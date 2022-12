El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, se refirió a lo acaecido en el Congreso durante la última sesión. Como se sabe, el proyecto de creación de nuevas universidades (una de ellas correspondía a Saladillo) quedó sin votarse debido a que Juntos por el Cambio se retiró del recinto y se levantó la sesión.

"Fue una sesión dura y en lo personal no me resultó agradable ver el bochorno de no escucharnos. Ver esa actitud de no escucharse y un griterío, con una intolerancia típica de un partido de fútbol, no es apropiado para el ámbito parlamentario”, destacó el jefe comunal de Saladillo, José Luis Salomón.

“Tenemos una gran tristeza que no se haya aprobado el proyecto para crear una Universidad en Saladillo”, remarcó el mandamás.

Y acotó “Nada se compara con poder tener cerca una Universidad, porque iguala condiciones para todos y genera oportunidades para las distintas edades. Vamos a seguir luchando para que esto suceda”