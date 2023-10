La decimotercera edición de San Isidro Jazz & Más, el ciclo gratuito que realiza el Municipio de San Isidro con apoyo del BBVA Argentina, dejó claro porque es uno de los festivales más importantes del país.

Más de 5.000 personas disfrutaron, del miércoles hasta el viernes pasado, de este festival que reunió no sólo a lo mejor de la escena local, sino también a dos estadounidenses que dejaron su sello: Lorenzo Thompson y Robin Eubanks.

“Belleza y felicidad es lo que el buen arte genera y es lo que pasó durante estas tres noches con la enorme cantidad de público que se acercó al museo para disfrutar de los artistas extranjeros que, por primera vez, nos visitaron por tres, y también de los talentos argentinos, varios de los cuales son de nuestro municipio”, expresó Eleonora Jaureguiberry, secretaria de Cultura y Ciudad de San Isidro.

Un festival que desde su Y Más entiende el jazz con todas sus vertientes. Así fue del trombonista Eubanks, junto a una selección mayor del jazz nacional, y el sanisidrense Pocho Sabogal, quien desde el piano lideró a Pocho Sabogal & Las Estrellas del Norte, al armoniquista Mariano Massolo, pasando por Negroni´s Trío, que en su primera vez en la Argentina hizo un celebrado show con artistas invitados, mucha música original, standards como Take the a train, Sunny y Semmertime, y un solo de batería que podría ubicarse entre los más potentes y largos en la historia del festival.

MIRÁ TAMBIÉN Pergamino: Javier Martínez acompañó a Patrulla Urbana en su capacitación

Un festival en el que sonó jazz más tradicional, espirituals, jazz moderno, blues, swing, algo de funky y hasta una versión exquisita de nuestra Alfonsina y el mar al piano de José Negroni, y que tuvo a Yamile Burich & Ladies Orchestra, con Yamile Burich (saxo), Ornella Contreras (piano), Maia Korosec (contrabajo), Paula Guillen (batería), Laura Molina (trombón), Marcela Galván (saxo tenor) y Clara Lodillinsky (trompeta). Enorme talento para el segmento que el ciclo siempre reserva para las mujeres que pisan fuerte en la escena argentina jazzística.

El cierre mostró el talento del showman Thompson, una voz que contagió al público que colmó el parque de Rivera Indarte 48, San Isidro. Celebración del blues, con pasajes de soul y rock and roll, y clásicos como Wonderful world y Stand by me