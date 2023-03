"Hoy es un orgullo ser rivadaviense porque la transformación que estamos logrando juntos es histórica, porque Rivadavia crece y eso es el resultado de los 19.844 que tiramos del carro para el mismo lado. Pero no lo digo yo particularmente, sino que se reflejan en los datos del último Censo, donde en la última década Rivadavia creció por encima de su nivel histórico. Crecimos un 15,76% más en población, pero este dato es mucho más importante cuando se analiza, es ahí donde observamos que el crecimiento natural, o sea el equilibrio entre nacimientos y decesos, fue de 1.289 personas, pero más importante es el crecimiento no natural, que son aquellos que eligieron instalarse acá, que supera al número anterior y son 1.412 habitantes, reafirmando así mi convicción de que Rivadavia es un lugar elegido para vivir", afirmó el jefe comunal, Javier Reynoso, al abrir el año legislativo.

Y destacó que "estos mismos datos, también reflejan un crecimiento exponencial e histórico en cantidad de viviendas, donde el crecimiento fue aún mayor de un 51,9%. Pasamos de 5.483 viviendas en el año 2010 a 8.285 en el año 2022, casi 3000 nuevos hogares en la última década".

En ese sentido, Reynoso destacó la inversión municipal en tierras para que los vecinos puedan acceder al terreno y a su casa propia: "Más de 10 desarrollos urbanísticos municipales, de los cuales puedo citar algunos de los últimos tiempos como las quintas Municipales 145,146 y 170, la ex quinta de Hernández, la ex quinta de la Familia Marano, los lotes adquiridos a la Cooperativa Eléctrica, la ex quinta de la familia Sánchez, la ex quinta Martínez, los terrenos de la ex empresa IMO en González Moreno, viviendas y terrenos de la ex Cooperativa Agraria de Roosevelt, la regularización, desarrollo y puesta a disposición de los vecinos de tierras Fiscales en Fortín Olavarría,las 13 viviendas en Sansinena; y los ya conveniados como: la ex quinta de la familia Broto y la quinta de Alzamora entre otros. Qué hacen que hoy nuestro Banco de Tierras tenga una disposición inmediata y próxima de más de 150 lotes de terrenos a disposición para este programa en todo el Distrito".

En tanto, el jefe comunal apuntó contra el gobierno bonaerense por no habilitarle el acceso a un crédito para renovar el parque automotor: "Seguiremos adelante, más allá de las dificultades de la política y el triunfo lamentable de la ideología por sobre las soluciones concretas desde los gobiernos centrales, muchas veces sostenidos en una discursiva berreta, que para nada ayuda a la situación compleja en la cual estamos inmersos como país. Porque para muestra sobra un botón, así es que los rivadavienses, si, los rivadavienses, no su gobierno municipal, sufrimos el castigo, con la parálisis por motivos políticos del crédito solicitado para cambio del parque automotor hace ya un año, herramienta que nos fue ofrecida directamente por el Gobernador a todos los municipios y que fue votado por este Concejo, y que se evidencia aún más esta maniobra cuando fue otorgado a otros municipios con mayor endeudamiento pero con afinidad política partidaria con el gobierno. Pero cosas como estás no nos va a afectar, porque sabemos qué hacer y es lo que hemos hecho siempre, unirnos más, codo a codo, mirando hacia el futuro y al crecimiento de nuestra Patria Chica. Es por eso que hemos decidido encarar esa inversión con fondos propios y ya está en camino".

En lo que hace a la gestión, destacó que durante su gestión en el último año se logró el acuerdo con la empresa Camuzzi para la llegada del gasoducto: "pusimos a disposición nuestra Cuadrilla Municipal para la ampliación y construcción de nuevas redes en el distrito trabajando en conjunto los proyectos técnicos y ya estamos licitando las maquinarias necesarias. También comenzaremos la segunda etapa del plan de iluminación, tal vez la más grande de nuestra historia, con tecnología led, que contempla inclusive la iluminación de la ruta Nac. 33 en el frente del casco urbano de la ciudad de América".

En materia de Salud, hizo hincapié en "seguir creciendo en la atención de la salud, no solo como lo venimos haciendo en infraestructura y equipamiento sino también, en la formación de recursos humanos con la apertura de la carrera de Licenciatura en Enfermería y recientes incorporaciónes de nuevos profesionales como la médica patóloga, la médica pediátrica neonatóloga, el nuevo médico clínico en González Moreno, dos nuevos médicos en el servicio de diagnóstico por imágenes, dos nuevos traumatólogos y la próxima incorporación de un profesional médico de ginecología. Todo esto de la mano de una reorganización general que venimos encarando en cada una de las unidades sanitarias de las localidades dotándolas además de equipamiento y reformas edilicias".

En tanto, el primer mandatario de Rivadavia se encargó de aclarar que "ha sido siempre una constante de este municipio ir más allá de sus propias obligaciones en pos del bien común, involucrándose de lleno en competencias exclusivas de la Provincia de Buenos Aires como la seguridad y la educación, brindando soluciones concretas para nuestros vecinos en materia de infraestructura escolar y policial, mantenimiento y gestión de nuevos móviles y el trabajo colaborativo a través de las áreas municipales con dichas dependencias".

Sobre los social y la ayuda que se brinda a los vecinos desde Desarrollo Humano manifestó que "el mayor desafío que se nos presenta es sostener a nuestros vecinos, sobre todo a aquellos que más lo necesitan, ante el deterioro social que están produciendo los altos índices de inflación respecto de los productos de insumos básicos. Rediseñando con esta mirada, el contenido de los vales alimentarios, que a través de su digitalización nos arrojan datos de análisis para ser más efectivos en su armado".

"La situación económica-financiera al cierre del ejercicio 2022 muestra un superávit de $26.757.450,31, el resultado final del ejercicio arroja un Superávit acumulado de $150.728.555,49. La deuda consolidada al 31/12/2022 asciende a $28.320.127,56 lo que representa la ínfima suma de un 0,94% del presupuesto municipal”, resaltó Reynoso.

Asimismo, en materia de obras, dijo que "durante el año 2022, el Municipio solventó con fondos propios el Fondo de Emergencia para Infraestructura Municipal (PREIMBA) avanzando sin demora y cumpliendo con el pago de los certificados con una ejecución del 100%, debiéndonos la provincia $3.000.000. En cuanto al Programa PEED (obras en instituciones educativas) se nos adeudan $41.600.000".

Y agregó en el mismo sentido que "Nación no es la excepción ya que hemos cumplido con el pago total del convenio Argentina Hace en el año 2021 por un monto de $14.232.000 adeudándonos a la fecha aún la suma de $9.600.000, además de la obra de Puesta en marcha de la Planta de Osmosis Inversa en América, por la cual nos adeudan la suma de $11.530.000. Por lo expuesto queda demostrado que sin los fondos del Municipio estas obras no se podrían haber realizado o cumplir con los pagos de los certificados a las empresas adjudicadas".

"Tengo bien presente la solicitud o reclamo que cada rivadaviense me manifiesta, pero también soy muy consciente de todo lo que hemos logrado. Tenemos muy claro todos los rivadavienses que nunca nadie nos regaló nada, que todo lo logrado fue con un esfuerzo individual o colectivo y que sabemos que con planificación, con acuerdos y con mucho trabajo vamos a seguir en el camino de un distrito que progresa, se referencia y crece con la inclusión de todos, sosteniendo a quienes la vida y las circunstancias les exigen mayores esfuerzos, impulsando y acompañando a quienes deciden emprender el camino que nos hace más grandes", resaltó Reynoso