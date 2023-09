El intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, decretó una suba del 10% para los trabajadores municipales desde el 1°de octubre.

El texto del Decreto:

MIRÁ TAMBIÉN Luján: continúa la entrega de certificados de Lotes

Y visto las imperantes y urgentes circunstancias económicas que atraviesa nuestro país.

Considerando que, la política económica Municipal, nos obliga a cumplir con los servicios que debe brindarse a la ciudadanía, entre ellos: obras nuevas y de mantenimiento, ayudas sociales a los más vulnerables y necesitados; pero más aún mantener incólume las remuneraciones de los trabajadores municipales. Máxime en el contexto inflacionario que vivimos.

MIRÁ TAMBIÉN San Isidro lanzó un sistema de consultas médicas por videollamadas

Que, al analizar la economía municipal al momento de decidir el aumento del 15 % vigente, para el mes de septiembre del corriente año, no corresponde que quedemos ajenos a la realidad económica

estamos viviendo y a efectos de no modificar el cumplimiento de las obligaciones mencionadas precedentemente, es que decretamos la emergencia económica y que algunos irresponsables no comprendieron.

Que luego aparecieron los denominados Bonos no remunerativos, transitorios, que solo pretenden ser un aparente paliativo, pero no dan una solución efectiva a la situación y que no contienen la real necesidad de los trabajadores. Como, asimismo, dejando de lado a todos aquéllos alcanzados por el IPS.

Que, es por ello reafirmando nuestra política salarial, de ir transitando la realidad económica y acompañando al empleado municipal al ritmo del costo de vida, consecuentemente al dato inflacionario de agosto 2023, más del 12 %. Nos impone el deber de reexaminar.

Y por ello, haciendo los necesarios esfuerzos, decimos aumentar a partir del 1 de octubre del corriente año, en un 10 % los salarios básicos del empleado municipal y cabe acotar que este incremento tendrá continuidad y permanencia en el tiempo, se reflejará en las horas extras y lo que es más importante se sumará a los haberes jubilatorios de los actuales y futuras personas que se encuentren en la pasividad.

Que, en síntesis y para que se entienda, el costo de vida de Enero a la fecha ha sufrido un incremento del 80,2 % y el sueldo municipal a partir del aumento que por este acto se decreta asciende de Enero a la fecha en 89,52%

Que, finalmente resaltó que es posible esta priorización al trabajador, gracias al prudente y cuidadoso manejo de los fondos municipales, por parte de los funcionarios encargado, tanto de los egresos como de los ingresos. En un contexto donde prima la transparencia y el resguardo de los fondos que aportan los contribuyentes. Que por otra parte se encuentran plenamente consustanciados de los objetivos y finalidades de la gestión.

Y es por último de destacar, que todo ello fue gracias a la rápida acción e intervención de este Departamento Ejecutivo, tomando las medidas necesarias, que en algún momento pudieron parecer antipáticas.

Por ello el SEÑOR INTENDENTE en uso de sus FACULTADES DECRETA:

Artículo 1. Fíjese el aumento del 10% al valor del módulo del salario municipal a partir del 1ro. de octubre del 2023. Afectase a la partida presupuestaria correspondiente. Esto fue un referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 2. El presente decreto será refrendado por la Señora Jefa de Gabinete.

Artículo 3. Comuníquese. Publíquese.

Secretaria Legal y Técnica

General Lavalle