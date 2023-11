El intendente de Necochea, Arturo Rojas, formó parte de la apertura de la Jornada de Producción y Servicios “Conectando líderes, potenciando empresas”, organizada por la CAPROQ (Cámara Industrial de Producción y Servicios Puerto Quequén) en el auditorio del Centro de Acopiadores de Cereales, y con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales afines.

Encabezando la bienvenida oficial junto al presidente anfitrión del CAC, Mauricio Díaz; y el titular de la CAPROQ, Hugo Obregozo, Arturo Rojas hizo un fuerte énfasis en el trabajo articulado entre todos los actores de la comunidad en pos de los “desafíos fundamentales que se vienen para el distrito”, anticipando que “desde 2019 vengo hablando de los dos perfiles que tiene nuestra comunidad: uno es el agroexportador y el otro es el turístico”.

“Al turístico lo tenemos que seguir potenciando con acciones, obras y servicios para que haya más inversiones y generación de empleo genuino y de calidad, pero sin descuidar lo que mueve la economía de la región que es todo el sector agroexportador”, expresó, para subrayando a continuación que “generar condiciones para que haya más inversiones significa trazar políticas públicas, y en ese sentido nos tendrán articulando con cada una de las instituciones de la ciudad porque la única manera de hacerlo es en conjunto”.

La Usina y el Puerto

Y si de instituciones se trata, el intendente manifestó que “es importante empujar desde el municipio con todas las instituciones de la ciudad. Siempre valoro el rol de cada una de las instituciones educativas, culturales, deportivas y demás, pero algunas son fundamentales y tienen que tirar en conjunto con la Municipalidad, entre ellas, el Consorcio de Puerto Quequén y la Usina Popular Cooperativa”.

Respecto a esta última, el máximo mandatario del distrito pronunció que “tenemos una usina que viene siendo mal administrada hace mucho tiempo y precisamos que eso se corrija rápidamente, no presta los servicios que necesitamos y tiene con una deuda en CAMMESA de más de 8300 millones de pesos”, argumentando que “esto prende una luz roja y una alarma que por supuesto no puedo dejar pasar”, así que “voy a hacer todo lo que tenga que hacer y no me va a temblar el pulso a la hora de generar una intervención para que esta institución esté a la altura de las circunstancias”, afirmó.

“Tiene que venir una renovación y un aire fresco en el Consorcio”

Seguidamente, se refirió a Puerto Quequén. “El Consorcio es un actor fundamental donde están varios sectores representados y a su vez el representante del gobernador de la Provincia (quien a la actualidad es Jorge Álvaro), y creo que ha llegado el momento en que tiene que venir una renovación y un aire fresco, es el momento en que el gobernador (Axel Kicillof) ponga a alguien que esté a la altura de las circunstancias, y eso también tiene que ver con definiciones políticas que deben darse”, enfatizó Rojas.

Aclarando que separa la relación con Provincia de la situación del Puerto, el intendente recalcó que “saben que no pertenezco al espacio político del gobierno actual, pero sin embargo hemos sido escuchados y hemos podido trazar políticas públicas y generar obras, creo que el gobernador quiere que esto siga creciendo y que podamos tener un puerto que sea previsible y que genere condiciones para las inversiones necesarias”, pero “en lo que tiene que ver con el actual presidente del Consorcio creo que hay un ciclo terminado y seguramente en los próximos meses tendremos la posibilidad de que el gobernador ponga a alguien que haga funcionar al Consorcio como alguna vez funcionó”.

“Estamos ante dos modelos absolutamente diferentes de país”

Además, el alcalde no quiso soslayar la parte netamente política y de cada al balotaje presidencial del 19 de noviembre expresó ante el auditorio de empresarios y autoridades que “estamos ante dos modelos absolutamente diferentes de país, y a título personal tengo la obligación como intendente municipal de manifestarme sobre lo que creo que va a ser lo mejor para nuestro distrito, la Provincia y el país: no da lo mismo un modelo que otro y dentro de los modelos que hay con el libertario no comparto ninguna de las ideas descabelladas que se han planteado”

Por el contrario, remarcó Rojas que “creo en un Estado más moderno y eficiente, en una educación pública, en la inversión del Estado y en la articulación entre el Estado y el privado para generar condiciones para que haya más empleo. Esto lo digo pensando en el país y en nuestro distrito, que necesita tener más obra pública e inversiones. No creo en eso de que todo lo tiene que resolver el mercado y por supuesto tampoco en todo tiene que estar el Estado poniendo la pata, pero tiene que haber una articulación entre lo público y lo privado”.

Repotenciación energética y explotación petrolera

Asimismo, vale destacar que Rojas subrayó dos cuestiones muy importante para el distrito, como la necesidad de generar obras muy importantes, “algunas de las cuales ya están en marcha, ya que esta semana estuve en el gobierno de la Provincia, que está en los últimos pasos para la repotenciación energética, que generará la posibilidad de la radicación de empresas e industrias que generen valor agregado a la producción primaria”, mientras que por otro lado enfatizó que “ la exploración petrolera es una enorme oportunidad para nuestro distrito”.

“Tenemos que anticiparnos y prepararnos para generar las condiciones para que haya inversión y trabajo, tanto los actores gremiales, empresariales y políticos tenemos que tirar para el mismo lado”, aseguró, para concluir que “Necochea es una tierra de oportunidades si sabemos trabajar en conjunto y de manera mancomunada”.

Acto seguido a las palabras del intendente, la jornada de CAPROQ se abrió con el primer panel integrado por el presidente de la CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República argentina) Gustavo Idígoras; presidente de CIARA, el Subsecretario nacional de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Patricio Hogan; y el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins. Asimismo, se destacó entre otras, la presencia del Secretario de Planificación de Transporte de Nación, Gastón Jaques