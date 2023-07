Una verdadera multitud copó el salón de fiestas del Centro Vasco para ovacionar a cada uno de los 23 precandidatos con los que la lista de la agrupación vecinal Nueva Necochea saldrá a competir electoralmente en las próximas PASO, en un acto que estuvo encabezado por el actual intendente y líder del espacio, Arturo Rojas, quien buscará que el pueblo del distrito lo ratifique en su cargo a través de las urnas para seguir construyendo el sueño de un distrito mejor.

Te puede interesar:

MIRÁ TAMBIÉN Pisano dejó inaugurado un nuevo espacio para las infancias en el Parque Las acollaradas

Necochea: variados puntos geográficos del distrito tendrán realización de obras este año gracias al Presupuesto Participativo

Durante la ceremonia, que estuvo teñida de momentos de mucha emoción, y otros tanto de disfrute, cada uno de los postulantes a concejales y consejeros escolares fueron subiendo al escenario principal, entre los aplausos de las casi mil almas que llenaron el lugar, para, luego, tomar la palabra y dedicar algún mensaje de esperanza a toda la comunidad.

MIRÁ TAMBIÉN Andreotti y Katopodis inauguraron la apertura y pavimentación de la nueva calle Maipú

En orden de aparición, los primeros oradores de la velada fueron Paula Argüello, Rodrigo Tabarez, Julieta Burgueño, Marcelo Schwarz, Silvina Jensen Menna y Guillermo Sánchez, cada uno entregando su impronta y muy aclamados por los vecinos y las vecinas que llegaron desde las distintas localidades para apoyar el lanzamiento.

A continuación, vino el tiempo de un video institucional, que dio paso al discurso más esperado de la noche. “Me siento absolutamente orgulloso del equipo que conformamos, que es mucho más grande del que ven en el escenario. Mi equipo incluye a los funcionarios de mi gobierno, concejales, consejeros escolares, colaboradores, militantes y muchos vecinos que nos ha estado acompañado durante estos años tan difíciles”, comenzó presentado a su lista el intendente Arturo Rojas.

Comenzando a repasar la historia de su gestión, el primer mandatario local y precandidato a la reelección en su cargo, recordó que “en el año 2019, la ciudadanía depositó en nosotros su voto de confianza. Nos han tocado momentos difíciles y logramos superar desafíos importantes estando cerca de la gente, porque la clave es estar cerca de la gente”.

“Recibimos una Municipalidad en quiebra, endeudada y sin recursos. Pero, a pesar de ello, nunca retrocedimos y hoy estamos mejor porque trabajamos sin descanso para recuperar la confianza, ordenar las cuentas y hacer que la Municipalidad volviera a funcionar”, aseguró el Jefe de la comuna.

Asimismo, el referente de Nueva Necochea destacó haber recuperado el valor de la palabra, que “radica en lo que se dice y en lo que se hace. Y lo que prometimos hoy está en hechos concretos, palpables, en obras indiscutibles”, señaló.

“Logramos después de muchos años de abandono, de olvido, de promesas incumplidas, gestionar para devolverle la dignidad a barrios enteros, con obras de agua, cloacas, iluminación, cordón cuneta, pluviales y de recuperación de espacios públicos”, remarcó Rojas

Y adjudicó todos estos logros a la humildad, la responsabilidad, el compromiso y el trabajo en equipo, un equipo que comparte valores inculcados por la familia, tales como el esfuerzo, el espíritu de superación y, sobre todo, el respeto y la solidaridad hacia cada uno de los vecinos.

Pero, además, unidos por un sentimiento en común, que es “el amor por nuestra tierra”, subrayó el Intendente, agregando que “por ese amor es que dejamos todo y hacemos todo lo que tenemos que hacer para seguir avanzando”.

Un Estado que escucha

En otro tramo de su discurso, Arturo Rojas señaló: “He recorrido a lo largo de este tiempo todos y cada uno de los barrios y localidades del interior, donde voy a atender con mi equipo sin audiencia previa. Díganme ustedes: ¿Cuándo vieron a un intendente salir de su despacho y poner la cara donde la tiene que poner? Nosotros escuchamos y damos las respuestas cara a cara. Y para poder hacer eso hay que ir con la verdad, contarles lo que estamos haciendo, lo que estamos proyectando y, obviamente, lo que falta”.

La primera voz de la agrupación vecinal que hoy gobierna los destinos del distrito valoró también la relación estrechada con Provincia y Nación, más allá de los colores políticos, para traer obras que beneficien al distrito, además de las decisiones tomadas para volver a poner a Necochea en una agenda de crecimiento y desarrollo, que genere condiciones para que haya empleo genuino y de calidad.

Y en este sentido enumeró cuatro obras que serán de enorme significancia para el futuro del partido, tales como la repotenciación energética y la aprobación de un nuevo Parque Industrial, que generarán las condiciones para la radicación de nuevas empresas; la obra que traerá mejoras a la Playa de Camiones Municipal, que tuvo postergados a los transportistas durante mucho tiempo; y la construcción de una planta de tratamiento y separación de residuos sólidos urbanos, que representará un cambio de paradigma en el manejo de los residuos.

La oposición y el llamado a sumar

Con un párrafo dedicado a la oposición, el mandatario destacó que su trayectoria política habla por sí misma y que “en tiempos de elecciones aparecen candidatos que nos empiezan a enumerar cuáles son las obras que faltan, como si los vecinos y todos nosotros no supiéramos cuáles son. El problema de esos candidatos es que ninguno dice cómo ni con qué recursos hay que hacerlas, porque no tienen experiencia, no tienen gestión, no tienen equipos formados, y mucho menos preparados”.

“No podemos dejar en manos de improvisados a la empresa de servicios más grande que tiene el distrito, que es la Municipalidad. Hace falta preparación, hace falta equipo, hace falta gestión”, remarcó el Jefe comunal.

Terminando su alocución, el Intendente sostuvo: “Tengo más fuerzas que nunca para enfrentar los desafíos que vienen. Tengo más fuerza que nunca para seguir avanzando en nuestro camino. Y eso es lo que vamos a hacer juntos, porque sé que preciso de mi equipo y de cada uno de ustedes”.

“Estoy convencido de que estamos en el camino correcto, de que hemos sentado las bases sólidas que necesitábamos para seguir avanzando”. Por eso, “quiero convocarlos a que se sumen, cada uno desde su lugar, a transmitir este mensaje. A decirle al vecino, al amigo l al familiar, que nos acompañen en este camino que estamos emprendiendo”.

“No solo teneos que sumarnos, tenemos que multiplicarnos. Porque tenemos las ganas, tenemos el equipo para seguir mejorando la ciudad. Es necesario que volvamos a ganar las elecciones y estoy convencido de que los vamos a hacer”, vaticinó la cabeza de la administración local.

Y terminó arengado a un público ya eufórico: “Sigamos avanzando, sigamos mejorando. Logremos el distrito que nos merecemos. Hagamos de nuestra ciudad un orgullo para seguir viviéndola”.

“¡Vivan Necochea, Quequén y el interior! Esto recién empieza, cambios profundos nos esperan. Sigamos avanzando, sigamos mejorando”, fueron las palabras finales de un Intendente que se fue despedido entre innumerables solicitudes de fotos, apretones de manos, abrazos y besos