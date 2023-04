Posse: “No hay que olvidarse que en la Provincia se pierde por un voto y este lugar no puede ser en un futuro refugio K” El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aseguró que si se gana en la Provincia, los municipios “crecerán”. “Todos tenemos un lugar en la Unión Cívica Radical, todos formamos parte de un proyecto político que une y no divide, que suma y que no resta, que respeta y no insulta”, acotó.