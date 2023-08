Al intendente de Chascomús, Javier Gastón, se le vienen cuestionando varios aspectos de su gestión que, al decir de sus críticos, dejan disconformes a los vecinos de ese distrito bonaerense. Se le señalan, por ejemplo, las deficiencias del sistema de salud municipal, la inseguridad y la falta de servicios básicos como cloacas.

Santiago Dos Santos, que se propone suplantarlo en la intendencia a partir de diciembre (es candidato por Juntos por el Cambio, JxC), dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y dijo que la actual gestión “no ha dado respuestas a los vecinos en las políticas que son prioritarias”, entre las cuales mencionó la salud, la seguridad y el trabajo.

Escuchá la entrevista:

–En la interna de JxC, usted salió como ganador y competirá en octubre contra el intendente Javier Gastón. La alianza de JxC aventajó por más de 15 puntos al oficialismo. ¿A qué atribuye estos resultados?

Sin ninguna duda, hemos interpretado el reclamo del vecino hacia políticas públicas, porque no se le está dando la respuesta que es necesaria. Creo que en parte se atribuye a eso. Y en segunda medida, hemos logrado conformar equipos importantes en cada una de las áreas, con profesionales idóneos, y lo hemos plasmado en propuestas en pos de resolver la demanda que está solicitando el vecino.

–¿Cuáles son estas demandas? Y por consiguiente, ¿cuáles son las propuestas del espacio que usted encabeza?

Nosotros decimos tres cosas. Primero, que todas las políticas públicas son importantes; que hay cosas que han hecho bien, y las reconocemos, y vamos a potenciarlas. También decimos que en ocho años de gestión, en las políticas que son prioritarias, no han sabido dar respuesta. Y ahí trabajamos en cuatro ejes.

El primer eje es salud. Hay un reclamo fuerte en el sector sanitario, tanto de la población como del trabajador en el sector sanitario. Pero sobre todo es del pueblo, del pueblo que no está recibiendo la respuesta que está solicitando.

El segundo es seguridad. Se ha invertido mucho en esta área, pero la verdad es que no hemos recibido en forma proporcional la respuesta y cada vez estamos más inseguros.

El tercer eje es trabajo. El único empleador importante hoy es el Estado. Nosotros entendemos que tenemos que trabajar en lo que es la educación, la capacitación, para generar trabajo de calidad. En ese sentido somos una ciudad turística; podemos desarrollar esta área de una forma muy importante. Tenemos la mayoría de las concesiones alrededor de la laguna que están cerradas. El sector comercial está siendo hostigado permanentemente y el sector rural está haciendo el reclamo permanente en varias áreas, entre ellas la seguridad y los caminos, la accesibilidad. Hemos trabajado en un programa con esto, lo hemos presentado en cada una de las asociaciones, de las entidades intermedias, hemos mostrado nuestros programas.

Y el cuarto eje que te comentaba es la reorganización del municipio. Nosotros entendemos que el plantel municipal de trabajadores es muy grande. Tenemos cerca de 10.000 empleados. Nosotros planteamos el congelamiento del ingreso y la reducción de la planta política. En ese marco, poder comenzar a retribuirle al trabajador un sueldo digno, y a medida que vayamos generando trabajo en el privado, reconocer la posibilidad de nuevas oportunidades para el empleado municipal.

–Le traslado ahora una pregunta que le hago a cada uno de los entrevistados, a cada uno de los candidatos de los diferentes distritos, y es: pensando no solamente como candidato a intendente, sino también como vecino de Chascomús, y de acuerdo a este análisis que hace, ¿xómo calificaría a la gestión actual, en este caso a la gestión de Javier Gastón?

Yo creo que han hecho cosas que están bien y que todas las disfrutamos, que todas las políticas públicas son importantes, pero la realidad es que en estos años las políticas prioritarias no han sabido dar respuestas.

Nosotros tenemos un solo efector sanitario, que es el hospital, y el hospital no está funcionando. No está dando respuestas. Y no es un problema del recurso humano que tenemos, sino que no han sabido gestionar y encontrar el rumbo a las necesidades que tienen los profesionales y trabajadores de la salud para contar con los elementos necesarios para poder atender a los pacientes.

Hay que cambiar la vida del vecino, y en esto, a nuestro entender, han fallado.

–Santiago, de acá a octubre ¿cuáles serán los principales ejes de su campaña? Pensando ya en las elecciones generales y en la posibilidad de arrebatarle la intendencia a Gastón...

Después de las PASO, que fue una elección que permitió determinar, ordenar quién era el que iba a conducir cada uno de los espacios, a mí me toca en este momento liderar el espacio JxC. Y la primera semana, esta semana, la hemos tomado para relanzar y replantear, como vos muy bien decís, el camino hacia octubre. Pero la primera estrategia que hemos tenido ha sido juntarnos con los demás candidatos dentro del frente. Ya me he juntado y hemos conversado y hemos definido una estrategia de trabajo, tanto con el señor Ramiro Ferrante como con Gustavo López. También me reuní con otros referentes políticos de Chascomús, como por ejemplo Gonzalo Fierro. Y me seguiré reuniendo con muchos de los referentes políticos de pequeños y grandes espacios, para poder convocarlos a sumar intenciones y una forma de trabajo, dentro de una plataforma, dentro de un programa. Entendemos que todo está abierto, que todo es mejorable, que todo es perfectible, y que incorporaciones pueden llegar a ser útiles para dar mejores resultados.