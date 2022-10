Recientemente, Grupo La Provincia te contaba que a 166 años de su fundación, el partido bonaerense de Las Flores se encontraba aquejado de problemas estructurales como la desocupación, la falta de viviendas y la existencia de un basural a cielo abierto.

Para el concejal Sebastián Lizarraga, presidente del bloque Adelante Juntos, ninguno de estos problemas se ha resuelto, y el balance de la gestión del intendente Alberto Gelené, que ya va por su cuarto mandato, sigue siendo negativo. Lizarraga destacó el problema del tránsito como uno de los principales de la ciudad.

–¿Qué balance puede hacer de la gestión de Alberto Gelené en Las Flores, una gestión que ya lleva cuatro mandatos?

Él y su grupo se caracterizan por la obra pública. Es en lo que se quieren hacer fuertes. Pero lamentablemente tenemos que decir que en nuestra ciudad hay problemas estructurales que no son solucionados. La falta de trabajo es clave para nosotros porque acá el mayor sector de empleo es el municipio. Es un municipio cada vez más grande, que eso en sí no sería lo malo, pero al ser cada vez más grande, el presupuesto es cada vez más chico. Los empleados municipales tienen salarios que son realmente de hambre. Hacen falta dos sueldos municipales para estar recién en la línea de pobreza. Es un gravísimo problema que tenemos.

Siempre decimos que hay que cambiar la matriz productiva de Las Flores. Y en eso estamos trabajando, desde el bloque de concejales y desde el partido, para armar un posible grupo de gobierno, que no llegue para improvisar sino con una base bien firme y que lleve adelante lo que tenga que llevar adelante.

–¿Considera que la gestión de Gelené está agotada en la ciudad?

Muchas veces, tener definiciones de esa naturaleza te puede llevar a un error. Yo no sé si está agotada, lo que digo es que tendrá que hacer un cambio de 180º porque de esta manera, no sé si lo van a votar o no lo van a votar, pero sí sé que nuestra ciudad ha dejado de crecer hace mucho tiempo. Nosotros queremos que se desarrolle. Ellos tienen el slogan “Las Flores crece”; nosotros decimos que está por verse si crece, pero en el caso de que haya crecido, no se ha desarrollado para nada.

Tenemos cada vez más gente (supuestamente, porque tampoco tenemos datos del Censo, un tema que venimos impulsando fuertemente en el Concejo Deliberante), pero Las Flores no se está desarrollando. Hay mucha falta de infraestructura. Hay cada vez más gente sin cloacas. Los barrios postergados de hace treinta años siguen siendo los barrios postergados de hoy. Hace falta una fuerte inversión en infraesctructura.

–¿Cuáles son las principales necesidades o las urgencias vecinales con las que se encuentra usted cada vez que recorre los barrios de la ciudad?

El tránsito es un problema gravísimo en nuestra ciudad. Gravísimo. Hemos hecho mucho hincapié en esto desde el Concejo Deliberante. Es un tema que por ahí se esconde un poco, pero no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que en Las Flores hay un gravísimo problema de tránsito. La gente no usa casco. Tenemos accidentes, de autos y sobre todo de motos. Es un flagelo que para solucionarlo hay que tomar una decisión política. Sabemos que la decisión política puede traer algunos problemas, para el intendente sobre todo, pero en algún momento hay que tomarla. Esto no pasa en ninguna de las ciudades vecinas.

Otro tema clave para nosotros, por el que presentamos un proyecto de emergencia ambiental en el Concejo que está en comisión y todavía no ha salido, es que tenemos un basural a cielo abierto hace muchísimos años. En su momento funcionaba. Ahora las celdas de residuos ya están explotadas y no tenemos un horizonte hacia dónde ir. Ya no se están tratando los residuos y se está amontonando basura. Es justo en una de las entradas de la ciudad. Vos entrás a la ciudad y la carta de presentación ese ese gran basural.

–¿Preocupa también el bajo nivel de recaudación de las tasas municipales?

Sí, es un tema que también venimos hablando mucho. Año a año aumentan las tasas un 40, 50, 60%, y eso repercute en la baja cobrabilidad. Tenemos aproximadamente un 45% de cobrabilidad de la tasa de ABL y un 80% en la tasa de red vial, que históricamente tiene alta cobrabilidad. Y cuanto más se aumenten las tasas, obviamente, más va a bajar la cobrabilidad. Es un gravísimo problema que tenemos.