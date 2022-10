El gobierno de Vicente Gatica en el municipio de Bragado vuelve a ser blanco de críticas. En otras ocasiones te contábamos que el distrito está “sucio y oscuro” y antes, durante la pandemia, que se le cuestionaba al jefe comunal haber “subestimado” la emergencia sanitaria.

Ahora, el concejal Jorge Fernández, del Frente de Todos, enfatizó que el municipio “está en deuda con los vecinos” por la mala calidad de los servicios que presta, y puso el foco en el “caos” del tránsito, el aumento de los delitos y la falta de respuesta ante las necesidades de los barrios.

Escuchá la entrevista:

Jorge Fernández

–El pasado 17 de octubre, Bragado cumplió 171 años. ¿Cómo encuentra a la ciudad en este nuevo aniversario?

La verdad es que Bragado no se encuentra en las mejores condiciones. Venimos siendo gobernados hace siete años por Cambiemos, con una gestión realmente pobre. Hace tiempo yo hacía notar que llamaba la atención la pobreza de la gestión, y lo único que ha cambiado desde entonces hasta ahora de que se acerca una elección en 2023. Es lo que pasa siempre, y a medida que se acerque la elección va a empezar a verse algún movimiento más, estas cositas de maquillaje. Pero los problemas estructurales de Bragado, llámese tránsito, servicios públicos, salud pública, siguen siendo problemas irresueltos y una gran deuda de esta gestión.

Son cuestiones que fueron ejes de su campaña. Por ejemplo, aseguraron que el tránsito no era para ellos, que ellos tenían la solución. El tránsito es un caos en Bragado, como en parte de la zona noroeste de la Provincia. El otro día, el propio presidente del Concejo Deliberante presentaba un proyecto para crear una brigada específica para motos. ¿Qué cambia con crear una brigada? Contratar más gente. Dicho sea de paso, otro pilar de su campaña era que se iban a arreglar con la mitad de funcionarios que tenía Aldo San Pedro, que eran, creo, 59, y hoy hay alrededor de 79, más las personas que están por contrato, que no sabemos cuántas son.

Realmente han incumplido cuanta promesa realizaron, y no es difícil darse cuenta de que Bragado está muy atrasado en relación a la zona. Es muy pobre la iluminación, es muy mala la limpieza, la inseguridad es creciente, el tránsito está descontrolado. Estamos sufriendo el desgobierno de una gestión muy pobre.

–¿Cuál es la preocupación que los vecinos le transmiten con mayor frecuencia?

Nosotros pusimos en práctica un programa que está muy bueno que se llama “La banca en tu barrio”. Muchas veces los vecinos van a quejarse al Palacio Municipal, al Ejecutivo. Entonces nosotros vamos a los barrios y avisamos que el fin de semana vamos a estar en tal barrio y charlamos con los vecinos. Las principales quejas no son cosas muy graves siquiera. Se quejan mucho de la recolección de los residuos, los rebalses cloacales, la poda que es un gran problema porque se hace siempre en el microcentro y afuera se termina. Y la poda no es sólo una cuestión ecológica, sino también de seguridad. Hay plantas que tapan semáforos, hay plantas que tapan cámaras. Entonces sin querer terminan siendo refugios para hechos delictivos: no podés detectar bien para dónde escapó una persona, en qué se movilizaba, una patente o una característica singular de la vestimenta, porque te lo tapan las plantas.

Las principales quejas de los vecinos tienen que ver también con el riego. Si nada cambió en los últimos veinte días, hay dos camiones regadores para 2000 cuadras de tierra. Yo quiero saber cómo van a regar ahora que viene el verano y con la seca que estamos pasando. Amén de que han desparramado escoria sin consultar a los vecinos y se levanta un polvillo muy fino que yo no sé si es cal o qué. Acabamos de presentar un pedido de informes porque aparecen varios cuadros respiratorios como rinitis, neumonitis... Se acercó una mamá al Concejo a presentar su preocupación por sus dos criaturas, una nena de tres años y un nene de diez meses, que si bien nacen perfectamente sanos, después de que tiran la escoria, son diagnosticados con neumonitis.

Es una cuestión de que se fue desmantelando el corralón, fuimos perdiendo capacidad operativa en lo que hace a servicios públicos, y el resultado es lógico: servicios públicos de muy mala calidad. Riego, mantenimiento de calles, poda, recolección de residuos... la verdad que el municipio está en deuda para con los vecinos de los barrios, más que nada con esto, los servicios públicos.

–¿Creció notablemente el delito en los barrios de Bragado?

Creció, pero además hay nuevas modalidades que comienzan a popularizarse, que no eran comunes en un pueblo tan pequeño, como por ejemplo los denominados motochorros, las salideras. Que pasen dos tipos en moto acá en Bragado, le arrebaten la cartera a una señora y la tiren al suelo... Tenemos veinte cuadras para un lado y para el otro, los tenés que ver para dónde van. Hay cámaras. Hay centro de monitoreo.

Luego, ha habido varios vecinos víctimas de robos muy violentos. Eso llama la atención porque éramos un pueblo muy tranquilo del interior. Ha habido varios hechos graves, con golpes, con lesiones, a pesar de que los vecinos no opusieron resistencia. Y no hablamos de las estafas virtuales, que ahí no digo que sea culpa exclusivamente del gobierno local, pero también forman parte de la ola delictiva que nos afecta como comunidad.

–Por último, lo llevo al ámbito deliberativo. En la última sesión, usted presentó un proyecto de beneplácito para la reforma del Código Penal, donde se incorpora la figura del magnicidio y el crimen por odio político. El oficialismo se negó a debatir esto. ¿Le llamó la atención esta decisión del oficialismo local?

Por supuesto que sí. Me llamó mucho la atención. Ha dejado mucho que desear el oficialismo. Porque hay códigos no escritos. Porque en el Concejo Deliberante, cuya esencia es deliberar, la verdad que es muy triste el papel que juegan como autómatas levantando la mano. Porque ni siquiera dieron el debate.

Hay una cuestión simple. Luego del atentado contra la vicepresidenta, se cae en la cuenta de que en el país no existe la figura del magnicidio, que en muchos países, por supuesto, está. ¿Qué se hace? Se presenta un proyecto de ley intentando incorporar el magnicidio y el crimen por odio político. Pero no solamente para el presidente o vicepresidente del país. También se incorpora al Ministerio Público Fiscal, al Poder Judicial, al poder deliberativo, siempre y cuando el delito se cometa en ocasión del trabajo del funcionario. Esto es en defensa de todos, y especialmente de la democracia. Que ni siquiera hayan dado el debate y hayan levantado la mano simplemente para oponerse por mayoría y desaprobarlo, yo no puedo entenderlo. Que gente que forma parte de la política, que es parte de la democracia, con participación política activa, se oponga a esto... La verdad, no le encontré explicación, más que que son muy débiles y se han convertido en una escribanía del Ejecutivo.