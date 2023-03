Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230330 Ricardo Casi

–En las últimas semanas, usted abrió el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante y me llamó la atención una frase que deslizó. Dijo que quiere seguir luchando “para que no vuelvan los liberales que están cerca de los libertarios”. ¿Le preocupa el avance de figuras políticas y mediáticas como Javier Milei?

Sí, por supuesto. Es un momento en que es difícil hablar de política, cuando se nota cierta apatía, cierta indiferencia, de un electorado que nos votó con mucha esperanza y ofreciéndole nosotros un contrato social en 2019 y que siente cierta frustración comok consecuencia de una economía que provoca que haya ganadores y perdedores, ¿no? Es cierto que hay datos interesantes, es cierto que crece la economía, que a partir de 2021 tuvimos un crecimiento del 10%, un 5% en 2022, que creció el empleo, que hay una expansión económica importante, pero lo que es cierto todavía es que hay muchos de los que hoy están trabajando en situación precaria y de irregularidad, no formalizados. Ese es nuestro deber, es nuestro compromiso: trabajar por la unidad del FdT, seguir insistiendo en que eso es absolutamente necesario, y definir las candidaturas de la mejor manera, respetando el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y sin erosionar tanto la figura de nuestro Presidente. Creo que tenemos que encontrar la mejor estrategia para reconstruirnos y ofrecer nuevas y mejores expectativas a los jóvenes, sobre todo, este segmento en el que está penetrando Milei.

No sólo Milei: Juntos por el Cambio (JxC), más allá de que haya halcones y palomas, sabemos lo que representan. Sabemos a qué vienen y lo dicen descaradamente. Dicen: “Vamos a hacer lo mismo que hicimos pero más rápido, y vamos a profundizar más, y vamos por el ajuste, y vamos por la reforma previsional, y vamos por la reforma laboral”. O sea, el padecimiento de la gente va a ser mucho más cruel, y sobre todo cuando proponen ajustes y situaciones que el pueblo tampoco se va a bancar. No siempre es bueno mirar para atrás, ¿no?, pero sí tenemos que decir que cuando se fue Cristina, en el año 2015, lo decía el propio Dujovne, ministro de Macri: “Tenemos la bendición de que en el 2015 recibimos un país desendeudado”. De las reservas del Banco Central decía el mismo Larreta que hoy no tenemos el mismo contexto que teníamos en 2015 y no podemos sacar el cepo porque “en el 2015 sí había reservas en el Banco Central”. Y además, como bien lo marcaba Cristina también, el salario de los trabajadores no estaba rezagado. Bueno, nuestro compromiso es mirar hacia adelante, hacia el futuro, y proponer un modelo de país de desarrollo, de crecimiento. Aun condicionados por el Fondo, tenemos que encontrar la forma de generar nuevas expectativas y volver a enamorar a nuestro electorado, y sobre todo a ese electorado joven donde está penetrando tanto Milei.

No es Milei: todo el corrimiento a la derecha que hay, también, de JxC, es una amenaza. Y hay que explicarle a la sociedad lo que vienen a hacer. Y lo dicen clarito, y lo dicen sin ningún tipo de escrúpulo, con slogans vacíos y sin ningún contenido del modelo de país que quieren, que es aquel modelo de país donde estén incluidos veinte millones de argentinos y la mitad quede afuera. Bueno, nosotros proponemos una construcción colectiva donde todos los argentinos estén dentro y con políticas de inclusión, de equidad, de seguir luchando por la justicia social. Vivimos un momento de dificultades, falta un poco de orden político, falta indudablemente que nos enfoquemos claramente en la disparada de precios, en el control de la inflación, en volver a generar confianza, que es fundamental en la política, la confianza para que nuestro mensaje llegue claramente y decirles: “Somos quienes van a salir de esta crisis”, crisis generada por el endeudamiento, la pandemia, la guerra, la sequía también es un agravante hoy, muchas circunstancias que han impedido que políticas públicas lleguen a la gente.

La obra pública es mucha. Todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, y la gestión del gobernador es extraordinaria, tienen obra pública de infraestructura para mejorar la calidad de servicio y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. En todos los municipios hay realizaciones, realizaciones importantísimas. Yo tuve una inversión de obra pública en el municipio en el año 2022 mayor a la de un presupuesto municipal. Y estamos desarrollando permanentemente cosas. Pero, digo, necesitamos también ordenar la política y enfocarnos en que las paritarias, a pesar de que yo tengo un muy buen acuerdo acá con los empleados municipales, siempre corren de atrás, y que además la pérdida adquisitiva del salario es real. Y eso es lo que tenemos que recuperar, y recuperar esto no va a ser milagroso. Pero sí enfocarnos claramente en esta situación, llegar unidos, competitivos, resolviendo las cuestiones de la selección de las candidaturas, y yo creo que vamos a llevar un mensaje de esperanza nuevamente a nuestro pueblo para que pueda volver a soñar con esa cadena social ascendente que significa la justicia social: trabajo, mi salario me alcanza, puedo alimentar a mis hijos, los puedo mandar a la escuela, los puedo buscar, puedo tener un ahorrito... Eso es lo que logramos hacer en algún momento. Podemos hacerlo nuevamente.

Y los otros ya sabemos quiénes son, opositores que no tienen que estar dentro de nuestro mismo espacio, pelearnos entre nosotros. Me parece que nuestros opositores significan todo lo otro, ¿no?: el libre mercado, y que el libre mercado solucione todos los problemas de este país. Bueno, el libre mercado no hace hospitales, no hace escuelas, no fomenta el desarrollo de los pueblos. Es importante, sí, que haya fuertes inversiones de capitales para trabajar junto al Estado, pero tiene que haber un Estado muy presente, que regule ciertas actividades y que siente las bases para el desarrollo productivo de nuestro país, pensando en una Argentina federal. Hoy todavía tenemos una Argentina que es unitaria, o sea, con una cabeza muy grande ahí en el AMBA, sobre todo en Capital, donde se definen las políticas públicas.

Así que, pensando hacia futuro, recordando lo del pasado, los cuatro años del gobierno de Macri, pero siempre con la mirada hacia futuro, tratando de encontrar un mensaje que podamos llegar a concretar. Decir lo que pensamos y hacer lo que decimos.

–Usted mencionaba la palabra erosión cuando hablaba de la imagen del Presidente. ¿Considera que hay espacios o sectores dentro del FdT que buscan desgastar la imagen del jefe de Estado?

Es evidente. Hay declaraciones públicas hoy de miembros de nuestro espacio que descalifican y nos debilitan más de lo que nos fortalecen. Y todo tiene que ver con la definición de las próximas candidaturas, pero está claro quién lidera el espacio, y confío en que la sabiduría de Cristina sea la mejor resolución de estas cuestiones. Ahora, declaraciones cruzadas y fuego amigo sí las escuchamos permanentemente. Lo de Aníbal y Berni, y otro tipo de declaraciones, hacen daño hacia adentro. Me parece que son cosas que se tienen que hablar entre cuatro paredes, que nos tenemos que poner de acuerdo, que hay que unificar candidaturas y si no se pueden unificar, que haya unas PASO ordenadas y que esas PASO sirvan para generar más masa crítica, fortalecernos, y no para dividirnos. Tenemos todas las oportunidades. Creo que el peronismo vino para transformar. Creo que hay mucho todavía en el Debe de esta gestión. Pero está el compromiso permanente de saber cuál es nuestro rumbo, cuál es nuestra orientación, hacia dónde queremos ir, y queremos incluir en este proyecto a los 47 millones de argentinos.