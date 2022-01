Los concejales y concejalas platenses habían sido convocados formalmente por el presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia, a una sesión especial el último día del año, en respuesta a una solicitud del bloque del Frente de Todos que pedía interpelar al intendente Julio Garro por su presencia en la mesa judicial bonaerense e investigar si existió una falta al deber público.

Tal como imaginaba la oposición local, el bloque de Juntos no se presentó y no hubo quórum para tratar el pedido de interpelación, derivado de la difusión de un video con ex funcionarios de María Eugenia Vidal y otros dirigentes de Juntos, Garro incluido, y miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reveló la existencia del armado de una causa contra el sindicalista de la Uocra, Juan Pablo “Pata” Medina. En la banca vacía de cada concejal ausente se colocó un globo amarillo.

MIRÁ TAMBIÉN Ya se habla de un “Atlanticazo” contra la explotación petrolera en la costa bonaerense

Recinto del HCD de La Plata el 31 de diciembre

“Estuvimos en el Concejo Deliberante de La Plata para la sesión especial convocada por nuestro bloque del Frente de Todos a raíz del escandaloso video de la reunión de Julio Garro, Villegas, la AFI y empresarios platenses”, publicó en sus redes sociales Juan Manuel Granillo Fernández. “El bloque de Juntos decidió no presentarse y por eso estuvieron los globos amarillos ocupando su lugar. Hubiésemos querido que vengan y expliquen que hacía su jefe en esa reunión. No pudo ser”.

Click to enlarge A fallback.

En declaraciones radiales, el concejal señaló que lo sucedido “ameritaba un pedido de licencia del intendente”. “Queremos que dé explicaciones en el Concejo Deliberante, de lo contrario tendrá que dar las explicaciones en la Justicia”.

MIRÁ TAMBIÉN Pablo Zurro contó cómo transita el aislamiento por covid

"Buscamos que se investigue si existió una falta al deber público. Y si existió esa falta, proceder a una destitución"

En tanto, la concejala Yanina Lamberti, presidenta del bloque del Frente de Todos, manifestó a los medios: "Buscamos que se investigue si existió una falta al deber público. Y si existió esa falta, proceder a una destitución". "Es una responsabilidad muy grande la que tienen los concejales oficialistas para dar la cara. Está en juego nuestra democracia", reprochó Lamberti.

Además del faltazo del bloque de Juntos al Concejo Deliberante, generaron polémica las declaraciones que hizo el intendente durante las últimas horas respecto a esa reunión, ocurrida en 2017. “Jamás imaginé que iban a participar agentes de la AFI. Pensé que eran colaboradores del ministro o empresarios”, dijo Garro a un medio nacional. “Lo mismo que vi que había cámaras, pero creí que eran de seguridad. Ahora me entero que me grabaron… ¿A dónde nos estábamos metiendo? Me siento un poco víctima”.