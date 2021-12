El último día del año comenzó con protestas en Monte Hermoso. Y es que más de treinta guardavidas que se quedaron sin trabajo durante los últimos días salieron a cortar las calles reclamando respuestas por parte de la gestión municipal y provincial. Hay presencia policial y largas filas de autos acumulados al ingreso de este destino de la Costa Atlántica.

El grupo de manifestantes pide la reincorporación de treinta rescatistas que, según aseguran, fueron apartados por reclamar derechos laborales y la aplicación de la ley 14.798.

MIRÁ TAMBIÉN Chacabuco: más obras para la comunidad educativa

“El Gobierno municipal nos dejó afuera del plantel por reclamar por derechos laborales, mejoras en la seguridad acuática, por defender la seguridad de las personas, por manifestarme, por dar clases de RCP en nombre del sindicato”, dijeron los manifestantes a los medios.

Click to enlarge A fallback.

Asimismo, resaltaron que en pleno inicio de la temporada no fueron convocados, sino “reemplazados por otros guardavidas totalmente nuevos y sin experiencia en playa”.

MIRÁ TAMBIÉN San Isidro: el hospital central tiene nuevo comedor para el personal de salud

En esta línea, pidieron “la inmediata reincorporación, la reacción de la Provincia y en especial del gobernador Axel Kicillof”.

La manifestación es en el acceso a Monte Hermoso, cortando la Ruta Provincial 78 . Al ser un día movido, ya que los 31 de diciembre suele haber un pico en los traslados por los festejos de fin de año y el comienzo de la temporada de verano, los cortes generaron un atascamiento y las filas de autos llegaron en un momento hasta la Ruta 3.

“Venía a hacer unas cosas de trabajo y me encontré con esto. Un reclamo que me parece mal hecho porque la gente no tiene nada que ver con esto. Aparte vienen los micros llenos, ahora todos caminando por la banquina. Estoy hace dos horas. El corte debe ser en la caminera, es una fila interminable de autos”, contó un vecino en declaraciones radiales.

En tanto, varios agentes policiales están monitoreando la protesta y ya tuvieron algunos altercados con los manifestantes, quienes les cuestionaban que "estaban listos para reprimir"