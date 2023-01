Las críticas a Vicente Gatica por su gestión al frente del municipio de Bragado no cesan. Te contamos en ocasiones anteriores que se lo cuestiona por la inseguridad que reina en el distrito, o por la falta de respuesta ante la pandemia, por ejemplo.

En diálogo con Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com), la presidenta del bloque del Frente de Todos (FdT) en el Concejo Deliberante local, Guillermina Lhospice, puso ahora el foco en las deficiencias del sistema de salud y la falta de una política para construir viviendas sociales.

Escuchá la entrevista:

–Meses atrás, usted señalaba que la gestión de Vicente Gatica al frente del Ejecutivo municipal es “pobre”, con inseguridad, acumulación de residuos, situación de atraso en localidades del distrito... ¿Esto se ha modificado?

Esas problemáticas siguen existiendo en nuestra comunidad. Es uno de los motivos por los cuales no hemos acompañado, desde el bloque de concejales del FdT, el presupuesto para este año 2023. Porque todas estas falencias que tiene el Ejecutivo se ponen de manifiesto día a día, y realmente no han hecho nada para mejorar. Hay muchas necesidades no satisfechas, promesas y responsabilidades no cumplidas por parte de esta gestión. Y nosotros creemos que es necesario, que tienen que mirar y realmente ponerse en el lugar de la comunidad. Todas estas cosas siguen en Bragado perjudicándonos. Nosotros en el presupuesto hemos hecho mucho hincapié en todo esto que has dicho recién. Por lo que hemos visto del presupuesto, no vemos que vayamos a tener una mejora para este año. Es un presupuesto muy abultado, de 7000 millones de pesos. Y vos sabés que en el presupuesto no sólo se deben contener las previsiones necesarias para afrontar las necesidades del año que entra, sino que también se debe tener en cuenta un punto de partida. Y para nosotros el punto de partida de este año 2023 es la fenomenal caída real, que la traducimos en la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores y trabajadoras municipales. Y no vemos que en este presupuesto 2023 se haya tenido en cuenta. Y eso es lo que nos molesta, y ahí vemos que no hay una intención de poder recuperar esta pérdida que vienen teniendo año tras año los trabajadores municipales.

Además, si bien analizamos todo el presupuesto, hay tres áreas que son muy importantes para el mejoramiento de la comunidad, como es la seguridad vial, que es una de las principales problemáticas que hoy tenemos los vecinos y vecinas de Bragado, y que este gobierno mira para otro lado: no ha encontrado la manera, en casi ocho años de gestión, de poder dar respuesta a esta problemática. Han empeorado aun más la situación, y no vemos reflejado en este presupuesto, que tomen medidas con algo tan importante. Me ha llamado mucho la atención que en un presupuesto, repito, de 7000 millones, inviertan para educación vial $ 500.000. Y para corsos y carnavales hay cinco millones de pesos. Entonces, ahí vemos la prioridad de esta gestión.

Otro tema que nos llamó mucho la atención y que nos preocupa es el tema de la salud pública, que es el servicio más importante, más esencial en nuestra comunidad. Y realmente en este gobierno la gestión de salud está agotada. Los reclamos con respecto a la atención primaria y con respecto al hospital municipal son diarios. Y los reclamos acá en Bragado se hacen a través de los medios de comunicación, que los reciben y son quienes realmente llevan la voz al Ejecutivo municipal.

Es una gestión que ya está agotada. Y lo voy a repetir de acá hasta el último minuto que esté en la banca, porque así es. Y no se tienen que molestar por esto.

Nosotros tenemos acá algo muy importante, que es la neonatología, que había quedado inconclusa en la gestión del exintendente Aldo Omar San Pedro. Con el gobierno de Axel Kicillof y los aportes que hizo, se terminó, porque para esta gestión del intendente Gatica no era una prioridad para Bragado. Y sí fue la mejor inversión que se hizo, porque cuando tuvimos que afrontar el COVID varios pacientes vecinos de Bragado tuvieron un lugar que los acogiera, y estuvieron internados ahí. Era una obra muy necesaria. La visión que tenía el exintendente Aldo Omar San Pedro era mirar cuáles eran las necesidades que tenían la comunidad y los vecinos y vecinas de Bragado. Por eso se hizo esa obra. En este presupuesto no vemos inversión en esa obra. No la han tenido en cuenta para 2023. Ahí habla de que para esta gestión no es importante “el materno infantil”, como ellos lo llaman ahora.

–Usted señala que la gestión anterior se interesaba por las necesidades de la comunidad. La gestión actual, la de Vicente Gatica, ¿les da la espalda a los vecinos?

No lo prioriza y no es una necesidad. El exintendente Aldo Omar San Pedro apostaba por el bienestar de todos y todas las vecinas de Bragado. Puso en pie y en valor todos los centros de atención primaria de la salud (CAPS), donde se hace prevención y promoción de la salud, que es lo más importante. Este gobierno, en casi ocho años de gestión, lo único que les hizo a los CAPS fue invertir, el año pasado, que estábamos en elecciones, una manito de pintura. Un mantenimiento que lo tienen que hacer, que corresponde. En lugar de aparatología, instrumental, mobiliario, lo que se necesita para mejorar la calidad de atención de los pacientes y que los profesionales también puedan tener una mejor calidad para ofrecerles a los pacientes. No lo vemos reflejado. En casi ocho años no lo han hecho. Ellos siempre hablan de “un gasto” cuando hablan de salud. Y la salud es una inversión, no es un gasto. Es una inversión a largo plazo para la comunidad. Y la promoción y prevención es el pilar fundamental para una comunidad. Porque nosotros tenemos que partir de que el paciente no se nos enferme. Prevenir para evitar la enfermedad. Y no los tienen en cuenta.

En el hospital crearon dos áreas muy importantes, que son laboratorio y prevención de adicciones, que no la tenían en el presupuesto 2021 y 2022, que son necesarias, y lo vemos bien. Pero tienen que ir acompañadas de otras obras que son fundamentales para la comunidad.

Después hay un problema muy importante acá que es el hábitat, que es una demanda de nuestra comunidad y que este gobierno la viene prometiendo desde 2015, cuando asumieron. Y este gobierno no tuvo la capacidad de gestionar, en casi ocho años, viviendas sociales.

Guillermina Lhospice.

–¿Hay déficit habitacional en la ciudad?

Hay déficit habitacional. Se están terminando las 116 viviendas que habían quedado de la gestión del exintendente Aldo Omar San Pedro y gracias al compromiso y responsabilidad del gobierno provincial, del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Hábitat, Agustín Simone, se están terminando. Ya se entregaron 32 viviendas en el barrio Las Violetas, así que hay muchos vecinos que están festejando tener su techo propio, y van por las restantes, pero están muy atrasados.

–¿Cómo nota el humor social en los barrios en relación a la gestión de Gatica?

Mirá, esto es como todo: cuando vos realmente hacés obras que impacten y que sean para el beneficio de la comunidad, la gente eso lo siente y lo percibe. Hoy hay mucha disconformidad cuando vos recorrés los barrios. Pero no solamente por esto. La gente hace reclamos de lamparitas de luminarias que están quemadas hace tres o cuatro meses. Y vos llamás al número que corresponde y no te atienden. Tenés que salir a los medios de comunicación para que el Ejecutivo ahí actúe, vaya y lo haga. Con el tema de la recolección de residuos pasa lo mismo. Con el tema de la limpieza de las calles pasa lo mismo. La poda que han hecho en Bragado, que llaman “poda correctiva”, es una poda destructiva: han destruido los árboles de Bragado. En Bragado no tenemos sombra. Tenés que estar cruzando de vereda en vereda para buscar un poquito de sombra. Han hecho un desastre con la poda de Bragado. Y así con muchas cosas.

Después, algo que me llamó mucho la atención del presupuesto es que hubo muchas objeciones por parte de los concejales del oficialismo. Pero ninguno observó que casi el 40% del presupuesto lo manejan tres áreas que están formadas por la familia del intendente. A nadie le llamó la atención eso. Las áreas son Conducción Superior, del intendente; la Secretaría de Gobierno, que es su yerno, y la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, donde está su hija. Ahí tenemos el déficit habitacional, que es donde viene prometiendo la hija del intendente, año tras año, con recursos municipales, viviendas sociales. Y hasta el momento no se ha hecho nada. En 2021 prometió hacer viviendas. 92 millones se presupuestaron en ese momento. En 2022, 57 millones. Y para este 2023 vuelven a hacer un nuevo desafío, pero con 50 millones. Van bajando la cantidad de dinero para hacer viviendas sociales, cuando tenemos una inflación que no se condice con lo que ellos están haciendo. Y no hizo ninguna vivienda social. De esa plata que se presupuestó, en medio de la pandemia, con todas las dificultades que tuvimos, que fueron anunciadas con bombos y platillos, no se hizo ninguna vivienda social. Esas son cosas que a nosotros nos preocupan y que tenemos que estar ocupados. Es muy importante.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Bragado?

Que desde el FdT estamos todos los días en el Concejo Deliberante. Si bien somos minoría y oposición, estamos trabajando. Somos la voz de todos nuestros vecinos y vecinas. Llevamos todos los reclamos que se nos presentan. A veces tenemos esa dificultad, porque obviamente el Concejo Deliberante es una escribanía del gobierno local. Se hace y se dice lo que ellos quieren. Se nos hace muy difícil llevar adelante proyectos de ordenanza. Pero seguimos trabjando, seguimos apostando y siempre escuchando y trabajando para nuestros vecinos y vecinas. Esa es nuestra responsabilidad dentro del Concejo Deliberante. Las puertas están abiertas para todos los que quieran venir a charlar con nosotros y a presentarnos distintas inquietudes. Ahí estamos siempre