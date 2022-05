Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Brian Ollearo.

Brian Ollearo

Este martes exponen en la Cámara de Diputados la situación actual del sector, donde todavía hay treinta guardavidas apartados por el gobierno municipal de Monte Hermoso. ¿Con qué expectativas llegan a la Cámara baja?

Con mucha expectativa. Es muy trascendental lo que está sucediendo, es la primera vez que un grupo de guardavidas va a exponer en la Legislatura, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y la necesidad de hacer visible nuestro reclamo y la posibilidad también de transmitir muchas de esas experiencias que se están viviendo a lo largo de la costa.

En este momento, venimos de nuestra segunda gira por la costa. Hemos recorrido los distritos de Necochea, Mar del Plata, Pinamar, Miramar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Santa Teresita.

"Es la primera vez que un grupo de guardavidas va a exponer en la Legislatura"

Hemos estado en la previa de esta exposición, reuniéndonos con todos los compañeros y compañeras guardavidas, lo que nos va a dar una perspectiva mucho más amplia y enriquecida a la hora de la exposición, en un momento muy delicado para los y las guardavidas de Monte Hermoso.

En sí, la Provincia está atravesando un momento complicado en lo que es seguridad pública y derechos laborales de los guardavidas, pero claramente Monte Hermoso es el peor ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta que hay treinta guardavidas que fueron apartados de la playa, que no fueron reincorporados a sus lugares de trabajo pese a los fallos judiciales.

Brian Ollearo, presidente de la Asociación de Guardavidas Monte Hermoso

En los últimos tres meses hubo tres fallos favorables de la Justicia que obligaron a la Municipalidad a reincorporar a estos guardavidas que habían sido apartados. ¿Han podido avanzar en alguna mesa de diálogo con la Municipalidad?

El grupo de gobierno de Monte Hermoso está completamente cerrado al diálogo, lo que representa una situación ya incoherente e ilógica, teniendo en cuenta que nosotros hemos tenido un muy buen diálogo en la visita de Axel Kicillof a Monte Hermoso, cuando nos reunimos más de cuatro horas con el viceministro de Trabajo, hemos tenido respuestas de varios ministerios de la Provincia y también respuestas de varios funcionarios de Nación. Tenemos el apoyo y la contención de la Federación Argentina de Guardavidas, el reconocimiento de todos los gremios de la Provincia, el reconocimiento de la comunidad, que es lo más importante, y un índice de afiliación de guardavidas que roza el 90% del plantel.

Por eso decimos que la negativa al diálogo por parte del municipio representa un capricho. En contraposición, lo que hace el municipio es continuar persiguiendo a los trabajadores y trabajadoras, seguir presionando, arrastrarnos a esta situación que nos lleva a hacer más visible nuestra realidad, a unirnos y a organizarnos junto a otros guardavidas y, en definitiva, a defender no solo nuestros derechos laborales sino también la seguridad pública.

"Hoy Monte Hermoso está funcionando con un plan de seguridad acuática desaprobado por la provincia de Buenos Aires"

Hoy Monte Hermoso está funcionando con un plan de seguridad acuática desaprobado por la provincia de Buenos Aires, un plan de seguridad acuática que no está regido por la ley, que se ha votado en una ordenanza antes de la temporada 2022, que significó un achicamiento de playa y una flexibilización laboral para los rescatistas.

Es decir, hoy estamos en la situación muy delicada en Monte Hermoso. Es lo que nos ha llevado a este lugar y a punto de exponer en la Legislatura con la intención de hacer visible esto porque entendemos que no se trata solamente de los derechos laborales de los rescatistas, regidos por su ley provincial, su ley nacional, por la ley nacional de contrato de trabajo, sino que estamos hablando de la seguridad pública. Son esas leyes las que garantizan que las bañistas, los bañistas, los turistas y la comunidad en general esté bien cuidada.

Para esta exposición han invitado al ex intendente y actual diputado, Alejandro Dichiara, ¿confirmó su presencia?

No confirmó su presencia pero es una exposición abierta a todos los bloques y partidos políticos. Va a ser transmitida por nuestras redes sociales en vivo, va a haber una cobertura de prensa, así que seguramente tendrá oportunidad de verlo.

El diputado entenderá y está al tanto de lo que sucede, supongo, pero sería bueno un acercamiento con todos los diputados en la Legislatura porque nosotros venimos con la idea de construir, de avanzar y de mejorar las condiciones laborales y de seguridad pública. Por eso nos parece indispensable este acercamiento, tanto con diputados del oficialismo como de la oposición.

Vamos a estar también, durante el día de hoy, recorriendo la Universidad Nacional de La Plata, reuniéndonos con estudiantes, vamos a estar haciendo algunas actividades de capacitación en RCP.

"El grupo que gobierna Monte Hermoso viola todas nuestras leyes laborales, pero además viola nuestros derechos humanos más indispensables: el derecho a la protesta, el derecho a la organización, el derecho a reclamar por lo que es justo"

Es muy importante para nosotros porque muchas veces la temporada se termina y parece que los y las guardavidas desaparecen. Acá seguimos estando, tratando de torcer esta realidad que ha impuesta el grupo que gobierna Monte Hermoso, que viola todas nuestras leyes laborales pero además viola nuestros derechos humanos más indispensables: el derecho a la protesta, el derecho a la organización, el derecho a reclamar por lo que es justo.

Es por eso que hoy hay casi 30 guardavidas apartados. Simplemente por eso. Acá no hubo sumarios previos, no hubo mal desempeño de nuestro trabajo. Hay compañeros con 20 años de experiencia, hay paramédicos, compañeros que son referentes en otras playas del mundo y tiene que ver simplemente con la persecución y el hostigamiento intolerable en democracia, intolerable en el 2022 e intolerable para la comunidad, porque esto no afecta solamente a los guardavidas sino que afecta directamente a la comunidad.

En la medida en que los derechos y las leyes que rigen a los guardavidas sean violados, lo que se está haciendo es poner a la gente en peligro y en riesgo de muertes evitables. Es lo que está pasando en otros partidos de la costa, donde este año ha habido varios ahogamientos que se podrían haber evitado