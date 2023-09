No es la primera vez que te informamos sobre las intensas críticas que recibe Jaime Méndez por su gestión al frente del municipio de San Miguel. Te contamos en otras ocasiones que se lo cuestiona por la “crisis” del sistema de salud o porque en su gobierno “hay vecinos de primera y vecinos de segunda”.

El concejal de Unión por la Patria (UxP) y candidato a intendente Juan José Castro dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación y remarcó la “desatención” y el “mal humor” con que los pedidos de los vecinos son denegados o demorados en el distrito que gobierna Méndez.

Escuchá la entrevista:

–Luego de que usted ganó ampliamente la interna de Unión por la Patria (UxP), ¿cómo se reestructura la campaña, pensando ya en las elecciones del mes de octubre?

Obviamente, el primer tramo de la campaña hasta el 13 de agosto estuvo muy marcado por una discusión de dirimir quién conducía un proceso que empezó después del 13 de agosto. Yo tuve internas con tres candidatos más, con Cristian, con Javier y con Humberto, y por supuesto se generó una campaña que fue muy respetuosa entre nosotros, teniendo en cuenta que después teníamos que unirnos para trabajar de cara al 22 de octubre. Tuve la oportunidad y el voto de los vecinos para ganar la mayoría y minoría en la interna, y saldado ya este ese proceso comienza uno nuevo con todos ellos, incluso con algunos sectores que no participaron de UxP, que sí lo hicieron en otras listas en otros partidos políticos, incluso los compañeros de Guillermo Moreno, de otras listas vecinales, de las que logramos tener el apoyo ahora de cara a octubre, y con algunos sindicatos, como estaciones de servicio, trabajadores de AySA y UPCN, que no participaron con nosotros y que estamos ampliando ese espectro para poder ganarle a Jaime Méndez y a De la Torre el 22 de octubre.

–Usted siempre fue muy crítico de la gestión de Jaime Méndez. Recuerdo que, una de las últimas veces que hablamos, señaló que para Méndez “hay vecinos de primera y vecinos de segunda” en San Miguel. ¿Esto se sigue repitiendo, lo ve constantemente cuando recorre los barrios de la ciudad?

Yo creo que esa forma de gobernar, esa forma de hacer política, se profundiza, ¿no? Lejos está de que se termine la discriminación en San Miguel para determinados sectores de la comunidad sanmiguelina. Yo creo que eso está bien marcado a partir de un déficit en el sistema de salud, que no les permite a los vecinos y vecinas de San Miguel, de las barriadas, poder tener seso a un ginecólogo las mujeres, a un pediatra los niños, a tener un sistema de distribución de los remedios, porque la farmacia cierra a las dos de la tarde, siempre hay una negativa con respecto a poder hacerse de los medicamentos tan importantes para sanarse. La gente se tiene que ir a las doce de la noche, una de la mañana, con un banquito y una reposera, a esperar con el frío o el calor para poder mendigar un turno, que mayormente esos turnos los administra un puntero político que tiene que ser amigo de un conocido para que te atienda. Y ahí la gente termina yéndose a otros municipios, a Malvinas Argentinas, José C Paz, el Posadas, el Bocalandro, para poder encontrar salud.

Lo mismo sucede con la asistencia crítica, el bienestar social. La gente va a solicitar una silla de ruedas, una asistencia alimentaria, una cama ortopédica, y le contestan con muy mal humor, con una enorme desatención y con cero empatía, que no hay plata, cuando San Miguel es uno de los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires. Que la gente no lo sabe, pero San Miguel recauda 71.000 millones de pesos por año: 5900 millones de pesos por mes, unos 200 millones de pesos por día, 180 precisamente. Y esos recursos son distribuidos solamente al centro de Bella Vista, al centro de Muñiz, al centro de San Miguel, donde no faltan los servicios, donde se llevan por delante los patrulleros, no faltan cámaras, donde les ponen plantitas, rotondas, fuentes, y el resto de la sociedad de San Miguel, que es la mayoría, que está en el orden de un 60 a 70% de los vecinos, está lejos de poder tener esa igualdad de servicios y un Estado cercano.

–¿Se puede decir que es una gestión de maquillaje la de Méndez?

No solamente digamos maquillaje, sino también que, digamos, son muy vivos. Hoy el Estado nacional y provincial, que no es discriminatorio con los recursos para los gobiernos que no administra el Estado oficialista, le ha entregado mobiliario, le ha entregado aparatología, tecnología, le estábamos construyendo un jardín de infantes, una escuela técnica, tres puentes vehiculares en el arroyo Los Berros, en el sector de Bella Vista, el puente de conectividad con el Buen Ayre y Hurlingham con acceso por avenida Gaspar Campos, una obra de más de mil millones de pesos, una transformación en las escuelas, le estamos construyendo la guardia del hospital Larcade, algo tan importante y tan necesario para los vecinos de San Miguel, porque el 70% de nuestros vecinos no tiene obra social o tiene una obra social precaria, y que no tiene ningún tipo de posibilidad de tratarse, ni mucho menos de curarse en San Miguel. Bueno, él se lo adjudica como si fueran obras del Estado municipal. Nosotros nos hemos encargado, desde nuestro espacio político, de dejar bien en claro que estas son obras que ha hecho el gobierno nacional, que la totalidad de las cloacas y el agua corriente, a través de AySA, de Malena Galmarini, a quien le agradecemos, es una decisión política de Alberto y de Cristina, y también todas las obras que se están haciendo desde el gobierno provincial, sin precedentes en la historia de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, con la educación, con las obras en las escuelas, con el tema de entregar las netbooks a los pibes de San Miguel, que son casi 7000. Axel también nos ha mandado la posibilidad de cambiar a los jefes de los registros civiles y empezar a tener una atención de cercanía, sin espera, donde podés tener la partida de nacimiento rápidamente, también tu DNI. Axel también ha puesto un montón de recursos que tienen que ver con los viajes de egresados de los alumnos.

–Tan criticados por la oposición, ¿no?

Tan criticados por la oposición porque no se les ocurrió a ellos. Nunca pensaron en los jóvenes, nunca pensaron en la educación. Mirá, yo les cuento algo a los pibes. Todos le tienen un poco de temor a hablarles a los jóvenes. Yo les digo siempre que tengan en cuenta algo cuando entregamos estas netbooks.

En el 2015, cuando ganaron Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, lo primero que hicieron es sacarles los derechos a los pibes, a la conectividad. Interrumpieron el programa Conectar Igualdad y el Conectar Igualdad Bonaerense. Bueno, cuatro años de cerciorar derechos, cuatro años que no les permitieron a los pibes poder desarrollarse y mejorar su calidad educativa. Bueno, ya sabemos lo que pasó con los dichos de la exgobernadora, sobre que era inútil construir universidades porque los hijos de los trabajadores no iban a ser nunca egresados de ellas. Bueno, a partir del 2019 y a partir de la decisión política de Axel Kicillof volvió ese programa y hoy los pibes son enormemente felices. Porque no solamente mejora la calidad educativa, sino que también los hace sentir parte de un Estado presente, que nos quieren vender que está ausente. Y que no solamente permite conectividad: permite también desarrollarse, incluso a los de sexto año del ciclo inicial, o los de séptimo año de las escuelas técnicas, no solamente les permite atravesar con una ayuda y una herramienta tecnológica tan importante como esto, sino que también, si quieren seguir estudiando alguna carrera, o una salida laboral, les va a venir muy bien.

–Por último, y volviendo al nivel local, me gustaría que les deje un mensaje a los vecinos de San Miguel, pensando ya en las generales del mes de octubre.

Daben todos mis vecinos, todos mis compañeros, que daría una gran parte de mi vida para poder ser elegido intendente de San Miguel. Tengo una enorme vocación de servicio. Quiero ponerlo todo mi conocimiento a disposición de los vecinos de San Miguel, como lo vengo haciendo como concejal.

Yo creo que San Miguel puede vivir mejor, que puede ser un San Miguel con mayores oportunidades, equitativo, igualitario, sin discriminación, poniendo todas las herramientas del Estado para el progreso, la generación de empleo, atender y seguir de cerca cada caso de los discapacitados, de los adultos mayores, que hoy no son tenidos en cuenta por el Estado municipal. El despacho del intendente da a la calle; que los vecinos le puedan golpear la ventana, y abrirles y atenderlos, hacerlos pasar; que no tengan que pedir audiencia. Terminar con más de 200, 300 vecinos en la esquina, a 50 metros del despacho municipal, gente que duerme en la calle y que le dan de comer los propios vecinos. A mí me daría vergüenza, renunciaría como intendente si tuviera en la esquina de mi despacho a tantos vecinos durmiendo en la esquina de la biblioteca, recibiendo comida que le dan los propios vecinos.

Me parece que hay que darse la oportunidad de cambiar. Hay que darse la oportunidad de nuevos horizontes. Yo creo que después de 16 años de gobierno, tanto de De la Torre como de Jaime Méndez, llegó la oportunidad, ahora, de dar un paso para adelante e innovar y ser expeditivos en otras herramientas que puede dar la política, con un presupuesto recontraabultado. Yo estoy seguro, estoy convencido, de que puedo hacer mucho más con esa plata que lo que hace hoy Jaime Méndez.