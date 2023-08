El precandidato presidencial contó que este martes recorrió Florencio Varela junto a Diego Santilli, precandidato a gobernador. “Estuvimos en un arroyo, todo lleno de basura. Los chicos para ir al colegio tienen que cruzar un puente, que en realidad es una tabla que se mueve para todos lados. Nos contaron que una chica se cayó el otro día. Los padres nos decían además que tiene que acompañar a los hijos 10 cuadras, que cuando era de noche no se animaban a llevarlos a la escuela por la inseguridad. Hay un gran nivel de abandono del Estado”, explicó.

Rodríguez Larreta aclaró que “no hay soluciones mágicas”, pero remarcó: “El 10 de diciembre vamos a trazar un rumbo, arrancar con un cambio profundo, mandando todas las leyes al Congreso. No hay lugar para la improvisación. Por eso necesitamos gente con experiencia, que sepa lo que es gobernar y tomar decisiones”.

Consultado sobre la posibilidad de que María Eugenia Vidal colabore con su gobierno, respondió: “Por supuesto que puede colaborar”. Y agregó: “Tenemos la postura de no adelantar nombres. Tirar ministerios, manosear a la gente, no va eso, hay que hacer las cosas en serio. Tenemos un equipo que está trabajando hace mucho, tenemos las propuestas y vamos a llegar con las leyes redactadas. No se puede esperar. Hay que tomar decisiones muy rápido. Pero para eso, hay que construir una mayoría en el Congreso”.

Por último, confío en el apoyo que recibirá el domingo. “La gran mayoría de los argentinos quiere bajar los decibeles y que resolvamos los problemas. Que bajemos lo inflación, recuperemos la educación pública y un sistema de salud que atienda cerca de la casa de cada uno. Que terminemos con la inseguridad. Basta de gritos y de insultos. Vamos a los resultados”