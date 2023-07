Que la gestión de David Angueira al frente del municipio de Punta Indio es criticada por cuestiones como la inseguridad que se vive en el distrito y por la falta de servicios en los barrios no es novedad; te lo venimos informando desde aquí.

Ahora, GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó con Gerardo Landa, precandidato a intendente por Juntos por el Cambio (JxC), quien hizo hincapié en que en el municipio falta “transparencia” y remarcó que la gente siente “desazón” por la falta de resolución de problemas como el delito y las adicciones.

MIRÁ TAMBIÉN Gran despliegue de fuerzas de seguridad en La Matanza

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230726 Gerardo Landa

–¿Qué lo ha motivado para presentarse en las próximas elecciones como precandidato a jefe comunal de la ciudad?

MIRÁ TAMBIÉN Pergamino: más luces led para barrios y pueblos

Bueno, yo hace años que milito. Arranqué a militar con la democracia. Siempre he estado en lugares más de acompañamiento que liderando y bueno, las circunstancias me han llevado a que esta vuelta me toque liderar. Ya hace unos años que me ha tocado: en el ’19 también lideré, en el ’21 también, y bueno, acá estamos. Soy un productor agropecuario; no vivo de la política, vivo de mi trabajo. Si bien hoy soy concejal, no es que estoy viviendo siempre de la política. He estado en mandato, he salido, y en esta oportunidad, luego del 2021, donde por una decisión partidaria de Juntos por el Cambio (JxC) tuvimos que ir a primaria, lideré el espacio PRO en Punta Indio. ganamos la primaria, después ganamos la general y eso me posicionó y un poco me llevó a que el grupo me pidiera que encabezara. Y también me motivó a mí a dar este salto de intentar la gestión.

–Entonces, me imagino, con las mejores expectativas de cara a las PASO... ¿Cuáles son, Gerardo, las propuestas del espacio para cambiar la realidad de la ciudad?

Nosotros tenemos tres ejes en la propuesta, que son:

Planificación. Entendemos que en el distrito hay una total falta de planificación ante cada uno de los inconvenientes que tenemos. Es necesario planificar. No podemos seguir avanzando improvisando ante cada uno de los problemas.

Cercanía. Es estar muy cerca del vecino permanentemente, acompañándolo desde las dificultades de servicios hasta aquel que quiere capacitarse, aquel que quiere trabajar. Es estar cerca, escuchándolo, acompañándolo, yendo a buscar los problemas. Proponemos una salud preventiva que ponga especial énfasis en la prevención.

Transparencia. Es decir, absolutamente transparente, donde todo vecino, todo contribuyente sepa en qué y por qué se gasta cada uno de los dineros que ingresan al municipio. Algo que hoy cuesta mucho saberlo: hay que estar siempre pidiendo informes, siempre reclamando, siempre solicitando al Ejecutivo que informe, cuando es algo que debería estar colgado en las páginas municipales e informado permanentemente.

Esos son los tres ejes principales.

–Hoy la gestión de David Angueira, de acuerdo a este último punto que usted menciona, ¿no es transparente, o le falta transparencia?

Nosotros entendemos que sí, porque permanentemente tenemos que estar preguntando en qué y por qué pasan las cosas, cuando debe de ser algo que está permanentemente en la web o informado en la publicidad municipal. Nos costó cinco o seis años lograr que en el 2022 nos colocaran el RAFAM en el Concejo Deliberante. No había forma en la gestión del intendente Y Zurieta, hoy en uso de licencia. La de Angueira fue la que cumplió y nos puso el RAFAM para poder tener acceso permanente a las cuentas. Hay empresas que se adjudican obras, luego se rescindan los contratos, se toma una nueva empresa y hay que estar... Es difícil saber qué es lo que pasa.

Gerardo Landa.

Tenemos un tema con el transporte últimamente, estos días. Está funcionando un vehículo que es un furgón, exambulancia, reemplazando a los micros que se rompieron o que están en

reparación o en mantenimiento, y no podemos saber qué es lo que pasa, por qué está ese vehículo funcionando. Un vehículo que hace tres años había sido dado de baja para el municipio. Entonces, permanentemente nos está costando llegar a la información.

Empresas que se fueron con las obras a mitad de camino; han llegado promesas de obras y han llegado obras al distrito de parte de la Nación y la Provincia, pero nos cuesta muchísimo, reitero, saber cómo y por qué se gasta cada dinero. Eso nosotros lo queremos cambiar, creemos que hay que cambiarlo. Y lo mismo cuando se adjudica una vivienda, lo mismo cuando se adjudica un terreno: por qué y cómo se le adjudica a cada vecino y por qué hay otro que quedó afuera. Algo que tiene que ser absolutamente transparente y claro, y cuesta muchísimo en esta gestión, ya desde la gestión de Y Zurieta, en el 2011, porque esta gestión viene del 2011. Y a pesar de que nosotros generamos, por ejemplo, en el caso de terrenos y viviendas, una ordenanza que obliga a que sea transparente y que esté en las páginas web para que todos los vecinos que necesitan acceder puedan saber en qué lugar del estado están, la ordenanza no se cumple.

–¿Nota a los vecinos hastiados de este tipo de tramoyas políticas por parte de la gestión local?

Sí. En términos generales, sí. ¿Qué genera esto? Que hay amigos que se enteran, o amigos que se benefician, y otra gente que queda absolutamente de costado, y ni se enteró, ni tuvo acceso. Eso va generando en la sociedad un gran disconformismo, una gran desazón, porque hay gente que está, por ejemplo, anotada para una vivienda hace ocho años y nunca le toca. Quizás no le tenga que tocar, porque hay otros que tienen más necesidades, pero lo que necesita el vecino es saberlo, y no que se le diga “Sí, sí, está anotado”, pero nunca le toca. La gente está cansada con eso, hay una gran desazón.

Y por eso va atada la transparencia, también, con la planificación. Por ahí llegan obras, que llegan porque la Nación o la Provincia nos dan una mano, pero no porque ya se haya planificado esa obra, que es prioritaria.

–Y cuando usted recorre los barrios, Gerardo, ¿con qué reclamos se encuentra por parte de los vecinos?

Y... hay de todo. Está este reclamo, está el reclamo de la inseguridad, está algo que para nosotros era algo absolutamente alejado e impensado años atrás. Hoy, sin ser comparable a la inseguridad del conurbano en las grandes ciudades, hay una inseguridad que no nos permitimos, no nos podemos permitir tener. Tenemos que hacer los esfuerzos para evitarla.

Hay el tema de las adicciones, el tema de la droga, algo que también se ha incrementado mucho, y que tenemos que tomar acciones para cuidar a nuestros jóvenes, cuidar en especial a la juventud y a la adolescencia, que son los más proclives a caer en estas adicciones, que después son muy difíciles de recuperar.

Así que es un conjunto de temas donde necesitamos hacer un cambio. Un cambio, reitero, con planificación, con certanía y con transparencia.