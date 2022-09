La defensora del pueblo del municipio de Tres de Febrero, Romina Caparrotta, renovó su cargo tras haber sido reelecta por el Concejo Deliberante local.

La funcionaria volvió a prestar juramento y seguirá defendiendo los intereses de los vecinos del distrito que gobierna Diego Valenzuela hasta 2026. De esa manera completará ocho años en la función, que desempeña desde 2018.

Caparrotta publicó el siguiente mensaje a través de las redes sociales: “Agradezco mucho la confianza puesta en mí para llevar adelante esta nueva gestión. Gracias a mi equipo de trabajo, que pone todo para obtener la resolución de las problemáticas que nos traen los vecinos cada día. A los concejales que me acompañaron, responderemos con compromiso y gestión este nuevo desafío; y a quienes no, seguimos a disposición como siempre. ¡Demostramos con hechos y no con palabras lo que hacemos cada día{!} ¡Gracias a mi familia por el aguante siempre! ¡Gracias a todos!”