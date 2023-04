“Hoy, aquí, nuevamente, como todos los 12 de abril nos convocamos a la plaza del pueblo para conmemorar nuestra fundación. En esta plaza, nuestra plaza, llena de historias, están enterradas nuestras raíces, nuestros valores y nuestra historia”, comenzó diciendo el Intendente Miguel Fernández, al dirigirse a la comunidad en el acto central por el 147º aniversario de la ciudad de Trenque Lauquen.

Fernández: “No hay un libro del buen intendente que se pueda leer, cada uno tiene su forma”

MIRÁ TAMBIÉN Moccero entregó aportes económicos a instituciones educativas por más de $2 millones

Y agregó “hoy es un día que tiene mucho de emoción, ocho discursos en ocho años de mandato son muchos, pero siempre hay emoción, y es lo que uno intenta transmitir en un día tan importante”.

“Hay una fundación, pero hay una fundición también, como decía (Winston) Churchill, esos sudores, esas sangres y esas lágrimas no se excluyeron, sino que se fusionaron; y Trenque Lauquen es lo que es por la fusión de esas culturas que no negamos, sino por el contrario que reconocemos como necesarias para darle la identidad que hoy tenemos, 147 años después”.

MIRÁ TAMBIÉN García anunció la llegada de fuerzas federales a General Rodríguez

“Todos los que nacieron y nacen en Trenque Lauquen son moldeados con estas raíces, y todos los migrantes que han elegido Trenque Lauquen para vivir se amoldan a esas raíces, no hay forma de vivir en esta ciudad si no reconocemos nuestra historia”, manifestó.

En este marco consideró que “si bien es cierto que hay muchas prioridades en una gestión de gobierno, para nosotros el resguardo del patrimonio y de nuestra cultura son parte esencial y fundacional de nuestra ciudad”.

“No es fácil asignar un lugar específico para una reserva arqueológicas, las piezas allí encontradas tienen más de 3000 años antes de Cristo, y forma parte de nuestra historia y tenemos que tenerla siempre presente y transmitirla de generación en generación”.

Y en ese sentido señaló que “estas raíces, también les dan identidad a nuestros dirigentes, y cuando hablo de dirigentes no hablo de la política partidaria, hablo de los vecinos que se animaron a soñar y a hacer, sobre todo a hacer; esos dirigentes visionarios que le dieron solidez al desarrollo de nuestra comunidad”.

“Nuestra historia nos señala en el arco de entrada: Historia y Progreso, y no hay una sin la otra; como no hay Villegas sin Pincén, y no hay Trenque Lauquen sin su gente, y Trenque Lauquen ha sido, es y será por obra de todos nosotros una potencia”, remarcó.

A modo de ejemplo enumeró algunos hitos que destacan a Trenque Lauquen: la Usina del pueblo, luego Cooperativa Eléctrica, la Compañía de Seguros La Primera, a Clínica García Salinas, el Frigorífico Regional, el Frigorífico Indio Pampa, Agrocabina, Fundición de Acero, Garbarino Hnos., una fábrica de llantas y carburadores, una fábrica de Amortiguadores Elelin, tres diarios, LU 11 y luego Radio y Televisión Trenque Lauquen.

“Esto que les menciono lo hicieron dirigentes, no políticos, dirigentes visionarios; los gobiernos son emergentes de las sociedades que los forjan. Buenas raíces dan buenas sociedades, buenas sociedades dan lugar a personas de bien que engendran buenos dirigentes, buenos dirigentes generan buenos políticos y buenos políticos generan buenas políticas”, señaló.

En este contexto recalcó que “nuestro pueblo detesta la mediocridad, reniega de la superficialidad y rechaza toda acción que no esté orientada a concretar la visión de futuro que está en nuestras raíces”.

Además, “nuestro pueblo celebra la acción, valora la honradez y premia la hidalguía; y exige sacrificio, y perseverancia y solo ofrece a cambio la gloria de cumplir con nuestro mandato histórico”.

“Respetar nuestro origen, nuestras raíces, nuestro legado es nuestro deber, y hoy sin duda no son tiempos fáciles los de hoy día, para nadie. No alcanza la plata, la pobreza acecha y el futuro es incierto. Hoy, las certezas de otros tiempos, son dudas, donde el sentido de pertenencia decae y el compromiso con el otro desvanece; y es ahí donde debemos aferrarnos a nuestra historia y a nuestras raíces”.

Para finalizar instó a la comunidad a tomar “las lanzas de Pincén y los sables de Villegas, levantémonos cada uno de nosotros con el coraje heredado no para eliminar al otro sino para espantar nuestras miserias, nuestras claudicaciones, nuestros miedos y nuestras realidades”.

“Sabemos que el futuro es colectivo y no individual, sabemos que el futuro se construye con escucha y entendimiento; sabemos que hay futuro si hay generosidad y humildad; sabemos que hay futuro si hay esfuerzo y compromiso; sabemos que hay futuro si unimos el qué con el cómo; sabemos que hay futuro si entendemos para qué estamos y hacia dónde vamos; por eso hagamos que la inteligencia que Dios nos dio y el poder que el pueblo nos entregó se orienten a hacer el bien”, subrayó