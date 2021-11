Luego del asesinato del quiosquero de Ramos Mejía a manos de delincuentes, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, habló sobre la problemática de la inseguridad y marcó sus diferencias ideológicas con el oficialismo.

“Lamentablemente cuando pasan las elecciones legislativas, la inseguridad no es lo que se impone cuando llegan las ejecutivas. La provincia no da otra opción que poner policías, hay una ley orgánica que tiene más de 100 años que indica que la bonaerense es la única unión civil armada”, sostuvo.

“Entonces para los intendentes es muy difícil. Con este Gobierno particular es más difícil aún porque culturalmente no les interesa el tema de la seguridad. No es que sean ni buenos ni malos, tienen una visión diferente”, subrayó