El alcalde expuso lineamientos generales de proyectos ya entregados ante Provincia y Nación, y otros en vía de presentarse de obras e infraestructura, y realizó importantes anuncios.

El jefe comunal agradeció el acompañamiento del HCD e invitó a seguir y profundizar esa línea. “Si trabajamos todos juntos, Trenque Lauquen va a seguir desafiando los límites", aventuró con firmeza.

Fernández adelantó la puesta en marcha de un Plan Integral del Agua, que contempla la construcción de una planta envasadora de agua de mesa, entre otras cuestiones, y la realización de una jornada de trabajo en abril próximo para debatir sobre el tema del agua, más obras de viviendas y la pronta adjudicación de los primeros 50 terrenos del programa “Tu Lote, Tu Casa”.

También enumeró las obras y proyectos que se ejecutaron y los que están encaminados en las distintas áreas, como Salud, Educación, Cultura, Ambiente, Obras Públicas, Deportes y Desarrollo Humano, entre otros otras, destacando la fuerte intervención realizada en escuelas del distrito en el marco de una política de trabajo conjunta con la Provincia y los distintos actores de la Educación, para cerrar con una exposición de las metas y objetivos del Departamento Ejecutivo para este año.

“Todo esto se hizo en un año de pandemia, ustedes y la gente dirán si es poco o mucho, pero con las dificultades y contingencias fuimos para adelante”, dijo sobre el final de su mensaje el Intendente Fernández.

“Los problemas que tiene la Argentina, la Provincia y Trenque Lauquen no los puede resolver una sola persona y a veces de lo que se trata es de tener la inteligencia colectiva para superar la diferencias y trabajar en conjunto”, manifestó Fernández.

Acerca de su modalidad de trabajo, el Intendente marcó que “no tengo prejuicios con nadie, yo trabajo con todos y el que me traiga una solución o me resuelva un problema, la voy a implementar, no hago diferencias políticas y tampoco sociales”, y puso como ejemplo el trabajo que vienen llevando adelante, con el aval del Concejo Deliberante, con las organizaciones sociales Barrios de Pie y Evita.

“Hay que trabajar entre todos, más allá de las diferencias, después la gente decide con el voto, pero hoy no estamos trabajando para la elección, si no para resolver los problemas de la gente”, subrayó el Jefe comunal.

“Algunos creen que soy pillo, algunos dicen que vendo humo, pero esto creo que demuestra que hemos trabajado mucho y esto lo hice con un equipo de gente, con la ayuda de los vecinos, del Gobierno nacional y de la Provincia, esto se hace todos juntos superando las diferencias y generando empatía”, dijo.

Asimismo señaló que “nosotros vinimos a trabajar para la gente, hago política desde las ideas del partido político al que pertenezco, pero sin prejuicios, y para la gente, y pretendo que todos hagan algo parecido”, y a modo de crítica sostuvo que “la lógica política es no saquemos los pies del plato y no sé si ha sido por el infarto o la enfermedad cada vez tengo menos filtro y creo que hay trabajar en la diversidad, y tenemos que animarnos a trabajar con el que haga falta porque para resolver un problema; hay que saber que a uno lo eligieron para trabajar para la gente”.

Y agregó: “Habrá mejores o peores (dirigentes) pero el tema es saber para qué uno está acá y cuánto tiempo le dedica de su vida a resolver estos problemas”, y en este sentido consideró que “el trabajo se termina cuando se termina y más que inteligencia hay que tener perseverancia y tener un equipo, trabajar con el otro y construir entre todos para que perdure”.

Tras recordar que en ningún momento optó por hacer un revisionismo de lo hecho o no cumplido por las gestiones anteriores, Fernández se definió como “un apasionado por Trenque Lauquen, y entonces si nos ponemos metas ambiciosas y si nos contagiamos todos de esa energía, Trenque Lauque va a seguir desafiando los límites, porque hay un trabajo enorme para hacer”.

Sobre el final pidió a los concejales que lo acompañen y destacó el trabajo conjunto realizado hasta ahora y remarcó que “lo que pido es que cuando pensemos en política, pensemos en lo grande, en Trenque Lauquen, en que todos podemos cooperar para que lo que soñemos se haga realidad”.

En lo que significó la presentación de la memoria que incluye todas las acciones que llevó adelante el Municipio, y para dar inicio a su discurso, Fernández señaló que “hoy es un día muy significativo, año tras año los intendentes han venido a este recinto a explicar lo hecho en el año anterior y también, simultáneamente, a delinear los trazos gruesos de lo que será la gestión en el año que se inició, y hoy nos toca nuevamente hacerlo a nosotros, no es el primero, me quedará uno más todavía, pero siempre mirando hacia adelante”, comenzó diciendo el Intendente Fernández.

Asimismo señaló que “he seguido los discursos del Presidente de la Nación (Alberto Fernández) y del Gobernador (de la Provincia, Axel Kicillof) e incluso de otras provincias y cada uno con su estilo hace algo parecido y define hace adelante la visión que cada gobernante quiere transmitir a la comunidad para que la sociedad entienda hacia dónde vamos”.

En principio, el Jefe comunal hizo referencia a las dificultades que se vivieron en tiempo de pandemia (Covid-19) señalando que “el año 2021, como el 2020, han sido años muy difíciles, cuando suponíamos en el 2021 que esto estaba empezando a pasar, nos encontramos a poco de andar con un nuevo brote de Covid más intenso que el que nos había tocado y con un enorme desafío por delante para que poder hacer frente a lo que teníamos y podíamos hacer”.

En este sentido remarcó que “es difícil en un país como la Argentina que tiene enormes problemas y vive de golpe en golpe, agregarle el golpe de la pandemia pero parecería que estamos sobreviviendo a la misma” y recalcó que “todo lo hecho hasta el momento está atravesado por la situación sanitaria y lo generó en cuanto a la reorganización de esfuerzos, recursos y de proyectos”.

No obstante consideró que “aún con las dificultades, el año que cerramos ha sido un año en el que pudimos cumplir con gran parte de los objetivos que nos habíamos trazado y además nos sirve como experiencia para aprender todo lo que nos ha dejado la pandemia, y para encontrar la fortaleza que tiene la comunidad para salir adelante, históricamente ha sido así, desde las inundaciones en adelante, en cada contingencia, Trenque Lauquen ha podido salir adelante y seguir creciendo”.

Tras aclarar que su mensaje estaría centrado en cuestiones “conceptuales” más que en detalles numéricos y que se enfocaría en describir “qué (se hizo) y para qué”, Fernández realizó una escueta mención de la situación económica financiera del Municipio.

“En cuanto al resultado financiero, artículo 43 del RAFAM arrojó un resultado superavitario de 408 millones de pesos y el artículo 44 del RAFAM, un superávit de 695 millones de pesos”, señaló Fernández.

Asimismo consideró significativo que “si vemos la serie histórica de superávit y déficit, muchas veces son ciclos intercalados en general, casualmente los años no electorales son de superávit y los electorales de déficit” y marcó que “desde el 2016 los cambios son más bruscos, tanto hacia abajo como hacia arriba, y que muchas veces lo que se observa es que el superávit de un año es el déficit del siguiente”.

No obstante, señaló que “tanto el año 2020 como el 2021 cerraron con superávit, aproximadamente de un 12 por ciento año tras año y esto es importante porque habla de la solidez económica financiera de la municipalidad de Trenque Lauque”.

También señaló que “ha habido un enorme trabajo de optimizar la gestión en la cobrabilidad de las tasas, y hemos logrado un significativo avance en ese sentido, que todo lo que está en la Ordenanza Fiscal pueda ser cobrado, y hoy en las cuatro tasas más significativas (Red Vial, Servicios Urbanos, Sanitarios y Seguridad e Higiene) el ratio, o la relación que hay entre ingresos totales respecto a los tributarios es del 76 por ciento, respecto del 73 por ciento del año anterior, quiere decir que hubo una mejora significativa”.

Tras señalar que el objetivo de la gestión es “satisfacer las necesidades de la gente” y de hablar de las cosas que se hicieron pensando en la comunidad, Fernández realizó un repaso de lo actuado en las distintas áreas comenzó por todo lo realizado en lo que hace a Salud, sobre todo en el contexto de pandemia