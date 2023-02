El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la ministra de Educación, Soledad Acuña, abrieron hoy el ciclo lectivo 2023 en la Ciudad, con más de 584 mil alumnos en las aulas de las escuelas públicas y privadas.

“Una vez más, la Ciudad es el primer distrito en comenzar el ciclo lectivo 2023. Por tercer año consecutivo, los estudiantes van a tener 192 días de clases, 12 más que el calendario nacional obligatorio”, remarcó Rodríguez Larreta.

El Jefe de Gobierno aseguró que cada uno de esos días se aprovechará al máximo. “Vamos profundizar la transformación educativa que iniciamos hace 15 años con Mauricio y que hoy tiene avances en la infraestructura, en la capacitación docente, en la incorporación de tecnología en las aulas y en la mejora de los contenidos”, remarcó.

El acto por el inicio del ciclo lectivo se realizó en la Escuela Primaria N° 21 D.E 5, ubicada en Parque Patricios. Inaugurada en 2022, a partir de este año será una de las 19 nuevas escuelas públicas bilingües que tendrá Buenos Aires.

“Uno de los pilares de esta transformación fue haber incorporado inglés desde primer grado, en 2009. El objetivo era que todos los chicos salgan con un conocimiento básico del idioma, para que puedan avanzar en sus estudios y ser cada día más competitivos en el mercado laboral del Siglo XXI”, explicó Rodríguez Larreta, acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el director de la Escuela Primaria N° 21 D.E 5, Carlos López; y su vicedirectora, Gabriela Santoro.

El Jefe de Gobierno detalló que en este nuevo ciclo lectivo se abrirán “otras 13 escuelas públicas bilingües: 10 primarias y tres del nivel secundario”.

Luego de que los chicos se dirigieran a las aulas para tener su primer día de clases, Rodríguez Larreta sostuvo en diálogo con los medios que “sin una educación de calidad no hay trabajo, no hay desarrollo y no hay futuro” y llamó a “llevar esta revolución educativa” a todo el país.

“Sin importar en qué lugar de la Argentina nazcas, tenés que tener la posibilidad de educarte. Queremos que en todo el país los chicos cumplan el calendario obligatorio, que terminen la primaria sabiendo leer y escribir bien, que dominen la tecnología, que tengan prácticas en ambientes laborales para vincularse al mundo del trabajo y que tengan docentes capacitados y bien pagos”, afirmó el Jefe de Gobierno.

Al respecto, concluyó: “Juntos, vamos a lograr que la educación sea la herramienta para el cambio en Argentina”.

Nuevas escuelas bilingües

Este año, la Ciudad tendrá 19 escuelas públicas bilingües. A las 6 inauguradas el año pasado, se sumarán 10 primarias y tres secundarias. “Preparar a los chicos para los desafíos del siglo XXI es clave para su futuro y el futuro de nuestro país. Por eso, desde el 2009 en la Ciudad tenemos inglés obligatorio en todas las escuelas de gestión estatal desde primer grado. Aprender inglés no solo les brinda a los estudiantes la posibilidad de vivir en un mundo cada vez más globalizado, sino que también les permite acceder a más oportunidades de capacitación y trabajo”, sostuvo Soledad Acuña.

Las escuelas primarias públicas bilingües aumentarán en un 160% la cantidad de horas cátedra de inglés anuales, con 13 hora semanales.

Las escuelas públicas de nivel secundario bilingües, en tanto, pasarán de tener 4 horas cátedra semanales de inglés (160 horas anuales) a tener 20 horas por semana, sumando así 800 horas cátedra anuales, un total de 4.000 horas cátedra de formación en inglés al finalizar la secundaria.

Buenos Aires cuenta desde 2009 con clases de inglés desde primer grado en todas las escuelas de gestión estatal. Además, hay 14 escuelas primarias plurilingües con lengua inglesa como primera lengua, y cuatro Escuelas Normales Superiores que otorgan bachiller bilingüe.

Las escuelas públicas bilingües de nivel primario que comienzan este año son:

Escuela 22 D.E 4 “Dr. Guillermo Rawson” (Humberto 1° 343 - Comuna 1). Escuela 21 D.E 5 (Andrés Ferreyra 3749 - Comuna 4). Escuela 23 D.E 6 “Provincia de Entre Ríos” (Av. Boedo 1935 - Comuna 5). Escuela 15 D.E 7 “Gral. José Gervasio de Artigas” (Eleodoro Lobos 437 - Comuna 6). Escuela 5 D.E 7 “Juan B. Peña” (Manuel R. Trelles 948 - Comuna 7). Escuela 2 D.E 8 “Tomás Santa Coloma” (Santander 1150 - Comuna 7). Escuela 11 D.E 11 “Dr. Pedro Goyena” (Gregorio De Laferrere 3624 - Comuna 9). Escuela 13 D.E 18 “Coronel José Antonio Melián” (Camarones 4351 - Comuna 10). Escuela 4 D.E 9 “Provincia de Córdoba” (Scalabrini Ortiz 1336 - Comuna 14). Escuela 4 D.E 13 “República del Brasil” (Manuel de Artigas 5951 - Comuna 9).

Las escuelas secundarias públicas que a partir de este año serán bilingües: