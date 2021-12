Lorena Silvina Bustos, quien había asumido como concejal de Zárate por Juntos en 2019, anunció en plena sesión preparatoria su pase a la bancada del Frente de Todos. Lo hizo respaldando la designación del oficialista Aldo Morino como presidente del Concejo Deliberante, en lugar de elegir al representante de su espacio, Marcelo Matzkin.

La concejal ya había provocado dudas cuando se ausentó de la sesión pasada e impidió que se realizara la asunción de autoridades por falta de quórum.

Desde la UCR local manifestaron que no había dado “ningún indicio” sobre su distanciamiento del partido y pidieron públicamente que renuncie a la banca.

En este sentido, en declaraciones a la prensa durante el día de ayer, el presidente de la UCR-Zárate, Carlos Bordachar, dijo: “Estoy muy dolido y con un poco de bronca por la actitud. No le encontramos sentido. La UCR le abrió las puertas a esta señora, sabiendo que provenía de otro espacio político. No solamente se le dio la posibilidad de representar al partido en una banca en el Concejo Deliberante sino también se la ayudó muchísimo en la acción social que ella desarrolla y hoy escucho con sorpresa con sorpresa y con indignación un falso agradecimiento de una desagradecida”.

“El radicalismo va a seguir adelante”, aseguró. “Esto es un golpe en el orden local, nunca visto. Yo conozco los Concejos Deliberantes desde la restauración de la democracia. Nunca vi una actitud y una posición tomada de este tipo. Lo que duele es el hecho de no dar la cara. Está en todo su derecho de decir 'hasta acá llegué, no comparto cosas, no estoy de acuerdo en determina posición del partido'”.

Con igual sorpresa, el concejal Marcelo Matzkin consideró lo ocurrido como “un papelón”. “Es una persona que no se sabe para dónde va. Esa persona a nosotros en el bloque no nos representa”, aseguró.

“Nosotros cumplimos en representar los valores del vecino que nos votó. No tenemos los diez concejales claramente porque hubo una estafa electoral, que es la concejal Bustos. Tenemos nueve. Si supimos dar la batalla cuando éramos dos concejales, cómo no la vamos a dar ahora que somos nueve. La agenda para nosotros es la misma: la seguridad, el agua, la salud, el estado de las calles. Esto no nos va a declinar. En el 2023 vamos a ser gobierno de Zarate”, afirmó.