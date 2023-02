El ministro Agustín Simone y el intendente local de Berazategui, Juan José Mussi, realizaron una recorrida para analizar el avance de obra de 300 viviendas que se reactivaron en el barrio Kennedy. También participó el administrador del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez.

Durante la recorrida, el ministro Simone afirmó “ésta es una obra emblemática, por el estado en que encontramos el predio, trabajamos mucho para replantear el proyecto y hoy tenemos una obra de viviendas a plena marcha que también incluye toda la infraestructura para los servicios” y agregó que “el Gobernador nos pide que no haya viviendas por la mitad ni lotes esperando para construir, por eso seguimos construyendo más viviendas y reactivando aquellas obras que han sido paralizadas”.

Se trata de un barrio ubicado en el norte de Berazategui, que puso en marcha la Provincia luego de quedar abandonado por parte del Gobierno anterior. Como consecuencia del deterioro causado por los saqueos y el tiempo de abandono, fue necesario un exhaustivo relevamiento del estado de la obra, que indicó la necesidad de demoler y volver a construir gran parte de lo que se había hecho.

En este sentido, el intendente Mussi recordó que “el gobierno de Vidal me llenó de promesas. En 2019 las viviendas quedaron totalmente destruidas. Entonces, me reuní con el Gobernador, las vio, se comprometió y cumplió. Estuvieron a disposición los recursos para terminar las primeras 100, y están los recursos para terminar el resto” y agregó: “Esto ya no es un proyecto, es un hecho que está en marcha”.

En el complejo, todos los días, más de 90 obreros trabajan en la reconstrucción de las viviendas, que serán habitadas por las familias que hoy viven a la vera del arroyo Las Conchitas y en donde también se desarrollará su infraestructura como la red de gas, agua potable, cloacas, desagües pluviales, alumbrado público, red de media y baja tensión y una planta de tratamiento cloacal.

Participaron de la recorrida el Secretario de Ejecución de Obras de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gerardo Tarchinale; el gerente de la oficina Técnica, Administrativa y Legal, Victor Antúnez; la directora de Salvaguardas, Ambientales y Sociales, Guadalupe Atienza Rela; la administradora de la Agencia de Tierras y Hábitat del Municipio, Lucia Vega y el jefe de obra, Leandro Tactagi