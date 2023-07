A Sebastián Abella, el intendente de Campana, se lo cuestiona por basar su gestión en el “puro marketing”, por dejar a muchos barrios en una situación de precariedad y hasta por “usar políticamente” un femicidio para perseguir a opositores, entre otras muchas cosas.

GRUPOLAPROVINCIA.COM, que te viene contando sobre las sombras que se le señalan a la gestión de Abella, dialogó con Alejo Sarna, el precandidato a intendente por UxP, quien señala que los vecinos de los barrios “sienten que el municipio no los toma como una prioridad”.

MIRÁ TAMBIÉN Balance de junio: Mar del Plata se consolida como destino de todo el año

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230704 Alejo Sarna

–¿Qué lo ha motivado a presentarse en la interna de UxP para pelear este año por la intendencia?

En principio, no es lo que me incentiva a mí, sino lo que nos incentiva a los compañeros y compañeras, fundamentalmente, con quienes veníamos consolidando y construyendo un esquema de unidad que tras dos elecciones internas, que fueron las del ’17 y las del ’21, decidimos, junto a Sol Calle, Rubén Romano y otros compañeros y compañeras que también habían participado de las internas en otras listas, presentar una propuesta de unidad, porque nos parecía que habíamos llegado a un nivel de madurez política en donde nos terminábamos dando cuenta de que lo que nos unía era mucho más importante que lo que nos desunía, y que además había muchas cosas por trabajar en conjunto y por defender a los vecinos y las vecinas de Campana frente a un gobierno municipal que, por ejemplo, en prácticamente ocho años ha tenido una nula radicación de industrias y, consecuentemente, una nula creación de empleo, en una ciudad que tendría que ser una ciudad pujante, una ciudad con desarrollo industrial, una ciudad prácticamente con pleno empleo, y eso dejó de suceder a partir de la gestión de Abella.

Después de todos los procesos internos y demás, junto con Rubén, con Sol y con los compañeros, decidimos que era el momento de consolidar la unidad, era el momento de trabajar en conjunto y poner en valor lo mejor de cada uno de los sectores para que Campana tenga una real alternativa al gobierno actual.

–¿Cómo calificaría la gestión de Sebastián Abella? ¿Qué cambios urgentes necesita hoy la ciudad?

Bueno, en principio, como te dije anteriormente, Campana necesita una política activa de radicación de industria y generación de empleo. Algo que siempre tuvo, pero por naturaleza, por condición geográfica, por condiciones naturales y demás. Por estar a la vera del río Paraná de las Palmas, en la intersección de ruta 6 y Panamericana, eso se daba naturalmente, y pareciera que lo poco que tenía que hacer el municipio de Campana para atraer industrias, para radicar industrias, Abella ni siquiera fue capaz de hacerlo. Y eso es realmente preocupante, porque estamos viviendo un momento en donde crece el empleo, donde crecen los parques industriales, incluso los de la zona, los de Zárate, Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz; sin embargo, el de Campana está estancado.

Bueno, creemos que hay que tener una política activa, hay que tener decisión política. Creemos también que la ciudad no puede seguir conviviendo con un transporte público en donde vos tengas que esperar como mínimo 45 minutos, una hora, para que pase un colectivo, y muchas veces no pasa, entonces perdés un turno en el hospital que te costó tres meses conseguir, los chicos no pueden llegar a la escuela, los trabajadores llegan tarde al trabajo, los jubilados no pueden ir a hacer sus trámites. Incluso las condiciones en las que se encuentran las unidades hacen que mucha gente con movilidad reducida no pueda utilizarlos, porque están muy deteriorados; en el medio del viaje se rompen. Nosotros queremos construir una ciudad de quince minutos; una ciudad en la que, no importa donde estés, en quince minutos podés llegar al lugar donde quieras ir. De eso se trata: de hacer un transporte público seguro y eficiente.

También la salud pública en Campana está en crisis. Abella ha hecho de los salarios municipales y de los salarios del personal de salud y de los médicos una variable de ajuste. Y no lo digo yo, lo dijeron los médicos. Fueron más de 40 los médicos de Campana que se fueron por los malos salarios que estaban cobrando a otras ofertas laborales. A tal punto de que hoy, si vas a la guardia del hospital municipal, tenés que esperar no menos de tres, cuatro horas. Que si tenés una urgencia (y te lo digo porque un familiar muy cerca de mí lo sufrió) y necesitás de algún médico especialista en Campana, muchas veces no hay, porque el municipio prefiere pagar bajos salarios a tener una buena cantidad de staff de médicos.

Alejo Sarna.

Buenos médicos hay muchos, y el personal de salud del hospital municipal y de toda la ciudad de Campana, del sistema municipal de salud, está haciendo un enorme esfuerzo, lo está haciendo todo a pulmón, está poniendo todo. Pero no dan abasto. Lo que falta es la decisión política del intendente.

También, lógicamente, queremos que Campana tenga su hospital veterinario, porque la salud, el cuidado de los animales también cuenta, tiene que contar, y hoy Campana no tiene un hospital veterinario. Tiene un quirófano móvil, que la verdad es muy limitado en su alcance; entonces necesitamos mayores campañas de castración, mayor concientización a los vecinos. Pero también un hospital veterinario donde aquellos vecinos que no pueden pagar un médico veterinario privado puedan hacerlo en el hospital municipal.

Y por último, creemos que el deporte tiene que tener un rol central en la agenda de gestión. Campana es uno de los pocos municipios de la zona, y te diría de la provincia de Buenos Aires, que no tiene ni un polideportivo municipal. Hoy hay colonia municipal, pero no hay pileta municipal, entonces se reduce la capacidad de acción de esa colonia municipal, porque tienen que ir a generar convenios con clubes y los clubes también limitan la capacidad de utilización de las piscinas. No hay espacios para el deporte de alto rendimiento. No hay espacios para el deporte social. Los clubes de barrio se la están arreglando como pueden, todo a pulmón. Grandes deportistas de Campana se tienen que ir a entrenar a Zárate porque en Campana no tienen las condiciones para realizar las actividades. Te estoy hablando de deportistas de alto rendimiento.

Entonces, creemos que hay una agenda muy importante que tenemos que abordar, y esa agenda la tenemos que abordar con un equipo. Y ese equipo lo hemos consolidado después de muchos años, después de muchas discusiones, de muchos debates, pero también de muchos consensos. Hoy es el momento de la unidad y es el momento de llevar adelante todos estos ejes.

–Ustedes, desde el espacio, siempre realizan mucho trabajo territorial, recorren los barrios de la ciudad. ¿Cómo viven hoy los vecinos de Campana? ¿Necesitan de manera urgente un cambio de rumbo en el manejo de la gestión? ¿Hay vecinos de primera y vecinos de segunda para la gestión de Sebastián Abella, por ejemplo?

Sí, claramente, y lo vemos a diario. Mirá, sin ir más lejos, el domingo estuvimos en una reunión con vecinos del barrio 21 de Septiembre, uno de los barrios más abandonados por la gestión municipal. Los vecinos nos contaban que veían con mucho estupor cómo para el centro había recambio de luminarias viejas por luces LED y para ellos no; todavía seguían con las luces viejas esas colgando, que no funcionaban. Me decían: “¿Por qué se arregló de vuelta la avenida Mitre, una de las avenidas principales de Campana? ¿Por qué se volvió a arreglar y todavía acá nos quieren venir a decir que no tenemos más calle de tierra porque tenemos RAP (pavimento asfáltico reciclado), que es un sistema de piedritas que tiran sobre la tosca?”

La verdad es que los vecinos (no lo digo yo, lo dicen los propios vecinos) sienten que el municipio no los toma como una prioridad, que hay vecinos que son más prioritarios que otros, que hay vecinos que porque viven en el centro tienen mayor prioridad que otros. Y esto no lo decimos en detrimento de las mejoras y los beneficios que tienen que tener los vecinos en el centro. Creemos que se tiene que igualar para arriba. Igualar para arriba quiere decir que si en el centro hacés el asfalto y lo

haces de hormigón, cordón cuneta y luces LED, en los barrios también los vecinos merecen tener hormigón, cordón cuneta y LED. Y que llegue la cloaca. Desde que está Abella en la gestión, la red de tendido cloacal sólo creció un 5%: prácticamente nada. Y lo poco que se hizo fue porque hubo una decisión del gobierno nacional de invertir en la extensión de la red cloacal.

Hay muchas falencias y nosotros estamos abocados a visibilizarlas, porque los vecinos de Campana necesitan saber todo lo que está haciendo mal, lo que no está haciendo el intendente Abella, y que nosotros podemos hacer. Lo bueno que se hizo, mejorarlo; y lo que no se hizo, hacerlo.