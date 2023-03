Al intendente de Tandil, Miguel Lunghi, se le ha reprochado reiteradamente que el municipio está “ausente” o que “no da respuesta” a determinados problemas que preocupan a los vecinos. Por ejemplo, ante los alquileres “abusivos” que hicieron que gente se quedara en la calle, ante la toma de una empresa metalúrgica, etc.

Entrevistado por GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Darío Méndez, presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), dijo que los veinte años que Lunghi pasó al frente del municipio hicieron que se le vayan “acabando las ideas” y lamentó las crecientes “desigualdades” que se generan, según argumentó, porque el jefe comunal se abstiene de intervenir y “deja hacer al mercado”.

Escuchá la entrevista:

–El próximo 4 de abril la ciudad cumplirá 200 años. En la previa de este bicentenario ¿cómo está hoy Tandil en términos políticos y sociales?

La ciudad ha cambiado en estos 200 años. En un principio se constituyó con una matriz vinculada fuertemente al agro, al proceso de producción de la piedra, ya sea con picapedreros o a través de canteras. Posteriormente, ya con la venida del ferrocarril, ahí fue donde se empezó a desarrollar la ciudad, con un fuerte impulso de la industria metalmecánica. Todo eso en los últimos quince, veinte años ha mutado con un fuerte desarrollo del sector turístico, un fuerte desarrollo del sector gastronómico, todo lo ligado al turismo, en detrimento de los otros sectores, ¿no? El sector metalmecánico ha sido uno de los grandes perjudicados en el último tiempo y se ha configurado una estructura económica, si bien diversificada, en lo que refiere a la calidad del empleo, con empleos mucho menos calificados y con menor remuneración. Y son sectores, a su vez, que manejan mucho de su economía en negro, y eso hace que tengan empleos precarios y con mucha variación de acuerdo a los vaivenes de la economía, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos pasado últimamente con la pandemia, donde vimos claramente que estos sectores sufrían.

En términos sociales, políticos, económicos, sigue siendo una ciudad muy pujante, pero con muchas diferencias hacia adentro, ¿no? Hay sectores que han podido desarrollarse, con un valor agregado altísimo y con salarios altísimos, y por otro lado tenemos mucho trabajo precario, esporádico, con salarios muy muy magros. Y eso, acompañado de una gestión municipal, que no resuelve, que deja al mercado hacer, por ejemplo en el tema vivienda, acceso a lotes, acceso a viviendas y alquileres. Y esto ha traído un problema muy muy grande, porque no desarrolla ningún tipo de acciones tendientes a morigerar o a solucionar este tema y ha hecho que la clase obrera tandilense, que alquila, tenga que ir cada vez más lejos del centro de la ciudad, por los valores que van adquiriendo las propiedades y por la cada vez más escasa oferta de las mismas.

Porque el crecimiento de Tandil es muy rápido, muy vertiginoso, pero también genera muchísimas inequidades, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que hay una falta muy grande de planificación con respecto a ese crecimiento, y eso hace que se generen problemas, como barrios de Tandil que no tienen acceso al agua, que llegado el verano se quedan sin agua. El acceso a cloacas, el acceso a todo lo que es infraestructura urbana, ni hablar de lo que hablábamos anteriormente, que es la vivienda, se hace muy muy difícil, porque a su vez el Estado municipal no desarrolla planes productivos, lo hace en su gran mayoría con lo que se llama costos cubiertos, con la ciudadanía pagando por sus servicios. Hay sectores que pueden y hay sectores que no pueden, y eso va generando desequilibrios muy muy grandes.

En esos términos, nosotros creemos que llegamos al bicentenario de la ciudad con un Tandil muy muy pujante, pero con grandes desequilibrios y con falta de planificación estratégica a futuro por parte del Estado municipal.

–Me da el puntapié para que le pregunte: si pudiera definir en una o dos palabras la gestión de Miguel Lunghi, que va por su quinto mandato, ¿cuáles serían?

Agotada. Esa es la palabra que encuentro para definirla. Una gestión agotada, que aportó mucho durante sus primeros años, vos pensá que él ingresa en el 2003, donde se da el rebote de lo que había sido el 2001, empieza a darse un crecimiento muy grande de la economía argentina, ¿no?, y obviamente Tandil crece a la par de ese crecimiento de la economía argentina, pero claramente, yo creo que al haber tenido tanto tiempo de detentación del poder (ya van veinte años, y con la posibilidad de cuatro años más), parece que se van acabando las ideas, se va acabando el ímpetu, se van acabando las ganas de innovar y de seguir bregando por el crecimiento de la ciudad, y se pasa a un estado meramente administrativo, donde lo último que se quiere es que haya algún tipo de conflicto que haga resquebrajar la modorra que tiene la administración municipal.

–Usted recorre los barrios de la ciudad junto a sus compañeros y compañeras de bloque. Recién mencionaba que quizá uno de los problemas más importantes es la falta de acceso a los servicios básicos. ¿Con qué otras dificultades se encuentran hoy los vecinos de Tandil?

Cuando nosotros recorremos los barrios, los temas que claramente se ven son la problemática vinculada al acceso a la vivienda, a los servicios básicos; problemas de inseguridad, claramente: nosotros creemos que en ciertos sectores de Tandil hay menor acción en cuanto a los parámetros de seguridad de los vecinos, y eso hace que sean, no te voy a decir zonas liberadas, pero sí zonas donde es más fácil poder delinquir, ¿no?, y son justamente los sectores más populares los que más sufren esto, no sucede así tanto en otro tipo de sectores de Tandil.

Y después, claramente, lo que tiene que ver con la calidad del empleo. Hay sectores de Tandil que está claramente identificado que van hacia cierto tipo de trabajo y otros no. Eso hace que las estructuras ya previas (económicas, sociales, culturales, etc.) se agraven con la imposibilidad de poder desarrollarse a futuro que les brinda esta ciudad.

Claramente lo que nosotros vemos es que es una ciudad que se está ghettificando, que está partida, ¿no? En los barrios periféricos, todo lo que es la parte norte y este de Tandil, con circulación interna, donde el pibe nace, va a la escuela del barrio, transita su vida en un lugar, y claramente en todos los otros sectores de Tandil se les torna prácticamente imposible desarrollar su vida allí. Eso hace que tengamos una sociedad fragmentada y eso, a futuro no muy lejano, va a traer problemas de integración social, que después se pueden ver reflejados en cuestiones de índole de violencia social, de inseguridad, etc. etc.