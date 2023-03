A la gestión de José Luis Horna, que gobierna el distrito de Roque Pérez desde que Juan Carlos “Chinchu” Gasparini recaló en el Ministerio de Gobierno bonaerense como asesor, no se le puede poner precisamente un diez. Al menos, eso es lo que afirma Juan María Cravero, referente local de Juntos por el Cambio (JxC), quien apuntó al intendente interino por el “flagelo” de la droga que, según dijo, hace que hoy sucedan en el distrito “cosas que antes no se veían”.

Para Cravero, que es hijo de Jorge, un exintendente, y fue precandidato a la jefatura comunal en 2019, el problema es que Horna “no está enfocando los recursos que tiene que enfocar en los temas más importantes”.

Escuchá la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer, como exfuncionario pero también como vecino de la ciudad, qué balance puede hacer de la gestión de Horna.

Bueno, gracias a Dios, desde finales de 2021 dejé la gestión como concejal luego de ocho años. Estar en el llano te hace ver la realidad de otra manera y tener otra perspectiva de lo que es la gestión local. Y repito lo que decía en campaña en 2019: me parece que la gestión local está agotada. Lo digo porque entiendo que es una gestión, después de doce años, que ha frenado en forma significativa todo lo que era la gestión pública. El municipio es un prestador de servicios y Roque Pérez hoy carece de los servicios básicos. Vamos al hospital y no encontramos guardias normalmente, o andamos por los caminos rurales y los encontramos destruidos. La cinta asfáltica, las veredas. La gestión en general de Roque Pérez está en un punto, te diría, casi sin retorno. Y más sabiendo que quien nos gobierna no es intendente: es intendente interino, primer concejal. Algo que dijimos en campaña, cuando el candidato era Gasparini: a los meses dejó de ser intendente y asumió el primer concejal, que está a las claras que evidentemente no se animaba a ser candidato, porque no hubiese sido el resultado así. Vos acordate, y esto vale la pena decirlo, que en esa elección nosotros ganamos esa noche por ocho votos, y luego de treinta días, veintipico de días, en La Plata, la perdimos por nueve. Con lo cual es un tema difícil y la verdad que gobernar así, también, no es fácil.

–Cuando usted recorre los barrios de la ciudad ¿con qué necesidades urgentes por parte de los vecinos se encuentra? ¿Qué le reclaman los vecinos hoy a la gestión de Horna?

El tema principal en un pueblo chico, como es Roque Pérez, es el día a día, el contacto con la gente. Hay muy poco contacto del Ejecutivo local con la gente. Roque Pérez no es una isla: acá tenemos problemas con la droga, problemas de no llegar a fin de mes. Hoy leía un portal de Roque Pérez que hay chicos que no empezaron las clases, que no pasó históricamente en Roque Pérez, porque no tenían útiles ni guardapolvos. Me parece que el contacto con la gente, ese contacto que tiene que tener Acción Social, que tiene que tener el municipio, el Estado presente en la calle, es lo que le está faltando al gobierno de Horna en este momento. Me parece a mí que eso es elemental. En varias de las vueltas que hemos dado la gente nos decía que cambiaría cualquier obra pública por sacar a los chicos de la droga. Y la verdad que es un flagelo que, por supuesto, pasa en todos lados, pero en Roque Pérez estamos viendo cosas que nosotros que somos nacidos acá no veíamos antes.

–En este sentido ¿al gobierno municipal le falta invertir recursos, por ejemplo en el área de salud, para combatir el flagelo de la droga?

Imagino que el recurso lo puede tener. Roque Pérez en los últimos años se ha convertido en un municipio elefantiásico. Ha tomado gente de forma, digamos, ilimitada. Nosotros nunca supimos cuántos empleados tiene el municipio de Roque Pérez. Cobran sueldos por debajo de la canasta básica. Para mí, el problema más grave es que no está enfocando los recursos que tiene que enfocar en los temas más importantes que tiene Roque Pérez. Es un municipio que a fin de año yo calculo que va a tener un presupuesto de 2300 millones de pesos. Y me parece que el mal manejo hace que las partidas se designen de una manera no adecuada, y termina pasando lo que pasa, ¿no?

–La figura de Gasparini, actual funcionario provincial, ¿sigue presente, firme en la gestión de Horna?

No, en la gestión me parece que no cumple ningún rol. Gasparini es una persona que ha sido intendente varios años. Acá a los intendentes se los respeta: en su momento a Cravero, también a Oreja y también a Gasparini. Pero no, me parece que hoy la gestión es netamente una gestión de Horna, con su impronta, con su manera de gobernar. Lo fue así desde el principio, ¿no? Claramente acá había un arreglo entre ellos de que uno encabezaba y el otro gobernaba.

–En este contexto tan delicado que usted describe en relación a la situación política y social de la ciudad ¿cómo se está preparando JxC a nivel local para pelear por la intendencia este año?

Bueno, nosotros un poquito esperando las definiciones de arriba. Nuestro espacio, en el que trabajan el partido PRO, la Coalición Cívica, radicales que están trabajando con nosotros, independientes, peronistas también, parte del Peronismo Republicano, estamos trabajando en armar un buen equipo de gobierno. Nosotros, imaginate, venimos trabajando desde 2019; estuvimos muy cerca de gobernar. Seguimos trabajando en esos proyectos, profundizándolos, cambiándolos, adecuándolos a la época que nos toca vivir, y, por supuesto, preparándonos para poder gobernar Roque Pérez. Me parece que esta vez Roque Pérez necesita un cambio, lo va a encontrar, lo va a buscar y me parece que se va a dar. Hay que esperar un poco las definiciones de nuestros altos dirigentes y seguramente nos iremos adecuando acá, primero dialogando y, si no se puede dialogar y llegar a un buen puerto, con alguna PASO. Pero, pase lo que pase, entiendo que JxC va a gobernar Roque Pérez a partir de diciembre.

–¿Le gustaría volver a presentarse como candidato a intendente, como lo hizo en las últimas elecciones?

Yo voy a hacer lo que el partido disponga. Me parece que eso tiene que decidirse en conjunto, con todo el espacio, con todas las personas que están trabajando dentro del frente. Y cuando esas personas definan el futuro del espacio, seguramente acataré lo que se decida en el grupo. Pero, por supuesto, uno está preparado, viene trabajando para eso. Mi viejo fue intendente dos veces. Desde que nací prácticamente soñaba con ser intendente. Pero eso no me quita el sueño. Quizá no sea el momento, como quizá sí. Si me toca, lo vamos a cumplir de la mejor manera; y si no, esperaremos.