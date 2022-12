Que los vecinos de Berisso, el distrito que gobierna Fabián Cagliardi, viven aquejados por múltiples problemas no es novedad. A lo largo de los meses GRUPOLAPROVINCIA.COM te fue informando sobre el incumplimiento de las promesas de campaña del intendente, sobre las acusaciones de falta de transparencia en obras públicas y sobre la ausencia de un plan de desarrollo en infraestructura, entre otras cuestiones.

En esta ocasión, dialogamos con la concejal Silvina Di Renta (Juntos), quien hizo hincapié en el problema de la inseguridad, que, según su evaluación, “se apropió de la ciudad” por falencias en la gestión del Ejecutivo.

–En principio, me gustaría conocer qué análisis hacen ustedes, desde el bloque de Juntos, de la gestión de Fabián Cagliardi.

Nosotros siempre tratamos de analizar en general cómo se inicia una gestión. Siempre tuvimos en cuenta que fue atravesada por una pandemia. Pero también hoy analizamos una realidad, más allá de lo que se vive a nivel nacional y provincial, que tiene que ver con todas estas situaciones que estamos viviendo todos los argentinos, tan agobiados por la situación económica. Lo que vemos respecto de lo local, con la gestión del intendente Cagliardi, es que no ha encontrado el rumbo para poder cumplir las expectativas del vecino acorde a las necesidades de lo cotidiano. Hay cuestiones macro que uno no puede resolver porque no son propias de herramientas que uno tenga al alcance para poder hacerlo, pero en lo local, darle ese acompañamiento al vecino a través de distintas obras o distintas acciones que le hagan, por lo menos, la vida más cómoda a los berissenses, y no estar atravesados por todas estas situaciones que nos pasan, una de las cuales es la inseguridad, que nosotros venimos tratando tanto desde el Concejo Deliberante y desde nuestro bloque en particular, con todas las situaciones que se vienen dando en distintos puntos de nuestra ciudad y ya en todos los barrios en general. Dejó de ser algo que se podía llegar a ver en los barrios más periféricos. Hoy el tema de la inseguridad es algo que le preocupa muchísimo al vecino de Berisso, y vemos que esta gestión no está encontrando las herramientas para poder hacerle frente a esta situación, que nosotros, en conjunto con los vecinos, venimos reclamando hace un montón de tiempo.

–Días atrás estuvo Florencia Arietto en la ciudad. Usted participó de la caminata que hicieron por los distintos barrios, junto a los vecinos. Florencia ha trabajado mucho el tema de la seguridad. Entre otros puntos, me imagino que esta preocupación se la han manifestado a ella los vecinos. ¿Qué otras cuestiones han volcado los vecinos de Berisso en esta caminata, qué preocupaciones centrales tienen?

Por supuesto, con la visita de Florencia el tema central fue la inseguridad. Y con esto también, conversar y diagramar un poco cómo pensamos nosotros desde este lugar las políticas públicas que se tienen que llevar adelante para abordar toda esta problemática. Hoy, como te decía, la inseguridad es un tema que le preocupa muchísimo al vecino de Berisso, porque ya no hay horarios, ya no hay lugar. Le roban al laburante que se levanta a las cinco de la mañana para ir a tomar el micro para ir a trabajar, le roban a un chico en la puerta de la escuela. Lo que nosotros manifestamos desde hace muchísimo tiempo es por lo menos saber y conocer si hay un plan integral de seguridad con el que están trabajando. Ya van tres años de gestión. Se está terminando y la situación se agrava más. Los berissenses no estábamos acostumbrados a vivir de esta manera, prácticamente encerrados, con miedo, porque se van dando distintos tipos de hechos delictivos que no son un robo al pasar, sino que ya son entraderas, escruches, secuestros, cada vez más violentos también. Lo que recogíamos de los vecinos era justamente esta preocupación. Quieren salir a trabajar tranquilos. Llega el hijo o la hija de la escuela o de la universidad y los están esperando en la esquina para acompañarlos de la parada del micro a la casa. Es un cambio de rutina total en cada familia. La inseguridad se apropió de la ciudad de Berisso. Y nosotros vemos que no hay acompañamiento del Ejecutivo, tomando acciones que la combatan. Eso es puntual y es central, la problemática que nosotros estamos teniendo y que nos manifiestan los vecinos.

Acompañado de eso, tiene que ver con la obra pública. En muchos barrios faltan luminarias, o el mantenimiento de calles. Bueno, eso también hace a lo que es la prevención en materia de seguridad, y que muchas veces no sucede, porque si te vas a tomar el micro a las cinco de la mañana, que es de noche, o volvés a las diez de la noche de la facultad, del secundario, de la casa de una amiga, de repente te falta la luz en media cuadra y no estás haciendo tampoco ninguna tarea de prevención, y eso les corresponde directamente a distintas áreas del Departamento Ejecutivo.

–¿Cómo es el vínculo que tienen con el intendente desde la oposición? ¿Es un gobierno abierto al diálogo el de Cagliardi?

El gobierno de Cagliardi, cuando inicia, inicia diciendo que tiene voluntad de diálogo, pero la realidad fue totalmente distinta. No hay una apertura al diálogo, porque nosotros hemos llevado muchísimas propuestas, desde el Concejo Deliberante, que tienen que ver con mejoras para los vecinos o incluso necesidades que los vecinos plantean cuando nosotros tenemos una reunión, cuando recorremos los barrios. Las trasladamos desde acá y muchas veces las puertas están cerradas. Este intendente ha manifestado en muchísimas oportunidades, a través de diferentes acciones, que es una gestión que gobierna desde la prepotencia, desde el autoritarismo, que se han visto reflejados en manifestaciones con los trabajadores municipales, donde hubo un acto de provocación absoluto en medio del reclamo de una paritaria, cuando el intendente pasó caminando por el medio de la manifestación. Ese tipo de acciones evidencian en lo cotidiano que es una gestión no tanto de escucha sino de prepotencia a la hora de gobernar.

–En este contexto tan delicado y particular, ¿cómo se prepara Juntos por el Cambio, pensando ya en las elecciones del próximo año?

Bien. Nosotros somos un bloque muy diverso y en esa diversidad logramos construir una base muy grande. Trabajamos muy bien todos juntos. Nos preparamos con muchas expectativas. Creo que tenemos grandes posibilidades de volver a ser gobierno y dentro de esas posibilidades analizamos qué plan de gobierno queremos llevar adelante como proyecto de ciudad, te hablo desde lo local, y como proyecto a nivel Provincia y a nivel nacional también. Creo que vamos a hacer una muy buena elección y todos nos preparamos para eso y para empezar a cambiar las cosas.

–Por último, usted que está en contacto permanente con los vecinos, ¿qué mensaje les quiere dejar a ellos en este fin de año y pensando quizás ya también en 2023?

El mensaje es que el vecino es siempre el termómetro de todo lo que pasa en nuestra ciudad, siempre es el que contribuye a que todo sea posible, y nada: que pasen este fin de año de la mejor manera. Sabemos que es una situación sumamente difícil que los atraviesa, desde lo que ha dejado la pandemia también a nivel emocional, a nivel psicológico, creo que ha castigado a muchísimas familias de todo el país. Desearles que pasen un fin de año de la mejor manera posible. Que creemos que se puede salir adelante con compromiso, con trabajo, con dedicación, con valores sobre todo. Y que nosotros estamos preparados para poder llevar esa alternativa adelante en 2023