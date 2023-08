El intendente del partido de Ensenada, el peronista Mario Secco, ha sido reiteradamente blanco de críticas por su gestión al frente del distrito. Se le achaca no resolver problemas como la inseguridad y el desempleo, por no solucionar los problemas de infraestructura en las escuelas y por haber aumentado las tasas en plena crisis económica, entre otras cosas.

El concejal de Juntos por el Cambio (JxC) y precandidato a intendente Leandro “Peto” Rojas dialogó con nosotros y esta vez puso el foco en otro aspecto negativo que ve en el gobierno de Secco: su “autoritarismo” y la “prepotencia” que emergió en los últimos años. También enumeró las falencias de la gestión que su espacio busca revertir, como el tema ambiental y el fomento de las economías locales.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué balance puede hacer de la campaña en esta recta final?

La verdad que estamos muy contentos en el distrito, no solo por el trabajo que venimos generando ya hace mucho tiempo, sino también por la recepción que estamos teniendo de la gente en la calle, las palabras de aliento. Y obviamente, que ven que se puede generar un nuevo cambio de rumbo, que las cosas se pueden hacer distintas, que necesitamos un país más pujante, una provincia en desarrollo, y que nuestra ciudad sea también una ciudad productiva y que pueda avanzar los próximos años, ¿no? Construir, al lado del vecino, la Ensenada de los próximos años.

–¿Le manifiestan los vecinos en la calle que la gestión de la ciudad necesita un golpe de timón?

Sin dudas. Pero más que nada, desde el lado de que ven mucha prepotencia en los últimos años, de que ven un autoritarismo que años anteriores por ahí no lo veían. Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos con el vecino. Creo que ellos son los verdaderos protagonistas. Por eso nosotros tenemos el slogan de nuestra campaña que es “La ciudad es con vos”. Tenemos que trabajar con los comerciantes, con los emprendedores, con las pymes, con las empresas, con los trabajadores municipales; involucrar absolutamente a todos y que entre todos podamos construir la Ensenada del futuro.

–Mario Secco irá por una nueva reelección: una gestión con muchos mandatos. ¿Cuáles son, en este contexto tan delicado que vive la provincia pero también el país, aquellas preocupaciones fundamentales de los habitantes de Ensenada?

Primero y principal, creo que la gente ve que Ensenada necesita una alternativa después de casi veinte años de gobierno. Y la verdad es que nosotros hemos construido un equipazo de trabajo, con hombres y mujeres que tienen pasión, que tienen convicción, con técnicos y con profesionales que están dispuestos a dar lo mejor de sí para que podamos llevar adelante los próximos años de la ciudad. Y a su vez digo que nosotros no tenemos inconveniente en enfrentar a Mario Secco y estamos, la verdad, muy decididos sobre lo que queremos para la ciudad. Vemos que hay muchas preocupaciones y muchos problemas recurrentes en la ciudad.

Por ejemplo, uno es el ambiente. La verdad es que la agenda ambiental de los próximos años tiene que ser un instrumento de debate y generación de propuestas. Es necesario generar proyectos y políticas que mejoren la actual situación socioambiental, con participación ciudadana, involucrar también a las ONG, a las universidades. El diálogo y la escucha activa para nosotros también son fundamentales. Tenemos que tener, respecto a eso, una mirada global, pero también, obviamente, de acción cotidiana, con ideas que van desde los grandes desafíos hasta las pequeñas cosas del barrio y de la cuadra.

En educación también: hay que reforzar muchísimo y tenemos varias falencias. Lo que nosotros planteamos es que sin educación no tenemos futuro. Necesitamos una educación de calidad para poder progresar como sociedad. En Ensenada tenemos que hacer una evaluación para ver dónde estamos parados verdaderamente; trabajar mucho en lo que es infraestructura, en lo que es equipamiento, en lo que es conectividad. Nuestro proyecto va a solicitar a la Provincia la remisión de la totalidad de los fondos destinados por coparticipación para que sean administrados por el municipio. Eso, para mejorar y modernizar también los edificios actuales; modificar también un poco la estructura de las escuelas de oficios municipales, creando también una nueva institución que pueda dictar diferentes cursos para que pueda brindar un porvenir mejor a los ciudadanos, nuevas herramientas, que se inserten en el mercado laboral de otra manera.

La verdad que hay muchísimo por trabajar en la ciudad. No es que llega un gobierno y finaliza con la totalidad de las cosas. Ahí disentimos.

Leandro “Peto” Rojas.

Y después tenemos zonas postergadas en la ciudad. La verdad que tenemos muchos asentamientos, zonas donde por ahí el Estado no está presente. Y hay una vulnerabilidad muy grande. Digo, Ensenada no es solo las calles principales; tenemos problemáticas adentro de los barrios.

–¿Nota que quizás la gestión actual está enfocada en presentar obras o mejorar lo que es la periferia de la ciudad, pero quizás se olvida de los barrios alejados?

Hay que empezar a descentralizar. Nosotros queremos una ciudad más equitativa. Cuando me refiero a equidad, me refiero a que el crecimiento sea parejo para todas las zonas. Ahí no tiene que influir el amiguismo, no tiene que influir la zona urbanística en la cual están, no tiene que influir la cuestión ideológica. Creo que todas las zonas tienen que crecer y todavía hay una deuda pendiente del Estado en muchas zonas de la ciudad.

Después, otra de las cosas que tenemos que trabajar mucho son las economías locales, que vienen desgastadas ya hace muchísimo tiempo. Este desgaste en los últimos años se agudizó. Y es más difícil, obviamente, sobrellevar esta situación, esta crisis económica que estamos atravesando. Entonces, ahí necesitamos generar programas de incentivos y de fomento que puntualicen las necesidades primordiales, para que podamos salir adelante. Trabajar de manera entrelazada para que la recuperación de la economía también sea cada vez más rápida.

¿Qué proponemos nosotros ahí? Proponemos una reforma tributaria, buscando reducir la presión sobre los contribuyentes. Y en especial sobre los comerciantes o quienes quieran iniciar un proyecto nuevo. Debemos otorgar diferentes posibilidades, extensiones, fomentando de esa manera inversiones en el ámbito municipal. Porque eso también generaría más fuente de trabajo y una movilidad económica en el distrito.

Y después, la seguridad también es algo que golpea en Ensenada. Nosotros disentimos cuando el oficialismo plantea alguna cuestión respecto a estadísticas, porque muchas veces plantean que es una moda o un tema que quiere utilizar la oposición. La verdad que es una realidad que golpea a los vecinos, ¿eh? Parece que viven en otra realidad totalmente distinta. Para nosotros, esa es una de las principales preocupaciones de los vecinos. Necesitamos, ahí también, inversión tecnológica, decisión política. Y tener firmeza: ir a fondo contra las mafias, contra los narcos, agarrar el mapa del delito, ver cuáles son las zonas calientes, generar más patrullaje, tener más vehículos, más cámaras, un monitoreo centralizado de toda la ciudad.

Así que estamos con muchas expectativas, porque, como te decía al principio, tenemos un gran equipo de trabajo y hemos conformado un gran equipo de gobierno, y creo que podemos llevar los vecinos de la ciudad adelante.

–Es una elección que le presenta nuevamente un desafío a la oposición, teniendo en cuenta que es un distrito con una fuerte impronta de Mario Secco. En este contexto, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de la ciudad de cara a las próximas PASO?

Desde nuestro equipo, desde nuestra lista, desde lo que venimos conformando al lado de ellos durante todo este tiempo, nos van a ver trabajando incansablemente en la calle. Nos van a ver trabajando incansablemente cara a cara. Nos van a ver trabajando incansablemente con una escucha activa, porque consideramos que los verdaderos protagonistas son ellos. Los verdaderos protagonistas son los ciudadanos. Entonces, el trabajo en conjunto que podamos generar con ellos, el plantear el futuro de la ciudad EN conjunto también con ellos, creo que nos va a dar una posibilidad de tener una ciudad en desarrollo, en crecimiento, con más fuentes de trabajo, donde la gente viva tranquila, donde pueda mandar a los pibes a estudiar tranquilos, donde podamos trabajar para que tengan muchos días de clase y no el sistema Baradel que viene implementando el oficialismo durante todo este tiempo. Hay mucho por trabajar, y eso lo hacemos al lado de cada uno de ellos.