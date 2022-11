Tal como te lo informábamos en su momento, en septiembre de este año Calixto Tellechea, el intendente radical de Florentino Ameghino, anunciaba su retiro de la función pública en medio del escándalo por denuncias de cirugías estéticas ilegales en el hospital municipal.

Para el concejal Hugo Bas, del Frente de Todos, fue simplemente la culminación de un gobierno “muy chato” en el que apenas se hicieron obras públicas, y la administración de Nahuel Mittelbach, su joven reemplazante, va a ser aun peor.

MIRÁ TAMBIÉN Se presentó el Programa Educativo en Contexto de Encierro 2023

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221117 Hugo Bas

–¿Qué balance puede hacer de lo que fue la gestión de Calixto Tellechea? ¿Y se puede hacer algún tipo de análisis de la de Nahuel Mittelbach, quien asumió hace poco tiempo el gobierno local?

MIRÁ TAMBIÉN Luján será sede del Encuentro Argentino de Turismo Religioso 2023

Sí, claro. Estamos permanentemente evaluando todo lo que sucede en el distrito de Florentino Ameghino. La gestión de Tellechea fue un gobierno muy chato. Inacción es un término que se ajusta, y lo digo con mucha pena, al distrito de Ameghino en estos últimos siete años.

Lo mejor es hablar en números, para tomar debida cuenta de lo que ha sido la gestión de Tellechea en estos siete años. Sólo ocho viviendas, cuando Ameghino en la gestión anterior había superado las 1200 viviendas. En cuanto a cuadras de asfalto, en siete años (y esto es literal, no figurativo) no se hizo una sola cuadra de asfalto. Recién ahora, y a través del gobierno de la Provincia, se van a poder realizar algo más de treinta cuadras cordón cuneta, una obra de 27.700.000 pesos, distribuidas principalmente en las dos localidades de Ameghino y de Blaquier.

En cuanto a salud, no se ha progresado mucho: se ha hecho una inversión importante desde el gobierno de la Provincia, de 19 millones de pesos, que se invirtieron en una fachada, que costó prácticamente el total de esa inversión y que no mejoró la atención ni los insumos médicos. No tenemos, por ejemplo, un tomógrafo. Pasó octubre, el mes tan especial en el que, además de hacerse las campañas de concientización sobre el cáncer de mama, generalmente se acompaña con la realización de mamografías. En Ameghino lamentablemente no se puede, porque a partir de esta gestión no funcionó más el tomógrafo y ahora no hay tomógrafo. En Ameghino, en estos siete años, control de mamas se están realizando las mujeres que tienen o una obra social o la capacidad económica y de movilidad de poder ir a otra ciudad cercana, pero no, lamentablemente, en Ameghino.

Así se podría enumerar distintas áreas del municipio. No hubo obra pública. Lo poco que ha ocurrido, por ejemplo, una reconversión lumínica de 8.250.000 pesos, también aporte de la Provincia con casi la obligación de utilizar en eso ese dinero. Llegaron dos patrulleros que hemos gestionado los concejales de nuestro bloque, y se destinaron once millones de pesos a la seguridad que vienen del Fondo de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

–¿Consideran que la gestión de Mittelbach será una continuidad de Tellechea, o puede haber algún tipo de cambio?

No, no, reafirma incluso los mismos errores de Tellechea. Uno tenía otras expectativas y otras esperanzas, porque nosotros somos ciudadanos y lo que queremos es el bien común y lo que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad y del distrito, y que la gente al menos sea atendida en las necesidades básicas, lo que no está ocurriendo. Hasta el momento, es más de lo mismo.

Han ocurrido cosas muy graves. Hemos tenido que realizar una denuncia en la Justicia ordinaria, hace muy poco tiempo, porque se estaba utilizando el hospital municipal para la realización de cirugías estéticas, y todos los profesionales que intervenían los pagaba el hospital. Pero en realidad quien cobraba, incluso en dólares, era el médico que realizaba la cirugía, autorizado por el director del hospital, quien puso en riesgo no sólo económico sino legal, porque tenemos un hospital que no tiene terapia intensiva, por ejemplo, y donde se realizaban este tipo de cirugías, que si hubiéramos tenido que lamentar algún tipo de inconveniente o desgracia en esas operaciones, íbamos a tener que responder todos los ameghinenses. Presentaron la renuncia a partir de esto la directora de Salud y el director del hospital municipal, y el intendente Tellechea aceleró su ida del lugar justamente cuando lo habíamos convocado para dar explicaciones, no sólo en la Justicia sino también en el Concejo Deliberante. Radicada la denuncia un día lunes, se había comprometido a asistir el martes con toda la documentación. No lo hizo. Ese mismo día presentó el pedido de licencia por tres meses, y al otro día anunciaba, a través de un comunicado en vivo por los canales oficiales que tiene el municipio, su alejamiento de la función pública.

Hugo Bas.

Mittelbach lo que hizo fue aceptar las renuncias, pero fue muy claro y sincero respecto de que iban a seguir trabajando en el hospital en otros cargos, entonces hubo nuevos nombramientos y ahora se van a pagar dos sueldos por funciones similares a partir de que no fueron alejados de sus cargos mientras se está realizando la investigación y además se han generado nuevos cargos para poder mantener a esos profesionales, con el costo que eso significa. Se ve que no estaba de acuerdo con el secretario de Gobierno, muy afín a Tellechea; generó un cargo idéntico, en este caso de jefa de gabinete, donde puso a una mujer de su confianza que realiza la misma tarea, y ahora tenemos dos sueldos en ese lugar.

O sea que no se ha generado nada en beneficio de los ameghinenses, se ha incrementado el gasto público y todo eso hace que estemos en disconformidad y la expectativa que tenemos es que no sólo no va a haber cambios con respecto a las características del gobierno de Tellechea, sino que son peores aun.

–Cuando usted recorre los barrios de la ciudad ¿qué le manifiestan los vecinos de Florentino Ameghino? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo es su estado de ánimo?

El estado de ánimo es malo, porque estamos viviendo una situación bastante especial en lo global. No tenemos que hablar de inflación o de crisis en la Argentina solamente. La pandemia, seguida de la guerra, ha puesto en jaque a todo el mundo. Hablamos de una inflación global, de una crisis global, y la Argentina ya venía renga a partir de una deuda monstruosa, con dinero que todavía no sabemos dónde está y por qué no se utilizó en lo que realmente correspondía, y que hoy nos toca estar pagando.

Si a eso le sumamos que en Ameghino no se generan ingresos porque no no hay obra pública, que es lo que moviliza la rueda económica. Cuando hay viviendas, trabajan los albañiles, los electricistas, trabajan los carpinteros, trabajan los techistas, los corralones de materiales porque siempre se compran los materiales en el distrito movilizan más personal, cargan más combustible... Hay todo un círculo económico que se pone en marcha, cosa que lamentablemente no está existiendo porque en Ameghino no hay absolutamente nada, nada de obra pública. Es más: estas cuadras de cordón cuneta que se están realizando las van a hacer con los empleados municipales. Les hemos pedido que por favor les paguen por la tarea que van a hacer, no por la que estaban realizando. Porque a los barrenderos, que están cobrando hoy un sueldo básico de 40.000 pesos, los van a mandar a hacer una tarea que necesita cierta especialización, van a elegir a lo mejor a los que han tenido alguna experiencia en albañilería, y no les van a pagar como albañiles ni como constructores, les van a pagar como barrenderos. Los quieren compensar con horas extras. Pero no hay que hacerlos trabajar más, hay que pagarles lo que corresponde por la tarea que están desarrollando.

–¿Cómo se prepara el Frente de Todos para disputarle la intendencia al oficialismo el próximo año?

Con trabajo. No es una estrategia demasiado compleja ni especial. Tenemos un gran compromiso con todos los ciudadanos y lo que queremos es cumplir con mucha intensidad de trabajo, tratando de hacer un trabajo consciente, atentos a responder siempre las necesidades y las inquietudes de los vecinos. Nosotros nos excedemos un poquito de la tarea de concejales y venimos a gestionar en Buenos Aires y en La Plata ante los gobiernos nacional y provincial. Hemos llevado inversiones mucho más importantes que las que ha conquistado el mismo gobierno municipal de Florentino Ameghino. Esa es nuestra tarea, y después sabrá el vecino si pone en valor lo que hemos hecho o lamentablemente cae en esa trampa del actual oficialismo de Ameghino, que es volcar lo que no invirtió en dos años en la campaña política, comprando voluntades, con cheques, con favores del momento, tirando prácticamente en la puerta de muchos vecinos un montón de materiales que después no acompaña con la mano de obra y se terminan arruinando o malvendiendo.

Ojalá que esta experiencia que hemos tenido en estas últimas elecciones genere un poco más de conciencia y nos dé la oportunidad de volver a ser gobierno y recuperar lo que teníamos: mucha obra pública, muchas viviendas, trabajo digno, sueldos municipales dignos. El 65% del presupuesto de Florentino Ameghino se gasta en los enormes sueldos de la planta política. Siempre digo que cuando alguien está ocupando un lugar en la función pública pero en realidad lo hace a la altura de las circunstancias, no importa demasiado cuánto es lo que gana. Pero no es el caso de Ameghino, donde no se condicen los sueldos importantísimos, onerosos, que se pagan, con la calidad de gestión que están realizando.