Este martes 24 de enero el Intendente Hernán Ralinqueo y el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, firmaron en el Salón Blanco de la Municipalidad el acta acuerdo para la etapa II de la obra de Reparación Integral del Acceso Lebensohn en una inversión estimada de $305 millones.

El Mandatario Comunal aseguró, “estamos dando respuesta a demandas históricas con el acompañamiento del Ministerio, como es la obra de reparación integral del acceso Lebensohn. Yo me fui a estudiar en 2003 y hacía por lo menos 10 años que se hablaba de la destrucción del Acceso, volví unos años después y la situación era lo misma. Fueron muchos años de obras muy necesarias sin respuesta. No se hicieron porque no hubo decisión política, porque no era tan sencillo. Empezamos a saldar una deuda de la gestión pública de 25 de Mayo”.

MIRÁ TAMBIÉN Pilar: Achával anunció un plan de asfalto para dos barrios de Manuel Alberti

Contó que “a partir del convenio con Vialidad pudimos hacer esta reparación de 14.000 m2 con el respaldo para tomar decisiones. Esta obra sería imposible de llevar adelante con el presupuesto municipal. Con la reparación de 14.000 m2 observamos que quedaban muchas partes con roturas y por la decisión política de Katopodis la convertimos en una reparación integral del acceso. Ya se finalizó la primera etapa y hoy recibimos la confirmación del Ministro de la reparación de los últimos 11 mil metros cuadrados. Es una noticia extraordinaria para todo 25 de Mayo, terminaremos el año con un acceso nuevo”.

Ralinqueo agradeció la presencia del Ministro quien llegó junto al Subadministrador General de Vialidad Nacional, Alejandro Urdampilleta y al Gerente Jorge Ruesga. “Su presencia cristaliza la decisión política del Gobierno Nacional y la nuestra de avanzar con estas obras que son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de 25 de Mayo que pensamos armónico, de manera justa y equilibrada”.

En tanto, Katopodis afirmó: “estamos contentos de anunciar el avance de esta segunda etapa de una obra que Hernán me la planteó como una obra emblemática porque estaba muy marcada en su agenda de trabajo. La pudimos concretar y, en breve, estaremos iniciando la segunda etapa”.

“25 de Mayo con nuestro Ministerio, no solo terminará este acceso, sino que seguirá con obras de cloacas en Norberto de la Riestra, obras de agua, de saneamiento, de pavimento, Centro de Desarrollo Infantil, una agenda que en los próximos meses va a seguir siendo importante en materia de obra pública”, agregó.

Además manifestó, “Hernán siempre me plantea cuestiones muy concretas, no busca lo estético, sino que va a lo esencial, lo que necesita la gente, además peleó para iniciar la construcción de la autovía en la Ruta Nacional Nº 5 y queremos que se empiece a trabajar con las máquinas y que no sea solo una promesa por eso estamos avanzando en la licitación del tramo que va hasta Suipacha y continuaremos con todas las localidades en donde atraviesa esta ruta tan productiva”