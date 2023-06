La gestión de Jaime Méndez al frente del municipio de San Miguel ha sido fuertemente criticada por múltiples motivos. Desde aquí te contábamos, por ejemplo, que se le achaca desatender el sistema de salud, actuar con soberbia o realizar obras por marketing y no ocuparse de prevenir las inundaciones.

Para el precandidato a intendente de Unión por la Patria (UxP), Juan José Castro, quien dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el problema es que Méndez “solamente gobierna para un sector social” y los más necesitados están “imposibilitados” de recibir la asistencia del municipio.

–¿Por qué motivo ha decidido presentarse para competir en la interna del espacio para tratar de llegar a la intendencia de la ciudad?

Bueno, en principio, no es una decisión unipersonal. Esto tiene que ver con la construcción a partir del 2020, cuando me tocó provisoriamente asumir como presidente del Partido Justicialista (PJ) de San Miguel y hacer la convocatoria de abrirles los brazos a todos los compañeros, de que el partido sea la centralidad y el eje de referencia en la nueva construcción que había que hacer para adelante, sobre una gestión muy marcada con Cambiemos, con un montón de irregularidades, con una enorme falta de empatía con las barriadas, con un sistema de salud deficiente. Y hemos logrado colectivamente converger en esa construcción todos los sectores, lo que nos llevó a participar, encabezando la lista en el 2021, donde sacamos 60.000 votos y 80.000 el municipio, y eso entusiasmó a toda la militancia nuevamente. Veníamos de un derrotero de derrotas sistemáticas en los últimos 14 años y bueno, nos llevó a participar en el partido, ganamos la elección interna de nuestro partido, ahí yo pude asumir la presidencia de manera electa por los afiliados, y bueno, eso nos llevó también a decir por qué no podemos ir por la intendencia. Hemos oficializado hace pocas horas nuestra precandidatura para San Miguel.

–¿Y cuáles son los ejes centrales de su campaña? Hacía mención usted a algunos ejes claves con críticas a la gestión local. ¿En qué se centrará la campaña?

Nosotros hemos hecho un proceso, a partir de la llegada al gobierno en el 2019, de ser los morigeradores, de acercarles a los vecinos de San Miguel todas las herramientas del gobierno y del Estado nacional y las del gobernador Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, en San Miguel. Hemos tomado como gatillero hacerlo con las áreas del gobierno municipal. Hoy nosotros les estamos llevando a los vecinos de San Miguel ANSES, PAMI, IOMA, Trabajo, hacer los DNI. Nosotros proponemos hacer lo mismo significativamente con las áreas del municipio. Donde podamos mejorar el sistema de salud, donde también podamos tener operativos sanitarios en las plazas, donde puedan los vecinos hacer reclamos, sugerencias que los concejales puedan atender, donde podamos llevar adelante trámites de discapacidad, actividades deportivas, culturales, sacar el Estado a la calle, como hacen el Estado nacional y provincial.

Y después, bueno, una mejor distribución de la recaudación. San Miguel es uno de los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires: Méndez ha ejecutado 71.000 millones de pesos anuales del presupuesto. Eso redunda en un promedio de 194 millones de pesos por día de recaudación y no se distribuye de la mejor manera. Los vecinos de los barrios son los más damnificados y son más beneficiados aquellos que tienen mejores recursos, donde tienen mayor infraestructura. El Estado nacional y provincial vinieron a poner cloacas para el 100% de barrios de la periferia, de Bella Vista, el 70% de cloaca y agua corriente para ciudad Santa María, y obviamente el gobierno municipal no ha reparado ni ha detenido su mirada sobre los vecinos más necesitados.

–¿Hay vecinos de primera y vecinos de segunda para la gestión de Méndez?

Por supuesto. Yo lo vengo reclamando. Solamente gobierna para un sector de la sociedad y la mayor parte de los vecinos están imposibilitados de recibir o ser parte de la asistencia crítica, del bienestar social.

Y la falta de seguridad: hace pocos días mataron a un policía de la provincia de Buenos Aires, de 28 años, de la Comisaría 3ª, de ciudad Santa María, de un tiro en la cabeza. Y por supuesto, después se puede ver que lo confundieron con un recaudador, con un prestamista, bueno, lo que fuese, porque dieron diez millones de explicaciones y de excusas. La realidad es que un vecino de San Miguel, y que es de la fuerza de seguridad, terminó asesinado, lo cual se contradice con el programa de seguridad de Ojos en Alerta y que nos proponen (Joaquín) de la Torre y Méndez.

Los vecinos hoy en los barrios están totalmente descuidados y el esfuerzo que hace la Policía de la provincia de Buenos Aires es insuficiente ante la falta del municipio de comprometerse a colaborar con una herramienta tan importante como es la prevención.

–¿Con qué necesidades se encuentra usted cuando recorre los barrios de la ciudad?

Los discapacitados tienen dificultades enormes para poder desplazarse, por las veredas todas rotas, el sistema de transporte público de pasajeros, que lo regula el municipio, los pisos, que regula la frecuencia, que no la respetan y que tampoco tienen rampas de ascenso y descenso para discapacitados. Esa es una de las quejas más grandes que tenemos, junto con la salud. Los problemas de salud mental. El ascendente nivel de crecimiento de los consumos problemáticos: droga, alcohol, tabaquismo, obesidad, ludopatía, violencia de género, que en San Miguel no hay posibilidad de resolverlas. Por eso yo les estoy proponiendo a los vecinos de San Miguel la construcción de un hospital de rehabilitación con internación, para que todas las personas que padecen problemas de adicciones y consumos problemáticos puedan curarse. Yo apuesto a la vida, apuesto a que la gente tenga una vida plena. Para mí la salud es una inversión, no es como para el gobierno municipal, que para ellos es un gasto, lo plantean de esa manera.

Después, obviamente, la falta de actividades culturales. En San Miguel está prohibido que vengan a tocar el cuarteto, que vengan a tocar cumbia, están prohibidos los corsos, los circos. Hay una gama de actividades culturales que no tienen ningún tipo de posibilidad de que los vecinos de San Miguel las puedan disfrutar.

–¿Lo relacionado a lo popular?

Lo relacionado a lo popular, por supuesto. Ellos se limitan solamente al folclore y después tratan de limitar la posibilidad de que la gente pueda elegir y disfrutar de lo que quiere.

Nosotros estamos reclamando hace muchísimo tiempo las salas velatorias municipales. Vale $ 250.000 un sepelio. ¿Cuántos vecinos de San Miguel tienen disponible ese dinero si los sorprende la desgracia de perder un ser querido? Bueno, esa ordenanza, que es de mi autoría, se aprobó, pero no se las construye. Todos los días recibimos pedidos de solidaridad y de ayuda para poder hacer los sepelios, porque la gente no cuenta con ese dinero. Muchos de ellos tienen que tomar un crédito, que seguramente no les van a dar la totalidad de ese dinero, pero van a quedar endeudados dos o tres años; o tienen que ir a un prestamista, que después te golpea las manos todos los días, lógicamente, con ánimo de cobrar. Y te lleva un día el televisor, otro día el equipo de música, otro día la silla, y terminás comiendo de parado.

Bueno, esos problemas sociales, que están muy marcados en San Miguel, es lo que profundiza el gobierno y lo que nosotros queremos venir a reparar. Nosotros creemos que a partir de la oportunidad del voto de confianza de los vecinos de San Miguel, si yo llego a ser intendente, no va a ser más un distrito en el que exista la discriminación, sino que será un gobierno del pueblo para todos.