La gestión del intendente Ezequiel Galli (Juntos) en el municipio de Olavarría está lejos de conformar a todos. Desde aquí mismo te informábamos, por ejemplo, que se le critican la falta de obras, la contratación de un concejal como proveedor del municipio, la ausencia de respuestas ante la crisis ambiental o el abandono de las localidades que rodean a la ciudad cabecera, entre otras cosas.

En ciálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal del Frente de Todos (FdT) Ubaldo García apuntó a la falta de inversión en salud y obra pública, y advirtió que si este estado de cosas se prolonga, el distrito tendrá “serios problemas de infraestructura”. Mientras tanto, en salud ya los tiene, señaló, porque la falta de recursos vuelve “imposible brindar un buen servicio” a los vecinos.

Escuchá la entrevista:

–De acuerdo a su experiencia política, pero también como ciudadano y vecino de Olavarría, ¿cómo puede definir la gestión de Ezequiel Galli?

La gestión de Galli, tal como lo venimos sosteniendo en el Concejo, es una gestión deficitaria en muchísimas áreas. Olavarría es una ciudad rica en recursos: maneja un presupuesto para el año 2023 de 19.000 millones de pesos. Es una cifra muy elevada para cualquier distrito. Tiene recursos adicionales como el impuesto a la piedra, derecho de explotación de canteras, de más de 3500 millones. O sea, recursos le sobran al municipio de Olavarría, en términos de comparación con otros ejercicios y comparándolo con otros municipios de la provincia de Buenos Aires. Por lo que, utilizando esos recursos y viendo los resultados, no hay más que decir que es una gestión deficitaria desde su inicio, allá por el año 2015.

Las áreas donde esto se visualiza claramente nosotros las hemos marcado. El tema de obra pública: una obra pública que no llega ni siquiera al 7%, al 10%, cuando Olavarría históricamente, de todos los ingresos, utilizó el 25% en inversiones de capital, entre ellas la obra pública. Tema salud, por ejemplo: cualquier usuario en Olavarría sabe, cualquier paciente que va al hospital, los tiempos que se tarda para darle un turno para poder atenderse. Hay déficit en esa área. Si bien es un área en la que Olavarría, históricamente, dsede el regreso de la democracia, viene invirtiendo bien: tiene un hospital regional, un muy buen hospital con muy buenos recursos humanos. Pero lamentablemente, más allá de que sigue siendo un hospital regional y un hospital de alta complejidad, vemos que la inversión que se efectúa no es suficiente y que la calidad del servicio se deteriora día a día de cara al vecino. Y los vecinos de Olavarría lo visualizan cuando asisten al hospital y tienen este tipo de inconvenientes. Esto es un problema de gestión, no de profesionales. La calidad de enfermeros, de personal auxiliar de salud, es excelente en Olavarría. Como siempre destacamos, la mayoría de los empleados municipales son empleados de años, de muchísima calidad, con muy buena atención al vecino de Olavarría. Pero lamentablemente, muchas veces, si faltan recursos es imposible brindar un buen servicio.

Ya te voy mencionando dos temas: obra pública por un lado, salud por el otro. Luego, en lo que tiene que ver con gestión económica, es la gestión de una ciudad que tiene que diversificar su producción, tratar de independizarla de la minería. Olavarría es un municipio que depende básicamente del sector minero, y toda la industria que se ha generado alrededor es de servicios al sector minero. Entonces nosotros tenemos que ir tratando de diversificar e independizar esa producción. Y en eso el municipio también tiene muchísimas falencias. No trabaja al respecto. Hemos tenido el año pasado serios problemas para poder colocar en el presupuesto las obras hídricas de la zona de logística, de los mismos empresarios del sector, que ni siquiera se les daba seguridad. Había gente que tenía comprado, invertido en galpones en la zona, y tenía que ir a alquilar a otros lados porque no tenía seguridad, porque no estaban las obras hídricas, porque no se había hecho todo lo que tiene que ver con los ingresos. Ese tipo de desatenciones yo creo que con un presupuesto como el que tiene Olavarría deberían atenderse de manera inmediata. Y uno ve que algunas cosas se van haciendo, pero se van haciendo en diferido, y cuando se termina una ya hay necesidad de otra. Porque Olavarría es una ciudad con muchísimo movimiento, muy pujante, con crecimiento. Necesita inversiones permanentemente, por el mismo crecimiento natural que tiene. El Censo lo dijo: ahora tiene 126.000 habitantes. Si bien no crece más allá de la media de la provincia, ese crecimiento genera obras necesarias que no se visualizan. No se ven.

–Si éstas no son las prioridades del gobierno de Ezequiel Galli, ¿cuáles son?

Yo creo que el problema que tiene la gestión de Galli es que hay un desconocimiento, una desatención, hay una ineficiencia. Eso genera dilapidación de recursos que son finitos, llegan hasta un punto y luego no alcanzan para seguir. ¿Y entonces qué pasa? Si uno gasta mal, gasta excesivamente, o no es eficiente en el desarrollo de la tarea, luego no le alcanza la plata para hacer todas las otras cosas que hacen falta en Olavarría, y que históricamente Olavarría vino haciendo. El manejo de obra pública en Olavarría históricamente fue bueno, y por eso Olavarría hoy tiene la infraestructura que tiene. Nosotros marcamos que si este nivel de obra pública en Olavarría continúa, Olavarría dentro de diez, quince años va a ser una ciudad con serios problemas de infraestructura. Cosa que era impensada hace años, porque Olavarría era una ciudad que en materia de infraestructura iba adelante de las necesidades. De hecho, vemos el tema del desarrollo de la red cloacal, del tema de asfalto, del tema de caminos rurales, un hospital regional que se fue construyendo día a día. Hay una serie de infraestructura con la que cuenta Olavarría, que no se viene manteniendo como corresponde, y bueno, de acá a futuro, en ese crecimiento natural de habitantes que tenemos, vamos a empezar a tener problemas de infraestructura. Eso es lo que nosotros visualizamos.

–Días atrás, Ezequiel Galli apuntó contra los programas nacionales y dijo que se anuncian, pero las cosas no llegan al territorio. Usted lo cruzó fuertemente por estas declaraciones.

Ustedes fíjense nomás en un tema central, muy importante para todas las localidades, que es el Fondo Educativo. Para este presupuesto se triplicó. O sea que lo que tiene que ver con coparticipación Olavarría tiene muchísimo más que lo que tenía el año pasado y muchísimo más también, numéricamente, que lo que es la inflación. En algunos recursos tiene más del 170%. En el caso del Fondo Educativo, se triplicó de un año a otro. O sea que plata que viene de Nación y Provincia, en lo que tiene que ver con lo presupuestado y con las rendiciones, ha llegado a Olavarría. La Provincia se ha hecho cargo de muchísimas obras en la ciudad y sin distinción de color político. Nosotros cruzamos al intendente porque Olavarría es atendida por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires permanentemente, en materia de obras, en materia de infraestructura. Se está construyendo la Casa de la Provincia, que va a muy buen ritmo. Eso es trabajo para Olavarría también, va a ser desarrollo para la localidad. Uno puede discutir prioridades, pero acá hay una atención permanente, de la Gobernación sobre todo, con el municipio de Olavarría como con los otros 134 municipios de la provincia de Buenos Aires.

–Entonces ¿qué busca Galli con estas declaraciones? ¿Confundir?

Bueno, serán puntos de vista. Él tendrá sus números y analizará y verá eso. Son puntos de vista. Tal vez también uno tiene una visión política de lo que piensa la ciudad, de cómo piensa la relación con la Provincia. Nosotros tenemos nuestra visión desde el FdT. Por supuesto, ellos, desde su frente electoral, o desde JxC, tendrán otra visión de lo que significa la ciudad de Olavarría. Nosotros visualizamos que Olavarría requiere de otro gobierno porque requiere de otro proyecto que la siga haciendo grande, como Olavarría se desarrolló durante tantos años. Pero bueno, son visiones. Son visiones de ciudad y análisis que hará de sus números. Cuando hemos cruzado, no en este tema puntual, pero en otros temas, número por número, no hemos tenido respuesta. A veces se tiran títulos y luego no se fundamentan, ¿no? Eso ha ocurrido en otros casos.

–En este contexto, ¿cómo se prepara el FdT para las elecciones?

Bien. Yo creo que el FdT está sólido en la provincia de Buenos Aires. La gestión de Axel Kicillof es muy buena, es una gestión que tiene un reconocimiento en la sociedad. Ha mejorado mucho la provincia desde la muy mala gestión que tuvo la gobernadora Vidal. Ha ido recomponiendo la relación, las inversiones, la atención a la educación, con Olavarría y con los otros 134 municipios. Ha ido mejorando mucho y esto se refleja, realmente, en lo que tiene que ver con la expectativa electoral. Algunas encuestas han marcado que hay un buen posicionamiento al respecto.

Y luego, en Olavarría tenemos hoy por hoy varios candidatos. El FdT tiene muchísimos recursos de dirigentes y por lo tanto, las mismas decisiones de los compañeros y de la gente van a ir marcando quién va a encabezar y quién va a encarnar nuestro proyecto. Hemos trabajado durante muchos años en el FdT en tratar de establecer un proyecto político, un proyecto de ciudad, y luego ver quién lo puede ir encarnando. Nosotros no seguimos a un dirigente a ciegas, sino que vamos tratando de ver quién puede desarrollar esa idea de ciudad que tenemos. Hoy tenemos candidatos como Mariano Wesner; en su momento fue Federico Aguilera también. Hay muchos dirigentes de renombre en el FdT. Por suerte tenemos esa virtud de que es un frente que está conformado por diferentes partidos, por diferentes sindicatos, movimientos sociales, pero que a su vez también se nutre de cada uno de ellos con muy buenos dirigentes