Usted es un hombre que ha pertenecido a la política durante muchos años, ha vivido muchas épocas, ha enfrentado muchas batallas. ¿Cómo analiza el contexto político nacional y provincial? ¿Cómo ve lo local?

Este es mi quinto mandato. Es un mandato con nuevos desafíos y de los cinco mandatos este es el más difícil, el más exigente.

Exigente porque no estamos muy de acuerdo los mismos peronistas sobre cómo estamos trabajando. Hay una disuasión de la cosa entre lo que es la Provincia, lo que es la Nación y fundamentalmente lo que es el pueblo de Salto, el pueblo en general.

¿Por qué cuesta tanto?

Cuesta tanto porque los dirigentes tendrían que ceder algo de su parte y pensar más en el pueblo y menos en las cosas que no preocupan al pueblo.

Anoche charlábamos con una diputada nacional, estamos muy preocupados por lo que está pasando en Nación, en el aspecto que se pare la inflación porque si no para la inflación nuestro destino es bastante incierto.

Los intendentes somos un poco el jamón del sándwich de la actitud que pueden tener nuestros máximos dirigentes, el presidente, Alberto (Fernández), y la vicepresidenta, Cristina (Fernández de Kirchner).

Recuerdo cuando Cristina dejaba su mandato y se hablaba de que Mauricio Macri llegaba por los errores cometidos por el propio peronismo. Luego lo mismo se le dijo a Macri: que debido a sus errores, volvía Cristina. Ahora, pareciera que se engorda Juntos por el Cambio por los errores propios. Estamos en una calesita bastante extraña.

Nos está pasando lo mismo, lamentablemente, con alguna alternativa que un poco me asusta, porque no es solamente Cambiemos y el peronismo o el kirchnerismo. Hay gente, el caso de los libertarios, que no sabemos lo que piensan o qué es lo que quieren hacer, no digo que sean anarquistas pero evidentemente están en una situación complicada para el país y lo van a complicar un poco más.

Nosotros, desde nuestro partido, tenemos que juntarnos y seguir adelante. No sé si el Frente de Todos podrá seguir o no, yo estoy luchando para que siga el Frente de Todos y para que nos juntemos todos.

¿Por qué? Porque acá, en la provincia de Buenos Aires tenemos un Gobernador al que yo le tengo mucho que agradecer. Este Gobernador, que va a venir a Salto el día miércoles con el ministro de Infraestructura, Leo Nardini, y con el de Educación, Alberto Sileoni, va a venir a Salto, va a inaugurar varias obras. Gracias a Dios tenemos obras que nunca hubiéramos pensado y que las tenemos que terminar. Le vamos a agradecer públicamente lo mucho que ha hecho por Salto.

El Gobernador solo no puede. Si no tenemos en Nación gente que nos acompañe... no digo que estén peleados ni nada de eso, pero supongo que en algún momento vamos a tener que dar un paso atrás o un paso al costado y tratar de juntarnos para poder seguir llevando este proyecto.

Yo creo que es un proyecto en el que privilegiamos a los que menos tienen. Pero si un kilo de carne vale 1000 pesos, con el sueldo que tenemos no lo podemos hacer, tenemos que perder la inflación porque de esta manera no vamos a poder seguir.

Llegando a su oficina veía muchos cuadros de Perón, de Evita, de Néstor. Si estuviesen hoy con la posibilidad de ver lo que está sucediendo con el peronismo, ¿cómo reaccionarían?

Bueno, Perón dijo "mi único heredero es el pueblo". Reaccionarían con mucha preocupación. Yo milité en una agrupación en La Plata que se llama la FURN, Federación Universitaria de la Revolución Nacional y en esa agrupación estaba Néstor. Era una persona que unía, que dialogaba y unía, era duro, durísimo, pero reaccionaría con mucha preocupación.

Y nosotros, los intendentes, estamos con mucha preocupación. Si bien en la Provincia, Axel Kicillof nos da absolutamente todo lo que pidamos, estamos muy preocupados.

No puedo tampoco quejarme de la Nación, con el programa Argentina Hace hicimos parte de la Rebagliatti, nos faltan seis cuadras para terminar esta obra faraónica que un momento creíamos que era imposible hacerla.

Hay otras obras impensadas y soñadas a terminar. Rebagliatti es un caso. Camino Berdier es otro, donde estamos trabajando con Vialidad Nacional, firmamos el convenio marco. Cuadras de asfalto para los que menos tienen, que si bien con el asfalto no se come, aumenta la calidad de vida de la gente. Escuelas que no se habían terminado y que ahora se van a terminar, precisamente Sileoni viene al Jardín maternal para inaugurarlo.

Cuando asume en el 2019 me imagino que buscaba la posibilidad de volver a concretar proyectos que siempre en su mente estaban como para que la ciudad siga avanzando, pero tuvimos la pandemia. Muchos intendentes que llegaban por primera vez a un municipio decían "qué hacemos acá". Luego de la parte fuerte de la pandemia, ¿podemos decir que fue una gestión perdida o se lograron cosas?

Se lograron muchísimas cosas. Salto tiene un cinturón industrial bastante importante. Soychú, La Anónima, Bagley, fueron importantísimas para Salto y siguieron trabajando durante toda la pandemia, pero aparte de eso nosotros también seguimos trabajando durante la pandemia.

Este primer trimestre que pasó nos marcó a fuego porque estuvimos recorriendo La Plata casi toda la semana para activar aquellas obras que no se habían activado.

Hay gente que es contra que dice “uh, viene Kicillof”. Sí, viene Kicillof pero nosotros tenemos el pueblo que tenemos, y realmente notamos que el pueblo ha crecido, porque lo nota todo el mundo, gracias a un gobernador como Kicillof.

Por eso defendemos a ultranza su gestión y la gestión de sus ministros. Somos bien atendidos en todos los ministerios. Los ministerios han trabajado a full, caso Leo Nardini, Carlos Bianco, Agustín Simone.

Simone pasó para Rojas y vino a Salto a ver si teníamos terrenos para poder hacer alguna vivienda más. Esta es gente con vocación política que tiene ganas de trabajar. Y Kicillof tiene esa gente.

Mencionaba mucho la palabra gestión. Qué difícil es ser político hoy cuando se mezcla esta visión generalizada de lo que es ser político, en detrimento de gestionador. Nubla un poco la visión a la hora de la interpretación de quién hace bien las cosas o no, ¿no?

Nubla porque no es parejo lo que yo puedo hacer en Salto, lo que puede hacer la Provincia y lo que puede hacer la Nación. Evidentemente nosotros dependemos de la Nación, los salarios dependen de la Nación, el órgano rector de las paritarias es la Nación.

Por eso nosotros no le echamos la culpa Alberto, le pedimos que ponga la energía necesaria para que pueda encaminar el rumbo económico que la gente mucho lo necesita.

¿Estamos a tiempo?

Creo que estamos a tiempo. No por mucho tiempo más, pero estamos a tiempo. Me parece a mí que va a tener que poner todo el empeño Alberto. Yo lo conozco bastante, he militado con él, lo he tenido cuando estaba en el Ministerio del Interior, él ha sido jefe de Gabinete, y hay cosas que me preocupan pero él puede intentar manejar y fundamentalmente la relación con Cristina la tendrá que mejorar porque lo necesita el pueblo y lo necesitamos los intendentes que eso sea así.

De todas maneras, nosotros vamos a seguir apoyando y vamos a seguir dando todo lo que tenemos que dar, sobre todo mi persona, estoy quemando los últimos cartuchos, tengo 70 años, pero cuento con un equipo, encabezado por Camilo, Aldo y todos los muchachos del Ejecutivo que transpiran la camiseta. Nosotros necesitamos de Nación y Provincia para seguir trabajando.

Hablábamos recién de los políticos, imagen devaluada para la gran mayoría de los argentinos, que permite el surgimiento de figuras que vienen por fuera de la política o que emergen bruscamente como el caso de Javier Milei. ¿Qué opinión le merece esta aparición de personalidades que a lo mejor no cuentan con una trayectoria política reconocible?

Me preocupa y me aterroriza. Quisiera verlo a Milei cuando todo lo que habla lo tenga que plasmar en la realidad. Es como aquellos que están afuera en este momento y prometen en campaña algo y después es muy difícil cumplirlo porque las ataduras económicas no lo dejan hacer.

Me parece que hay gente que lo puede votar. La gente está cansada de los políticos tradicionales y de aquellos políticos que mienten, pero la gente que tenga cuidado, que sepa elegir porque no vaya a ser que explotemos una bomba importante que después no la podamos parar.

Viene el Gobernador, ¿lo recibimos cómo?

Bien, con mucha alegría. El Gobernador viene por segunda vez a Salto, vino en campaña, y ahora lo vamos a recibir en el Camping de STIA, un camping maravilloso, en el casco urbano, que es digno que se vea. Vamos a invitar a todos los vecinos de la zona para que puedan escuchar al Gobernador y para que el Gobernador se luzca porque creo que ha sido el gobernador de los más importantes que ha tenido la provincia de Buenos Aires, para Salto ha sido así.

Este Gobernador cambió Salto. Charlábamos con Camilo y con Aldo. Me preguntaban: “¿Alguna vez te dijeron que no?”. No, nunca me dijeron que no. Me dijeron “esperá, no te apurés”, pero nunca me dijeron que no. Siempre tuvieron buena receptividad y siempre dijeron “esto lo vamos a hacer”.

Fíjate el puente. Ahora lo vienen a ver Nardini, Kicillof, Sileoni. Un puente importante que se hizo y se terminó. Y las obras que se hicieron son todas importantes. Vamos a La Plata y peleamos palma a palma para que salgan estas obras. Es un Gobernador al cual nosotros estamos tremendamente agradecidos.

Quiero decirle a mi querido pueblo que nosotros vamos a seguir trabajando y gestionando y siendo como hasta ahora. Lo principal es la gente y a esta gente le debemos todo, porque es la gente que nos ha elegido.

Queremos que nos sigan eligiendo, que nos sigan votando y para que nos sigan votando tenemos que mostrar toda la decencia necesaria, toda la dignidad y toda la transparencia, y seguir trabajando como estamos trabajando ahora