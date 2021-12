El intendente de Carlos Casares y senador electo por el Frente de Todos, Walter Torchio, presentó esta mañana su renuncia luego de que su pedido de licencia no lograra el quórum para ser tratado en el Concejo Deliberante.

Días atrás, Torchio dijo en conferencia de prensa: "He sido electo senador por la Provincia y presenté la licencia, pero la oposición no da quórum para que la misma sea tratada; mi decisión fue y es la licencia que es válida. No hay razón jurídica que lo impida y lo siento como un agravio sobre mi persona y el electorado”.

No obstante, ante la falta de quórum para darle tratamiento a su pedido de licencia y dada la proximidad de la fecha para jurar como senador electo, Torchio decidió presentar hoy la renuncia que será tratada mañana martes en una sesión a partir de las 11.

El presidente del Concejo Deliberante, Emanuel Gemelli, manifestó a los medios la semana pasada que Juntos “habla de una incompatibilidad que no se da. Lo que establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades es que no se puede ejercer los dos cargos al mismo tiempo, pero al tener licencia del de intendente puede tranquilamente ejercer la función de senador”.

En tanto el concejal Andrés Aguirrezabala señaló hoy a medios casarenses que esto era lo que la oposición venía sosteniendo desde un principio y que “se debió solucionar mucho antes ya que hay otros temas importantes para resolver” en el distrito