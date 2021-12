Es un tema de diálogo recurrente en el arco político, pero durante las últimas semanas tomó especial revuelo: reelecciones indefinidas sí o reelecciones indefinidas no.

La Ley Provincial 14836, aprobada en agosto de 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, modificó la Ley Orgánica Municipal y limitó a dos períodos consecutivos como máximo los mandatos de los concejales, intendentes y legisladores.

MIRÁ TAMBIÉN Tres de Febrero: Valenzuela baja presión tributaria a PyMEs y elimina más de 70 tasas

No obstante, teniendo en cuenta que para fines de 2023 más de 100 intendentes bonaerenses quedarán imposibilitados para ir por la reelección, el oficialismo abrió la caja de pandora y volvió a poner el foco en una discusión que parecía sellada.

Click to enlarge A fallback.

Con este panorama, la nueva disyuntiva es si modificar la ley que limita las reelecciones o dejarla así y acatarla tal como está. Los argumentos que encabezan ambas posturas van en dos direcciones: “la restricción no permite que el pueblo elija quien quiere que lo gobierne”, por un lado, y “la reelección indefinida promueve la perpetuidad en el cargo”, por el otro.

MIRÁ TAMBIÉN Cañuelas: avanzan las obras de pavimento

Veamos qué dijeron al respecto algunos de los intendentes de la provincia de Buenos Aires:

“La sensación que tengo es que la mayoría quiere esa reelección en su fuero íntimo”, se animó a decir el intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Eduardo Marcelo Santillán (FdT). “Algunos somos más audaces en los planteos y otros quizás son más cautos. En mi caso yo creo que no hay motivo alguno para que se prohíba la reelección de los intendentes. Una ley que no solo es inconstitucional sino que es una ley que no respeta el voto de los vecinos”, argumentó. “Por qué prohibirle a un vecino que exprese su voto o que no pueda elegir al ciudadano que él quiere que lo gobierne”.

En la misma línea, el intendente de Exaltación de la Cruz (FdT), Diego Nanni, aseguró: “Las reelecciones deben estar evaluadas de acuerdo a la capacidad de gestión de cada uno de los referentes y no hay que legislar sobre ello por el solo hecho de poner un tope”.

En este sentido, Nanni señaló que “la gente tiene el poder en su mano de votar a quienes se proponen, esa es la democracia y la mejor forma de elegir; ponerle tope a las elecciones es achicar la posibilidad de que la gente elija libremente”.

En cambio, para el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, la ley “debe continuar”. “Como intendentes de Juntos creemos que es buena la continuidad de esta ley porque incentiva la renovación y la alternancia”, sostuvo. “En general, la perpetuación trae como resultado abusos, posible corrupción y una debilidad en la gestión”.

Su par de General Villegas, Eduardo Campana (Juntos), manifestó que él, en lo personal, no va por la reelección y aseguró: “La posición nuestra es ser muy respetuosos de la ley. Creemos que es una buena ley para evitar la perpetuidad en el cargo”.

Finalmente, el jefe comunal de Benito Juárez, Julio Marini (FdT), insistió en que la decisión la tiene la ciudadanía. “El que decide cuándo te vas o te quedás es el ciudadano con el voto. La gente elije quién gobierna y quién no gobierna, quién tiene que ser intendente, legislador o concejal. Para mí, la ley esa realmente está mal hecha”.

“Si las autoridades llegan a tomar la decisión de cambiar la ley, también se favorecen los partidos políticos que no son del Frente de Todos porque ellos también tienen intendentes que de lo contrario no van a poder reelegir”. “Muchos”, insistió