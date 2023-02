Habiendo sido ministro de Seguridad de la ciudad más grande del país, sería esperable que en su papel de intendente del partido de General Pueyrredón, con Mar del Plata como cabecera, Guillermo Montenegro tuviera bajo control el tema del delito. Sin embargo, no es así. En los primeros veinte días de este año, se registraron en la ciudad balnearia más homicidios que en todo el verano anterior.

El concejal Alejandro Carrancio, que revista en La Libertad Avanza, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre los problemas que enfrenta el distrito, y puso especial énfasis en el tema de la seguridad. Dijo que, más allá del “relato” construido por el jefe comunal, el número de homicidios es “altísimo”.

Escuchá la entrevista:

20230224 Alejandro Carrancio

–Teniendo en cuenta que estamos en este año tan particular, ¿qué cambios considera que necesita de forma urgente la ciudad de Mar del Plata?

Me parece que lo que tiene que cambiar en forma urgente es la matriz de gestión. Hoy hay un Estado que pareciera que quisiera ponerle trabas al privado cuando quiere invertir en la ciudad. Hoy los modelos en las ciudades del mundo son de gestión público-privada, y acá no se está mirando eso. Te diría que casi al contrario: hay una cuestión que claramente hace que sea muy dificultoso para quienes quieren invertir en la ciudad, una ciudad grande como es Mar del Plata, y todo el partido de General Pueyrredón, pareciera que el Estado termina siendo un lastre para quienes arriesgan y apuestan por la ciudad. En ese primer sentido, me parece que la próxima gestión que venga va a tener que buscar que sea atractiva una ciudad que tiene un potencial tremendo, tiene un puerto, tiene un cordón frutihortícola de los dos o tres más importantes del país, tiene un parque industrial muy importante, tiene el turismo, que es una industria sin industrias, tiene un sector comercial-gastronómico muy pujante. Tiene todo Mar del Plata. Lo que tiene que tener, también, es una convicción por parte de la clase política de desarrollar todas estas potencialidades que tiene la ciudad, y que no viene pasando así. Mar del Plata sigue con los mismos problemas endémicos de siempre, sigue con las mismas cuestiones y pareciera que dsede el actual intendente hay una construcción de un relato, como que fuera todo con castillitos de colores, pero después, cuando ese relato lo confrontamos con lo que ocurre cotidianamente a los vecinos de nuestra ciudad, lo que terminamos viendo son los mismos problemas de siempre. Mar del Plata tiene una alta tasa de desempleo, tiene problemas en que las calles están en un estado que pareciera Kosovo, la ciudad está oscura, hay grandes problemas de inseguridad, cuando vos ves hay falta de gestión, vas por una plaza y el pasto no está cortado. Eso no es porque no hay recursos, es porque no hay gestión. Bueno, un montón de críticas que hoy estamos haciendo, y me parece que la próxima gestión va a tener que poner el foco en empezar a solucionar todas estas cuestiones, con el norte de cambiar la matriz de gestión pensando en gestiones público-privadas.

–¿Qué pasa con el problema de la inseguridad? Montenegro fue ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires; él mismo se dice conocedor del tema. ¿Falta inversión, faltan recursos municipales destinados para solucionar este grave problema?

Alejandro Carrancio.

Mirá, cuando Montenegro vino, dijo que esa era “la bolilla que sabia”. Y la verdad es que, más allá de esta construcción del relato que en casi todos los temas el intendente quiere hacer, no ha cambiado: los problemas siguen estando. En lo que va del año, lamentablemente, ya hemos tenido nueve asesinatos en la ciudad. Es un número altísimo; es uno cada casi seis días. Termina siendo bastante grande el número. Es cierto que el intendente termina diciendo, y en algunas cuestiones es así también, que la seguridad es materia provincial, y en muchas cuestiones por ahí es cierto; ahora, también es cierto que tenemos un Centro de Operaciones y Monitoreo que tiene más de mil cámaras pero el personal solamente puede cubrir 300. Entonces, ahí tenemos un tema, porque es muy lindo tener las cámaras, pero si después nadie las mira no sirven para nada, salvo para hacer una grabación. Lamentablemente, el otro día acá en la ciudad hubo un suceso de público conocimiento, fue asesinado un chico en la peatonal. Bueno, hay un domo en el medio de la peatonal y aparentemente, por lo que están diciendo los fiscales, el domo estaba apuntando al suelo. Bueno, ahí tenemos un problema. Poner un domo 360º y lo que apunta es al suelo... Ahí no es que te faltan recursos, lo estás gestionando mal el recurso. Porque vos tenés que tener a alguien viendo que esa cámara está mirando al suelo y tenés que rápidamente solucionar esa cuestión. Después terminaban los medios de comunicación pidiéndole a cualquier vecino que tuviera cámara en su negocio o en su casa, o a alguno que estuviera paseando, que tuviera una imagen para aportar, para ver si podían esclarecer el hecho. Ese no es el camino. ‍Ojalá que aparezcan las imágenes y se pueda esclarecer el hecho, pero la solución es otra, porque si estamos destinando un montón de dinero a recursos para que estén en condiciones, nos estamos encontrando con soluciones casi caseras. Me parece que no es la manera.

–En este contexto que usted describe ¿cómo se prepara La Libertad Avanza para los próximos comicios a nivel local?

Estamos muy bien. La figura de Javier (Milei) tenemos la sensación como que no para de crecer. Nosotros tenemos un local en la zona céntrica de la ciudad y el afluente de gente que viene a anotarse para acompañar el espacio de Javier es muy grande. Y en eso estamos trabajando, para armar la mejor oferta electoral para acompañar a Javier en estas elecciones, en una ciudad que sabemos que es una de las más grandes de la provincia y bueno, queremos tener una propuesta acorde, con lo cual estamos convocando a todos los que les interesa acompañar a Javier y ahí después, cuando llegue el momento, elegiremos a las personas que juzgamos que son las más idóneas para representarnos en la boleta