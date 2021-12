El jefe comunal de Trenque Lauquen y presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernández, no afirmó ni negó presentarse por la reelección en 2023, luego de las modificaciones que la Legislatura bonaerense aprobó para la ley que regula a dos los mandatos en la Provincia.

Fernández es uno de los 96 intendentes que transita su segundo periodo consecutivo y que tras la reforma del miércoles en el recinto podrá presentarse a una tercera reelección. Y es que la modificación establece precisamente que pasa a considerarse como primer período el posterior a la sanción de la Ley 14.836, es decir, el de 2019.

En este sentido, el jefe comunal, que hasta hace unos días atrás mantuvo largas reuniones con legisladores y miembros del Gabinete provincial orientadas a conseguir más recursos para los municipios, dejó en suspenso cómo lo encontrará el fin de su mandato.

"No sé, faltan dos años, veremos… falta mucho”, dijo en declaraciones a un medio. “Hay que evaluar el ánimo, la energía y la salud. Hay varios temas, la familia, a veces entender cuándo es el momento de irse o de la sucesión”.

“Veremos, no me apuro en esto. Hoy me siento bien, no digo ni sí, ni no”, insistió el jefe comunal.

Sobre el enojo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien expresó un no rotundo a las modificaciones de la ley, sancionada durante su gestión, dijo: "Yo también estoy enojado con Vidal porque ella no representa más a la Provincia, es legisladora de CABA. Ella se fue cuando tenía que defender a la Provincia y a su gestión y ahora que no venga a opinar”, remató