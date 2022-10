El intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, no pasa por el mejor momento de su larga gestión. Hoy mismo, trabajadores del basurero municipal, que mantienen un conflicto con la comuna, lo tildaron de “nene caprichoso” por reclamar que se levante la protesta sin ofrecer soluciones a cambio.

Para el concejal Carlos Ávila (Juntos), el problema tiene que ver con que el intendente se ha alejado de los vecinos y con la falta de renovación en la conducción del municipio. “La perpetuidad en el cargo no es buena para nadie”, dijo, en diálogo con GLP.

Escuchá la entrevista:

–Me gustaría conocer cómo está hoy la situación social y económica en Tres Arroyos. ¿Cuáles son los principales problemas de los vecinos?

Tres Arroyos no escapa a la lógica del país, con un aumento de la pobreza, pero no muy significativo. Es una ciudad muy pujante, con mucha industria, mucho trabajo, mucho turismo, lo que hace que la demanda de trabajo sea alta. Así que, dentro de lo compleja que es la situación a nivel país, nosotros estamos en un panorama bastante calmo.

Lo que más se va acrecentando son los problemas con el servicio de agua corriente. Tenemos un servicio muy viejo y está llegando a su etapa final, con pérdidas y demás. Ahora se encaró una obra muy grande, pero va a tardar como cuatro años. En muchos lugares se nota la falta de agua. También es recurrente la falta de obras en las localidades, a nivel municipal, nacional y provincial. Tenemos tres destinos turísticos muy importantes, que son Claromecó, Reta y Orense, donde la inversión del privado le ha sacado una diferencia enorme a lo que sería lo estatal. Están faltando cloacas, agua corriente, pluviales y demás: obras de infraestructura que mejorarían cada uno de estos destinos.

–¿Qué balance puede hacer de la gestión de Carlos Sánchez, que ya lleva muchos años en la ciudad y que también ha tenido sus matices?

Que la perpetuidad en un cargo no es buena para nadie. Ni para su partido, creo, ni para la localidad. Renovarse es cambiar formas, miradas, sistemas. Y eso es lo que ha pasado: demasiado tiempo en un solo lugar. No tiene mucho contacto con el Concejo Deliberante, hay desencuentros. Hay otras formas de trabajar, ¿no es cierto? El tiempo hace que la persona piense que puede decidir por todos y no es lo ideal.

–¿Es un gobierno abierto a los reclamos vecinales, o así como no tiene contacto con el Concejo, tampoco lo tiene con los vecinos?

Los concejales de la oposición tenemos mucho contacto con la población, mucho. Entonces todos los reclamos se canalizan por esa vía, si bien también le llegan al municipio. Nosotros somos el oído de los vecinos, en nuestras recorridas constantes tratamos de llevar eso. Pero tratamos también de impulsar nuevos proyectos e ideas para mejorar el funcionamiento municipal. Y ahí es donde tenemos una barrera muy importante.

En mi caso particular, presenté en marzo un proyecto de una hormigonera municipal, que les hubiera significado a las arcas municipales un ahorro del 40%. Y bueno, se dilata, se dan vueltas. No se aceptó nuestro proyecto y se hizo una copia, no buena, porque en vez de una hormigonera 0km se compró una usada, por el mismo valor o parecido, que va a terminar siendo mayor porque hubo que repararla.

Pasan muchas cosas así. Nosotros presentamos proyectos como para mejorar y no son tenidos en cuenta. Solamente vale lo que propone el Ejecutivo. Por eso digo que eso seguramente tiene que ver con la perpetuación en el poder.

–¿Lo nota al intendente más preocupado por una nueva reelección que por gestionar por y para el pueblo?

Todavía no se ha hablado mucho de eso, pero él tiene trazado un camino y de ahí no sale. Vuelvo a repetirte: hay muchísimo para mejorar en la ciudad y en las localidades. El área de turismo no está desarrollada. Nosotros propusimos un montón de alternativas para mejorar. Solamente en Claromecó, que tiene 5000 medidores, cada año se hacen más de 200 nuevas casas. A esa velocidad vertiginosa va creciendo. Lo mismo Reta, lo mismo Orense. Y no se le da la importancia que tiene al turismo. Es una dirección. Nosotros lo queremos llevar a secretaría. No tiene presupuesto y no tiene estadísticas, que es lo más complejo que tiene todo esto, porque al no haber estadísticas de lo que significa una temporada estival para el partido de Tres Arroyos, no tenés cómo desarrollar proyectos y darle al turismo el lugar que merece, como una fuente de ingresos, de trabajo y demás.

–¿Por qué considera importante en el destino de la ciudad un cambio de color político en las elecciones del próximo año?

Porque hay muchísimas cosas para mejorar. Estamos convencidos de que es necesario un cambio. Hay muchas áreas para mejorar: seguridad, turismo, deportes... Todas son mejorables y no es cuestión de dinero, sino de cambio de políticas en cada una de esas áreas. Creo que le va a hacer bien a la ciudad un cambio de gobierno y vamos a trabajar fuertemente para que en 2023 nuestra fuerza, Juntos, pueda llegar a ser gobierno