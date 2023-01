En el Microcine del Museo Juan Manuel Fangio, se presentó oficialmente la edición número 30 de la Fiesta Nacional del Automovilismo a realizarse entre el 2 y el 5 de febrero próximos.

Para la ocasión estuvieron presentes el intendente, Esteban Reino; el presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli; el subsecretario de Turismo, Sebastián Vidal y el director de Juventud, Juan Ignacio Ibarlucia.

MIRÁ TAMBIÉN Avanzan las obras en Arrecifes

En primer término, el intendente Reino comentó que esta es una edición especial al tratarse de la numero 30 y por la cual se viene trabajando desde hace varios meses logrando el acompañamiento de organismos institucionales, gubernamentales, empresas, pilotos, periodistas y personalidades destacadas del automovilismo. Además, agradeció el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Carli brindó un detalle de algunas de las actividades enmarcadas en esta edición de la FNA. “Vamos a contar con la visita de destacados del mundo motor como por ejemplo Fernando Tornello y “Lonchi” Legnani quienes brindarán una charla relacionada a la Formula 1, pero además vamos a disfrutar de la muestra fotográfica de Peter Nigaard relacionada a la máxima categoría del automovilismo” indicó el presidente de la Fundación.

Del mismo modo comentó que se realizará la tradicional colocación de baldosas en el “Paseo de los Campeones” sobre el acceso al Museo Juan Manuel Fangio con el reconocimiento a Carlos Reutemann, Mariano Werner y Héctor Gradassi entre otras actividades.

Sebastián Vidal, Subsecretario de Turismo comentó que año tras año se le agrega contenido a la fiesta posicionándola entre una de las mejores y logrando en este 2023, la obtención de la marca PAIS, permitiendo el posicionamiento a nivel internacional de la FNA y del Museo.

“Vamos a tener campeones de todas las categorías durante cada una de las jornadas”, indicó el funcionario, quien además contó que habrá una plaza dedicada íntegramente a la historia del Turismo Carretera y una carpa homenaje a Oscar “Pincho” Castellano donde se podrá apreciar su trayectoria.

“Contamos con el acompañamiento de 6 marcas de vehículos como lo son: Toyota, Peugeot, Volkswagen, Ford, Chevrolet y Nissan que tendrán sus espacios para mostrar sus unidades a la venta en el mercado” comentó Vidal.

El funcionario hizo especial hincapié en que la fiesta comenzará el domingo 29 con un encuentro multimarca en el Autódromo Juan Manuel Fangio para luego continuar el día miércoles 1 de febrero en el escenario principal con la incorporación -desde este año- de la Fiesta del Deporte con la premiación a los más destacados del 2022. Cabe destacar, que este evento es organizado por la Subsecretaría de Deporte y Recreación.

Por último, el director de Juventud hizo un repaso de los shows que se presentarán en el escenario que se ubicará en el centro de la plaza Libertad. “Tenemos el placer de poder contar con más de 20 bandas y grupos de baile que le van a dar color a cada una de las noches programadas” afirmó Ibarlucia.

Además, comentó que luego del cierre del escenario en cada jornada, se podrá disfrutar de la música de un Dj distinto cada noche en el sector gastronómico. Esto se extenderá hasta la hora 3 de cada madrugada.

Cronograma oficial FNA30:

Domingo 29/01

- 10:00 hs Encuentro Multimarca - Autódromo Juan Manuel Fangio.

- 18:30 hs Búsqueda del Tesoro, organiza Asociación Amigos de Autos Antiguos Balcarce. – Plaza Libertad.

Miércoles 01/02

- 19:30 hs AARON

- 20:15 hs Alma Errante

- 21:00 hs XXXVI Fiesta del Deporte

- 23:00 hs Bajo Presión

- 23:45 hs 8 Bits

Jueves 02/02

- 16 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad.

- 17:30 hs Panel de F1, con Fernando Tornello y Lonchi Legnani - Museo Fangio

- 18:15 hs Inauguración Muestra Peter Nigaard - Museo Fangio. The History of F1 in photos and stories.

- 18:30 hs Descubrimiento de las baldosas de Mariano Werner, “Lole” Reutemann y “Pirin” Gradassi - Paseo de los Campeones, Museo Fangio.

- 19:15 hs La Modesta Tango

- 20:00 hs Premios Juan Manuel Bordeu (Reconocimiento a periodistas y anuncio del libro de Bordeu)

- 21:30 hs Nosotros los Consumidores

- 22:15 hs La Cuadrilla

- 23:00 hs Turf

- 00:00 hs Pacho Aguilá

- Dj Valentina Damiano – Patio Gastronómico

Viernes 03/02

- 16 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad.

- 17:30 hs Charla sobre el Desarrollo de la Seguridad en el Deporte Motor – Museo Fangio.

- 19:30 hs Cool Sativa

- 20:15 hs Anda La Osa

- 21:00 hs Zona Azteca

- 21:45 hs Dance Pasión

- 21:50 hs Premios Juan Manuel Fangio a los Campeones de la ACTC

- 22:50 hs Zapu

- 23:00 hs FMK

- 23:45 hs Gordo Record

- Dj Franco Godoy – Patio Gastronómico

Sábado 04/02

- 16 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad

- 17:30 hs Mujeres en el Automovilismo, organiza Cámara de Comercio e Industria Balcarce - Museo Fangio

- 18:30 hs Show Infantil La Veredita

- 19:15 hs Chacana

- 20:00 hs Vieja Minga

- 20:45 hs Aikeños

- 21:30 hs Maxi Darúch

- 22:15 hs Premiación Campeones del TC 2000 y Top Race

- 23:10 hs Stomp Studio

- 23:15 hs Axel

- 00:15 hs Versiona2

- Nico Dj – Patio Gastronómico

Domingo 05/02

- 10:00 hs Actividad en Pista - Autódromo Juan Manuel Fangio

Fangio Challenge

- 16 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad.

- 17:30 hs Campeonato de Mini TC con pilotos Invitados

- 18:30 hs Show Infantil “Estamos Invitados”

- 19:30 hs Confluencia

- 20:15 hs Cumbia Grande

- 21:00 hs Sembradores

- 22:45 hs Presentación equipo TC

- 23:15 hs Los Nocheros