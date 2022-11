Dados los cuestionamientos que registra la gestión de Mayra Mendoza al frente del municipio de Quilmes (en varias ocasiones te informábamos sobre el crecimiento del narcotráfico y la inseguridad y las prácticas clientelares de la intendenta), no es de extrañar que un sondeo la haya ubicado como teniendo la peor imagen entre todos los intendentes e intendentas del Gran Buenos Aires.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la diputada nacional María Sotolano (Juntos) se refirió a la “lejanía” respecto de los vecinos que caracteriza al gobierno de Mayra y aseguró que los habitantes del distrito “están necesitando que haya un cambio”.

Escuchá la entrevista:

–Según la última encuesta de la consultora CB, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, tiene la peor imagen en el conurbano. ¿A qué cree que se debe esta situación?

Claramente a una lejanía de la intendenta del municipio con el vecino. Al vecino no hay que subestimarlo. Cuando el vecino nota lejanía, cuando no ve a los funcionarios caminando, cuando no siente la presencia del Estado municipal, lo manifiesta. Me parece que el error que comete, no solamente la intendenta sino todo el gobierno, que es lo que estamos viendo y lo que yo percibo a nivel nacional, provincial y en varios municipios, es que se está gobernando para una tribuna, no se gobierna para el vecino. Lo siento en el Congreso: incluso muchas veces se lleva al recinto las necesidades de la agenda del gobierno, no las necesidades de la gente, de la calle, que percibimos nosotros. Muchas veces esa es la discusión.

Me parece que el gobierno municipal no debe ser para algunos; tiene que ser para todos. Y esa es la gran responsabilidad que Mayra no supo asumir en diciembre de 2019, cuando inició su gobierno.

–¿En qué áreas nota que, a nivel local, no hay respuestas para los vecinos?

Quilmes es un distrito muy grande y tiene diferentes realidades. Tenés muchos barrios populares, muchas villas de asentamiento (106 en todo el distrito, donde vive una gran porción de la población de Quilmes, estimamos más de 200.000 personas). Tiene un polo comercial muy fuerte: en Bernal encontrás un gran polo comercial y gastronómico, en Quilmes centro también, en Solano un polo industrial y comercial. Hay muchas realidades que atraviesan Quilmes.

Yo camino todos los barrios. Te encontrás con vecinos con miedo, no solamente por la inseguridad, sino por la droga. Esto es algo que está calando muy fuerte dentro de los barrios y las familias están muy preocupadas. Porque por más que haya patrulleros (porque eso hay que destacarlo, patrulleros hay), se ve una falta de decisión política para combatir a las mafias. Eso es lo que se está notando. Y el vecino se dio cuenta. Se dio cuenta de que gran parte de este gobierno es cómplice, lamentablemente. Y sabemos perfectamente que cuando no hay decisiones concretas, duras y específicas para combatir las mafias y el narcotráfico, como pasó en nuestro gobierno, crece la delincuencia, crecen los carteles narco, crece la venta de sustancias especialmente en los barrios populares. Y ahí se nota mucho la inseguridad y lamentablemente la crecida del narcotráfico.

Si te vas a los lugares más céntricos, también la inseguridad es algo que preocupa mucho a los comerciantes. Un comerciante de Quilmes centro, históricamente, cerraba a las ocho de la noche. Hoy cierra a las seis. ¿Por qué? Porque tiene miedo.

Entonces, el gran problema que tenemos en Quilmes es la inseguridad. Sabemos que no es un tema solamente municipal, es un problema de falta de política pública de seguridad a nivel nacional, provincial y, obviamente, se refleja en el municipio.

Por otro lado, muchísimos comerciantes han atravesado situaciones hipercomplejas. Ya venían de una crisis económica, cayó la pandemia, y hubo un gobierno municipal que les dio la espalda. Al día de hoy, muchos se están tratando de acomodar y de volver a generar las ganancias que tenían. Hoy no están ni cerca de lo que sucedía antes de la pandemia. Eso también tiene que ver con la inflación y la macroeconomía, pero además ven a un Estado municipal que, lejos de ser empático y consciente de su realidad, les da la espalda.

Te encontrás con todas esas realidades, y el vecino percibe que, claramente, la gestión está mal.

María Sotolano.

–¿Por qué considera que Juntos debería volver al gobierno local el año que viene?

Por cuestiones muy básicas y concretas. Primero, porque ya fuimos gobierno y le demostramos al vecino que hay una forma distinta de hacer política. No nos olvidemos que los vecinos de Quilmes venían del “Barba” Gutiérrez y había una lejanía muy fuerte del Estado municipal con los vecinos. Y lo que terminó pasando es que le dijeron chau al “Barba” y le dijeron hola a una gestión nueva que empezó a ser una gestión de cara a la gente, una gestión en la que los funcionarios (me incluyo, yo fui funcionaria del gobierno municipal entre 2015 y 2019), con errores y aciertos, le pusimos el cuerpo. Quilmes recibió una enorme cantidad de mejoras de parte del gobierno nacional y provincial, o sea, de parte de Mauricio (Macri) y de María Eugenia (Vidal) cuando era gobernadora. Siempre tuvimos un apoyo muy fuerte de parte del gobierno. Y a nivel municipal, muchos vecinos comprometidos, metidos dentro del gabinete, éramos de Quilmes. Hoy no está pasando lo mismo: muchos funcionarios no son de Quilmes, lamentablemente, eso hasta los municipales lo perciben.

Creo que hay una necesidad de volver a poner el gobierno municipal en manos de los vecinos, en manos de los funcionarios que atienden, en manos de los funcionarios que responden, en manos de los funcionarios que pudimos haber cometido errores pero que siempre dimos la cara y al día de hoy la seguimos dando. Caminamos por la calle y nadie nos dice nada. Martiniano (Molina) lo sigue haciendo. Seguimos caminando los barrios. Y eso tiene que ver con cómo te portaste, ¿no? Si vos te portaste mal, no podés caminar la calle. Y el vecino te lo factura. Hay funcionarios, hoy mismo, que te lo reconocen, que te dicen que a Mayra es muy complicado llevarla a determinados lugares porque la gente no la recibe bien. A nosotros también nos pasaba que los vecinos nos reclamaban con urgencia ciertas cuestiones, nos encontramos con diferentes dificultades, pero nunca nos escondimos: siempre dimos la cara y siempre dijimos lo que podíamos hacer y lo que no. Y me parece que al final del camino la coherencia y la verdad cobran un valor enorme. Por eso los vecinos están necesitando que haya un cambio. Un cambio profundo que venga para quedarse.