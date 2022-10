Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el concejal de Mercedes por Juntos por el Cambio, Carlos Mosso.

-Usted recorre constantemente la ciudad en bicicleta. Conoce la realidad de primera mano. De hecho, recibe por Whastapp mensajes de los vecinos de la ciudad. ¿Cuáles son los principales reclamos que le hacen los frentistas de Mercedes?

La verdad que la problemática es variable, depende de la zona del partido que uno recorre. Tenés muchos problemas de inseguridad en un sector de la ciudad y tenés falencias de servicios públicos como es el agua corriente y las cloacas en otros, y obviamente lo que más complicado tiene la ciudad es la falta de empleo genuino.

En la ciudad nos caracterizamos por tener en su gran mayoría empleados públicos. Tenemos fiscalías tribunales, AFIP, el municipio tiene su planta permanente, alrededor de 1050 empleados municipales más los contratados que suman alrededor de 3000 familias.

"Ahora lo que está en boca de todos, tristemente, es que estamos viviendo olas de entraderas"

El mayor generador de empleo es el estado en nuestra ciudad. Después lo comercial y un poco lo rural. Es bastante amplia la superficie de nuestro partido y las falencias van variando. Realmente ahora lo que está en boca de todos, tristemente, es que estamos viviendo olas de entraderas.

Tristemente lo que uno ve es el acostumbramiento y eso es a lo que no tenemos que llegar, porque uno se conforma con decir menos mal que no me lastimaron, pero la verdad es que es tristísima la situación y tenemos que estar atentos a esos temas.

-¿Dejó de ser Mercedes la ciudad tranquila que era antes? ¿Considera que el gobierno local de alguna manera está subestimando el crecimiento del delito?

El gobierno local lo que hace es decir o escudarse en que no tiene recursos humanos y que hace lo posible. Con las cámaras de seguridad, recién ahora después de tantos años se está terminando de instalar la fibra óptica por lo cual eso puede dar margen y posibilidad a instalar más cámaras de seguridad, pero el vecino lo que más te dice es que no ve un policía circular por la seguridad. Es preocupante la situación.

Tuvimos una reunión con el intendente y los vecinos de un barrio donde fueron asaltados, y los vecinos ya están cansados porque pagan sus impuestos y reclaman seguridad. Antes no se conocían hechos de esta gravedad y hoy se están haciendo repetitivos. Ojalá se corten porque es una falencia y una migración, según nos dice la parte de la justicia los delincuentes van migrando y si encuentran una ciudad desprotegida como la nuestra posiblemente se les haga mucho más fácil venir a delinquir y a eso es a lo que hay que prestarle atención.

-En este contexto, ¿cómo calificaría la gestión actual de Juani Ustarroz?

La verdad que yo diría que el intendente actual fue muy beneficiado por otro mercedino que es ministro del interior de la Nación, como le pasó en su momento a Chivilcoy con Florencio Randazzo en el mismo cargo.

Mercedes en estos últimos dos años, tampoco estamos hablando de una gestión completa, este intendente lleva dos gestiones, es beneficiado por la mano de un ministro mercedino que nos está enviando muchísimas obras. Entonces, se lo reconoce al intendente por gestionar obras y que lleguen a la ciudad.

Ahora, lo estructural, lo troncal son los problemas cotidianos; es lo que no se ataca y no se resuelve, porque todo lo que llega a Mercedes llega con recursos de Provincia o de Nación