel Godoy y el ex Intendente Municipal; Roberto Álvarez.

El comienzo estuvo signado por las palabras del Jefe Comunal treslomense, quien hizo historia respecto de cómo, de a poco con los años y a partir de las gestiones realizadas por referentes del Partido Justicialista primeramente, y del gobierno municipal del Frente Justicialista Vecinal más tarde, se han ido abriendo en nuestra ciudad distintas oficinas de estamentos nacionales y provinciales.

“Teníamos que traer a Tres Lomas todas esas oficinas que hacían que nuestros vecinos se tuvieran que desplazar a otras ciudades para realizar trámites tan necesarios para su vida. Así primeramente llegaron las oficinas del IPS y del Ministerio de Trabajo, que hoy funcionan juntas. Trajimos la oficina de PAMI y creamos la oficina de Ayuda al Consumidor, y también logramos que AFIP nos visite periódicamente y tenga un lugar, como así también el Registro Automotor, que atiende dos veces a la semana en nuestra ciudad”.

Carrera continuó diciendo que “este tipo de acciones aportan grandes soluciones a la gente. A lo mejor quienes viven en la ciudad no lo notan, pero nosotros, para hacer un trámite en uno de esos organismos teníamos que hacer 50 o 60 kilómetros. Y quien no tenían auto tenía que buscar un medio para llegar, y se perdía la mañana. Hoy, tenemos la gran alegría de inaugurar una oficina que probablemente sea de todas ellas la que más trabaje. A partir de hoy, todos los vecinos que necesiten de ANSES no tendrán que ir más a Trenque Lauquen. Ahora la tendremos acá, atendida por gente de acá, eso lo torna distinto, y para nosotros es una gran satisfacción”.

Luego de las palabras del intendente se leyó la resolución que crea la oficina de ANSES Tres Lomas, y la Directora Ejecutiva del organismo puso en funciones a la flamante Jefa de la misma; Noé Álvarez Cavallero, para luego dejar su mensaje a los presentes.

Fernanda Raverta comenzó manifestando su felicidad por la oportunidad que el organismo a su cargo tiene, de abrir una oficina en la ciudad “porque ANSES tiene por objetivo – dijo – llegar a cada argentina y a cada argentino que nos necesite. Pero para poder llegar a cada argentina y a cada argentino es necesario poder construir, con mucha inteligencia en común y por sobre todo con mucha sensibilidad común con las gestiones locales, la posibilidad de abrir oficinas, porque sino llegamos a todos con las prestaciones, pero nos falta el contacto con la realidad de cada localidad”.

Más adelante Raverta manifestó que “esto es posible gracias a un estado que dice presente y trabaja con firmeza para poder estar cerca de cada necesidad, en cada tristeza, en cada alegría y en el momento que cada vecino nos necesite”.

En el final del acto, las autoridades presentes acompañaron al Intendente Carrera y a Fernanda Raverta en el tradicional corte de cintas y se procedió a recorrer las flamantes instalaciones