El intendente José Rodríguez Ponte fue recibido en el HCD por su presidente, Nahuel Guardia, para el acto inaugural de las sesiones ordinarias 2023.

En su mensaje, Ponte, enumeró cada una de las acciones realizadas en el último tiempo sector por sector y salió a responderle a aquellos que han manifestado en las últimas semanas que “no hemos hecho nada” al tiempo que los invitó a “trabajar” y a hacer “críticas constructivas” a su gestión.

El mensaje completo de Rodríguez Ponte:

Buenas tardes, quería darles las gracias a todos los presentes que están acompañando este inicio de sesiones 2023.

Hemos llegado al último año del segundo mandato de gestión de gobierno que me toca encabezar, por mandato que los vecinos decidieron elegir para General Lavalle. Antes de comenzar quiero agradecer al honorable concejo deliberante por el acompañamiento que ha tenido para con este gobierno durante todos estos años.

También quiero agradecer nuevamente a todas las personas que conforman mi equipo de trabajo, que con debilidades y fortalezas han llevado la gestión adelante y sobre todo con mayor énfasis, agradecer a todos los empleados del municipio que han puesto su granito de arena para resolver las problemáticas vecinales y prestado sus servicios a toda la comunidad de General Lavalle.

Quiero comunicar y hacer público obras y servicios que se están llevando adelante:

SALUD

Construcción del caps , centro de atención primaria de la salud, con la provincia en la localidad de pavón ,para brindar mayores servicios.

Construcción con el FIM 2022 y con fondos municipales de los nuevos consultorios y sala de espera en el hospital sagrado corazón de jesús, ampliación de las habitaciones para internación,y construcción del laboratorio para análisis clínicos.

Amplicación de tratamientos de quimioterapia, y atención de oncóloga Y próximo a inaugurarse el centro oncológico de día

Urologia contamos con dos profesionales, Dr. Doumic y el Dr. Lerner quien se encuentra especializado en tratamientos endoscopicos. La licenciada fonoaudióloga angela ferrer que realizará: tratamientos,audiometrías,logo audiometrías, oea (prueba de emisiones otoacústicas del bebé). La Dra. Natalia Manzanares quien cuida a los adultos mayores en el hogar. El servicio de oncología y hematología a cargo de la Dra. Andrea Fernández quien realiza consultas, tratamientos oncológicos, control anticoagulados y anemias. se programa la creación del centro de día oncológico municipal.

La reciente incorporación de la Dra. Suhaily Daflaar a cargo de la sala de internación.

Los reiterados procesos de controles e internaciones por partes del equipo de salud mental de la mano de los Dres. Udeschini y Fuentes conjuntamente con las licenciadas Watters, Tedesco y Somalia.

También, ante los lamentables casos de suicidios durante los últimos meses del 2022, en la localidad hermana del partido de la costa, solventada por el municipio, se llevó a cabo una capacitación, con la licenciada Silvia Pugliese “abordaje del riesgo suicida en adolescentes”, quedando pendiente para este año continuar con esta modalidad.

En el marco de la campaña obligatoria de vacunación del 2022, visitamos las escuelas rurales, con un dispositivo para la atención primaria de la salud, examinando carnet de vacunación, completando esquemas obligatorios; monitoreamos peso, estatura, estado nutricional y dentario. se realizaron charlas con los adultos presentes con el fin de incentivar la profilaxis de vacunas y de cuidados básicos de la salud, siendo reconocidos por el programa de médicos comunitarios, logrando un incentivo monetario de ministerio. Este programa se logró con el apoyo de horas extras,choferes, pediatra, enfermeras y la movilidad por parte de la municipalidad . Logramos en esa campaña ubicarnos dentro de los tres primeros puestos de mayor cobertura, para la comunidad en la región, originando el orgullo de ser incluidos en el programa: monitoreo rápido de cobertura de vacunación de dicho operativo junto con otros dos municipios.

Se fortalecieron, las especialidades ya existentes, extendiendo dias y horarios de pediatria, psicologia, odontologia,psiquiatria, entre otras.

Aumento de guardias médicas y doble guardias de enfermeras .

Incremento de profesionales de distintas especialidades.

Preparación del taller integral para la maternidad y monitoreos fetales.

Ambulancias 4x4 para que puedan asistir a las emergencias en zonas rurales.

Esta por finalizar la construcción del centro de desarrollo infantil para las primeras infancias.

CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO HUMANO

Lo extraño que ocurre es que asistencias y servicios que debieran bajar desde provincia siguiendo la vía nación, provincia, municipio son derivadas a agrupaciones y movientos políticos-sociales en lugar de seguir el camino institucional correspondiente.

En el caso de Desarrollo Social la asistencia directa y de aislamiento fue realizada y sostenida con recursos propios. desde la compra de mercadería, gas envasado, medicamentos de enfermedades crónicas, ya que no fueron garantizados por el estado provincial mediante los programas. Además surgió un aumento de pacientes que requerían medicación de sicofármacos y solicitud de estudios de alta complejidad que los centros de salud regionales no pueden satisfacer la demanda o directamente no los realizan.

Desde dicha secretaria también se realiza el abordaje de distintas problemáticas, en el caso de género, contamos con el área correspondiente integrada por (abogado, psicólogo y dispositivo de comunidades sin violencia). las propuestas del área de acción social siempre están orientadas a garantizar ayuda, contención y monitoreo de los distintos casos.

Propuestas de fortalecimiento

Talleres

Grupo fortalecimiento de género

Programa Municipal Cuidando Nuestro Pueblo (mujeres y hombres 50 integrantes aprox.)

Grupo de jóvenes (ENVIÓN) orientado a lograr la inclusión socioeconómica, política y cultural. con talleres de cuidado e higiene personal, taller de confección en búsqueda de lograr futuros emprendedores.

Convenio “registro único y permanente de lotes y vivienda”.

Segundo proyecto de terrenos sociales (22 terrenos a familias en situación de vulnerabilidad).

Asistencia directa:

Bolsones de mercadería a 250 familias.

Entrega del programa un vaso de leche.

Programa Lavalle Cálido (vale de garrafa).

Artículos de ortopedia.

Estudios de alta complejidad a cargo del municipio(pcia no da respuesta)

Entrega guardapolvos y kit escolares.

Materiales de construcción

Colchones y frazadas.

Cobertura de análisis clínicos (rutina o específicos).

Hogar de madres solteras

Hogar de protección de víctimas de violencia

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Continúa activa la comisión hídrico vial con una excelente gestión , adquisición de maquinarias, mantenimiento de los 800 km de caminos rurales,gestiones ante hidraúlica para reparación de compuertas

Creación del servicio de transporte municipal, con la aquisición de dos unidades para dicho servicio

Construcción de 17 viviendas en la localidad de pavón

Ampliaciones y mejoras en diferentes instituciones educativas

Monumento y Paseo de la Memoria en la plazoleta del cementerio municipal

Plaza Arirang

Paseo de la Ribera Malvinas Argentinas

Reacondicionamiento de plazas, juegos, pergola,iluminación, forestación.

Ampliación del cementerio más parcelas y 20 nichos.

Se instalaron bapronet en las 3 localidades para efectuar y agilizar el pago de servicios.

Construcción de la segunda etapa del polideportivo en la localidad de pavon, techado y cerramiento.

Reacondicionamiento de espacio para la utilización del CEF en Pavón.

Puesta en valor de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced.

Reparacion de darsena de maniobras en prefectura y zona portuaria

Mantenimiento general de los edificios de los establecimientos educativos

Refacción y adecuación de comisaría General Lavalle y policía comunal de Pavón.

CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES

Carreras terciarias con extensión de institutos, enfermería, administración pública,redes informáticas, maestra primaria e inicial

Se continúa con los convenios con la universidad atlantida argentina

Becas para estudiantes terciarios o superior que estudian en otros distritos.

Cada localidad tienen sus fiestas que las identifica, fiesta de la Mujer Rural en Pavón, fiesta del Artesano y Productor en Las Chacras, fiesta de la Torta Negra en General Lavalle.

Espacio INCAA para la proyección de películas argentinas.

Por finalizar la cancha de rugby.

En construcción la pista de atletismo con las medidas de 400 metros, con 7 carriles para poder realizar competencias.

Organización de talleres culturales y actividades deportivas que contemplen adultos mayores.

Bufett en polideportivo

TURISMO Y PRODUCCIÓN

Participacion en la Feria Internacional de Turismo.

Participación de gestión de fondos de reactivación para prestadores turísticos perjudicados por la pandemia. 2020/2021

Creación de oficina de turismo.-

Gestión de fondo de reactivación para fiestas populares 2022 por el monto de pesos dos millones

Gestión de fondo de reactivación para feriantes y productores 2023 por el monto de pesos dos millones.

Creación del programa gastronómico en gral. lavalle.-

Talleres de formación turística: anfitriones del buen trato, iniciación a la observación de aves.

Desarrollo turístico a través de propuestas educativas “Conociendo lo Nuestro” trabajo en conjunto con el cea y sociedad rural de gral lavalle.

Puesta en valor de patrimonio cultural e histórico a través de señaletica.-

Puesta de valor de patrimonio natural a través de propuestas de avistaje de naturaleza en las 3 localidades.

Ampliación de folletería.

Programas de revalorización a través de concursos fotográficos y de decoración en las tres localidades.

Desarrollo y presentación de proyecto camping municipal antes distintos organismos provinciales.

Desarrollo y acompañamiento a proyectos turísticos privados: saladeros predio histórico (patrimonio histórico y cultural), metales salvajes (reserva natural).

Presentación de circuitos y propuestas a municipios vecinos.

Propuestas de desarrollo turístico para el puerto de la ría ajó: jornadas recreativas, apertura de temporada de la corvina negra, embellecimiento, circuitos.

PRODUCCIÓN

Propuesta plan de forestación para frentistas del casco urbano, chacras y pavón.

Creación de espacios de talleres productivos: taller de hilado y tintes naturales, taller de cerámica con barro local.

Propuesta de taller de filetero.

Trabajos de mantenimiento de zanjas para productores afectados por la emergencia hídrica.

Desarrollo de feria de artesanos y productores locales pertenecientes al casco urbano, chacras y pavón con espacios de participación en fiestas populares

Productores locales en Mercados Bonaerenses

Viveros municipales

Asistencias a instituciones educativas

Construcción de invernáculos

Mejoramiento de espacios verdes

Gestión sala de faena multiespecies

se adquirieron:

OBRAS PÚBLICAS

Cisterna de 20.000 litros con surtidor para abastecimiento de combustible

Nivelador borrahuellas

Niveladora de arrastre TBH

Tractor Jhon Deere

Camion con caja volcadora Mercedez Benz

Acoplado trivuelco 6000kg

Pick up 4x4 marca Nissan

Tractor 90 ho Valtra

Camion Ivecco con caja compactadora

Dos camiones marca Iveco con caja volcadora

Camion hidroelevador

Mini tractor corta cesped

Carro cerealero

RED VIAL

Motoniveladora

Retropala

Tractor

Carretón

Excavadora

Pick for Ranger 4x2

Pick up 4x4 Nissan

Niveladora de arrrastre

Carro cisterna doble surtidor para suministrar combustible a la maquinaria vial

Rolo neumático con tanque regador

secretaría

Minibus sprinter

Peugeot parner

Auto sedan Nissan

SECRETARÍA DE SALUD

Dos ambulancias 4x4 Toyota con equipamiento de alta complejidad para atencion y rescate de pacientes en zonas rurales.

Ambulancia Fiat Ducato gestionada ante aubasa

Ambulancia Fiat Ducato gestionada en SAME

Dos camas de terapia con equipamiento

ÁREA TRANSPORTE MUNICIPAL

Se realizan viajes por tratamientos de salud, se asiste a instituciones educativas, deportivas y culturales.

Se brinda el servicio General Lavalle – San Slemente, y Pavón – Casco Urbano para realizar trámites.

Se creó el servicio de transporte municipal. estan proximo a llegar 2 unidades de colectivos que se compraron con fondos propios para brindar este servicio tan necesario para todo el partido

MEDIO AMBIENTE

Esta municipalidad, desde el mes de julio del 2022, ha dejado de efectuar el volcado de los residuos en el basural a cielo abierto de pavón.

Lamentablemente el basural continúa abierto por cuestiones ajenas a esta municipalidad.

Sin perjuicio de ello, se encuentran en curso las acciones correspondientes para avanzar en el cierre de dicho basural.

Hemos tomado acciones concretas, con respecto a ello, como también sobre la zona correspondiente al Parque Nacional y sitio Ransar en la zona de Chacras/ limite con San Clemente del Tuyú. Se le ha dado intervención tanto a ministerio de ambiente de provincia, como de la nación. El partido de la costa, ha sido intimado- debido a nuestras gestiones- a dar final a estos sistemas anacrónicos de volcado de residuos.

El ministerio de la Provincia de Buenos Aires, nos autorizó el avance del proceso de Giirsu. estamos autorizados a comenzar a elaborar su Giirsu.

comenzamos con el plan de reducción de los residuos domiciliarios, mediante la entrega de composteras. Se han entregado en Pavón y en General Lavalle.

Separado de plástico con puntos verdes, generando puestos verdes a la cooperativa la sustentable.

La municipalidad tiene presencia en el control ambiental, con las cooperativas de efluentes, se vienen realizando fiscalizaciones, el cobro correspondiente a las tasas adeudadas y se proyectan las correspondientes inversiones para el saneamiento ambiental.

convenios con organismos provinciales, entre ellos el ada (autoridad del agua).

Recientemente creada por el gobierno nacional la reserva natural silvestre “marismas del tuyú” se encuentra emplazada dentro del partido de general lavalle (pdo. 42. circ. 4- parcelas 34bn y 34 bp) según lo establece el decreto ley 9024 del año 1978.

Ante esto se decidió la declarar de Interés Municipal tal reserva y en consecuencia su protección.

Asimismo, en sincronía con la declaración se llamó a la prohibición en toda la zona de actividades que puedan resultar contaminantes y/o que puedan afectar la fauna y flora que se protege.

También se le pidió al honorable concejo deliberante que efectúe una declaración de interés legislativo en tal sentido.

Finalmente, la municipalidad de General Lavalle reafirma la política ambiental nacional del ministerio del ramo sin perjuicio de lamentar que el ingreso a dicha reserva sea a través de un basural que tiene instalado el partido de la costa en el territorio local.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD

sin olvidar tambien que esta gestión:

Construyó el cuartel de bomberos de la localidad de Pavón.

Planta de agua potable y la delegación municipal en la localidad de Chacras.

Carteles de acceso identificando las localidades, luminarias led y demarcación de accesos.

Incremento de un 80 % del parque automotor, camiones,camionetas maquinarias, tanque de combustible, camión de la basura, hidroelevador, ambulancias, autobombas para el cuartel de bomberos, entre otras.

Patrulla Municipal de seguridad que recorre la localidad de Chacras y Pavón en permanente comunicación con la policía local.

Centro Cultural en la localidad de Pavón donde se realizan actividades culturales y deportivas.con libre disponibilidad para las instituciones educativas, actualmente lo va a utilizar la escuela especial que va a tener su edificio en refacciones.

Vía de ingreso al puerto para el tránsito pesado.

Sala de monitoreo e instalación de nuevas cámaras.

Punto Digital, sala de computación, proyección y juegos interactivos.

*CIC en barrio La Villa.

Para los que dicen que no hicimos nada, cuando esta gestión apostó fuertemente , por la salud,la educación y el bienestar de todos sus habitantes los invito a continuar trabajando,elaborando proyectos,siendo autocríticos,aceptamos todas las críticas que sean constructivas, no las mal intensionadas que pretenden generar malestar, porque no somos un partido politico somos una gestión elegida por el pueblo trabajando para todos sus habitantes.

Buen año para todos. Muchas gracias.