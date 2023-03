La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, lanzó críticas al Gobierno provincial comandado por Axel Kicillof por no hablar de cuestiones relacionadas a la seguridad.

Martínez visitó un dispositivo de seguridad del programa Clubes Conectados de Vicente López

"La inseguridad que se vive en el conurbano bonaerense es algo que nos preocupa a todos. Eso impulsa medidas y planes concretos”, sostuvo en declaraciones radiales. “El gobierno de la Provincia de Buenos Aires no habla de seguridad y eso es una muy mala señal”, añadió.

Por otra parte, en relación a las internas dentro de Juntos por el Cambio, indicó: “Vamos a llegar a un acuerdo entre todos los que integramos el PRO de la Provincia e intentar que uno de los candidatos que tenemos lidere nuestra propuesta. Si eso no ocurre, habrá una PASO donde los vecinos decidirán nuestro mejor candidato”.

“No creo que haya que apurarse. Los vecinos no me preguntan por el candidato, me preguntan por seguridad, educación y salud. Hay temas muchos más importantes”, subrayó