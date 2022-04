Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Marcelo Gastaldo.

Marcelo Gastaldo

En las últimas elecciones, la lista encabezada por la gestión de Juan Miguel Nosetti obtuvo malos resultados. ¿A qué cree que se debió esta situación?

La lista de la Unión Vecinal de Salliqueló no tuvo un buen resultado. De hecho, quedó en tercer lugar en la cantidad de votos, mientras que en nuestro caso con Juntos obtuvimos más del 50%.

¿A qué se debió? La lectura que uno puede hacer es que se debió en gran parte a las altas expectativas que había generado como agrupación política cuando ingresó y antes. Venían trabajando políticamente desde hace muchos años, pero nunca había sido gobierno la Unión Vecinal, y generó una expectativa muy alta en la comunidad en cuanto al accionar que tendrían cuando fueran gobierno.

Muy poco de eso se dio y la ciudadanía vio todo esto y reaccionó de esta manera, como siempre reacciona la ciudadanía, oponiéndole valor al voto y demostrando que no hay una conformidad con lo que se ha venido haciendo.

Marcelo Gestaldo, Concejal de Salliqueló

Cuando habla con los vecinos, ¿a qué se debe esta disconformidad? ¿Cuáles son los problemas principales para los vecinos de Salliqueló?

Lo que más ve el vecino es el día a día en la ciudad, problemas que tienen que ver con la ausencia de obras, con distintas acciones que tiene que tener el Municipio en lo que refiere al mantenimiento en sí del pueblo, de las calles, de la limpieza, de los sectores como el basurero municipal, de la planta de reciclado, de prestarle atención a una localidad que está dentro del distrito y que es la localidad de Quenumá.

Después, cosas que se van dando y se van sucediendo y que no hay un accionar o una actitud proactiva del Gobierno municipal. Yo creo que el ciudadano lo que más ve es lo que pasa en el pueblo.

Después, atado a esto, todo lo que Saliquelló no ha podido conseguir durante estos años en cuanto obras, por ejemplo, o darle continuidad a aquellas que estaban iniciadas, además de hacer algunas nuevas.

Últimamente se hicieron unas poquitas cuadras de asfalto, pero tenemos la cinta asfáltica de lo que es la ciudad de Salliqueló y su acceso con mucho deterioro, que no se ha hecho prácticamente nada. Hay falta de viviendas, algunas viviendas que estaban iniciadas por determinados programas, como puede ser el Plan Compartido o el Programa Bonaerense, no han tenido continuidad, no se han terminado.

"Como concejales hemos pedido que se nos dé una explicación de las gestiones que se hicieron, qué pasó con los fondos, si la Provincia no los baja"

Nosotros vemos una ausencia de gestión. Si bien este Gobierno municipal ha tenido un acercamiento franco hacia el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y también en lo local al Frente de Todos, no vemos que eso sea traducido en mejoras para el distrito.

Por otro lado, vemos que este Gobierno municipal fundamenta la inacción básicamente en el tiempo de pandemia. Y también lo que decimos y lo que hacemos ver es que todos los distritos, toda la nación y todo el mundo ha estado bajo efectos de pandemia y aun así vemos que hay distritos vecinos geográficamente muy parecidos al nuestro que aun así han logrado hacer viviendas, aumentar todo lo que es la parte productiva del distrito, muchas cosas que nosotros no las hemos visto aquí en Salliqueló.

Eso hace que nosotros nos planteamos que la pandemia es un factor negativo como muchos, pero también la gestión hace que el distrito pueda lograr cosas como han logrado otros distritos.

¿Cómo es el diálogo que mantienen con el Ejecutivo local desde la oposición? ¿Pueden dialogar?

El diálogo es un diálogo abierto, lo que no obtenemos son respuestas satisfactorias. Todo está por hacerse, pero nunca se hace, no llegan fondos para que Salliqueló tenga un crecimiento representativo acostumbrado a lo que Salliqueó venía siendo como distrito hace muchos años.

No decimos que no hay diálogo, pero lo que queremos ver son frutos de los diálogos y esos frutos tienen que ser respaldados con hechos, no solamente es dialogar sino también es pretender que el Ejecutivo se abra a la gestión, que tenga un acercamiento, que lo tiene con la Provincia, y a veces no entendemos el por qué no hay logros específicos para nuestro distrito o son muy a cuentagotas.

Lo que reclamamos es más gestión y que haya un ordenamiento en el distrito que no lo vemos. No hay una actitud que nosotros consideremos proactiva respecto a los beneficios que son necesarios para el distrito