20230523 Ricardo Curutchet

–Como uno de los principales referentes del peronismo de la primera sección, ¿cómo cree que se rearmará el espacio a partir de la confirmación de Cristina Fernández de Kirchner de que no se postulará como candidata en las próximas elecciones?

Por un lado, no sé si uno de los principales: simplemente un intendente de un pueblo de la primera sección electoral, que sí tenemos, a lo mejor, algunos años en la gestión. En lo más íntimo del corazón, uno hubiera deseado que Cristina pudiera o quisiera haber sido candidata, pero también entendíamos que era una cosa de mucho celo de parte de uno, de pedirle ese esfuerzo, y un poco egoísta. Y creo que es entendible y ella lo había venido manifestando. Y en función de eso, también, coincido con lo que ha expresado, es decir: tenemos que ver la mejor manera de, entre todos, ver quién representa mejor la oferta electoral de un proyecto, que, entiendo, es lo importante y es lo fundamental; un proyecto que tenía, sí, su mejor expresión en Cristina, pero que, ante la decisión, tendremos que ver cómo se materializa eso en pos de unas elecciones que están a unos meses vista, y donde habrá que hacerse cargo de algunas cuestiones que no salen como todos quisiéramos y de otras cuestiones que están bien y tenemos que tratar de lograr que la gente lo vea y lo sienta como propio para poder contar con el acompañamiento de la sociedad. Es un desafío. Diría que no es imposible, pero todos vamos a tener que hacer un pequeño gran esfuerzo.

–¿Considera que se puede alcanzar en este tiempo un candidato de unidad?

Yo creo que sería importante. Eso siempre lo he sostenido, más allá de los distintos momentos. Creo que para este contexto, y diría a nivel mundial, más allá de las particularidades del país, las fuerzas políticas tienen que tratar de expresar de una manera simple y sencilla. Porque la gente, en definitiva, lo que busca es ver quién y qué le ofrecés para poder solucionarle sus cuestiones cotidianas, y, si las tenés más o menos encaminadas, cómo sigue para adelante. Entonces, siendo muy respetuoso, yo creo que en este momento hasta serían innecesarias las PASO. Porque la gente hoy tiene la cabeza en otro lado. Pero, bueno, la ley marca que es la PASO. Siempre he marcado mis objeciones a las PASO, o sea que no es que en un momento opino una cosa y después otra. Pero creo que sería interesante que a nivel nacional, provincial y local la propuesta ya esté sintetizada y que la discusión se genere en charlas de locales partidarios, encuestas como a lo mejor hacen otros, consenso. Pero creo que hay que tratar de simplificarlo, porque el mundo está complejo. Y son momentos complejos y por ahí sale medio pato gallareta, con estas estructuras de elección que tenemos. A lo mejor, si hubiera una ley de lemas, se simplifica más, porque ahí sí. Pero, si bien creo que tiene puntos positivos la posibilidad de unas PASO, creo que en este momento no aporta, insisto, en un contexto general. Estamos en un post-pandemia; hemos votado casi saliendo de la pandemia, y ahora todavía hay muchas cuestiones, por eso tenemos las problemáticas cotidianas que son secuelas de la pandemia.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–En Provincia de Buenos Aires parece que al menos el panorama es un poco más alentador, con Axel Kicillof, que al parecer es un candidato firme para la reelección. ¿Cómo lo ve al gobernador bonaerense?

Creo que Axel ha hecho sobrados méritos para tener la posibilidad de la reelección. Nosotros siempre lo hemos estado acompañando desde un primer momento. Y creo que sí, que va encaminado. Hay algunos otros matices, pero creo que es un muy buen candidato tanto para la fuerza como que también yo creo que él tiene muy buena llegada para los que tampoco a lo mejor están dentro de nuestra fuerza política. Tiene una gran empatía y es un gran gestor, es una persona muy inteligente. Y le tocaron tiempos no sencillos, porque le tocó arrancar con la pandemia, entonces yo creo que tiene méritos sobrados para poder concretar lo que él tiene en su cabeza para la provincia, que a lo mejor todavía falta un poco revisar, pero lo veo objetivamente y se ha hecho mucho. Nosotros en el distrito hemos hecho un sinnúmero de obras, estamos ejecutando un montón de obras, proyectos, programas, y bueno, si las cosas andan bien, ¿para qué cambiar, no? Es una cuestión de sentido común.

–Y en el ámbito local, ¿ha definido su futuro político para este 2023?

En eso somos medio futboleros. Lo que te dije al principio creo que es lo que sostenemos acá desde hace muchos años, es defender un proyecto que tiene que tener cercanía y empatía con la gente. Estamos terminando una obra de una planta elevadora de cloacas en un barrio que está en el límite del distrito. Ahora me voy a otra actividad con jóvenes. Tenemos que tratar de lo que nosotros propusimos en su momento ir materializándolo. Nosotros lo venimos haciendo. Y después tenemos que poner el mejor equipo posible en la cancha. Como siempre digo, en eso tenemos que aprender un poco de Argentina en el Mundial con Scaloni: ponía al que había que poner y de acuerdo al partido que había enfrente.

Entonces creo que nosotros tenemos que ir viendo. Tenemos buenos dirigentes, tenemos muy buenos funcionarios y cualquiera puede estar en el equipo a nivel local. En eso uno es un poco intransigente: tiene que defenderse, sí, ese proyecto local que obviamente participa de uno provincial y nacional, pero, digamos, en esta cuestión de cercanía distrital, y que creo que es lo que nos ha posibilitado a lo largo de estos veinte años seguir ganando las elecciones y el acompañamiento más allá de las vicisitudes que había a nivel nacional o provincial. Siempre la comunidad nos acompañó, entonces nosotros tenemos la habilidad, la inteligencia y la sabiduría de poder hacer una síntesis de esa propuesta para seguir continuando en el caso local, y después, si es con Ricardo o sin Ricardo, con qué dirigente, tenemos que estar en el lugar que nos toque jugar. No hay mucho más secreto.

Falta poco pero falta mucho, por otro lado. Así que creo que todavía hay que esperar cómo se arma y se va conformando a nivel nacional y provincial la cuestión.