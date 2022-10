El concejal del Frente de Todos en Pinamar, Gregorio Estanga, conversó una vez más con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación política y social del distrito comandado por el intendente Martín Yeza. En otra oportunidad, se refirió a la agresión de un concejal opositor en el Concejo Deliberante como también a las irregularidades en la administración municipal.

Esta vez, se mete de lleno en la "no gestión" de Yeza y en su preocupación por asistir a Cristian Ritondo en su campaña electoral en lugar de concentrarse en las problemáticas de los pinamarenses.

Escuchá la entrevista con el concejal del Frente de Todos, Gregorio Estanga.

-¿Cómo está la situación política y social en la ciudad, teniendo en cuenta que ya estamos a las puertas de la próxima temporada estival? ¿Cuáles son las principales problemáticas?

Pinamar es una ciudad hermosa. Tiene un gran porcentaje de residentes trabajadores. Es una de las ciudades de la costa atlántica que más porcentaje de hermanos migrantes tiene, conformado por la colectividad boliviana, paraguaya, peruana, chilena, uruguaya, que ya son pinamarenses y que en su momento vinieron porque Pinamar se abastece durante todo el año de la obra.

Hoy lo que estaos tratando de hacer es de romper esta estacionalidad de decir que la temporada alta es donde el 90% de los pinamerenses trabajan y tienen estabilidad económica por diciembre, enero, febrero marzo y va bajando hasta llegar a Semana Santa.

"Uno de los grandes reclamos que tenemos es generar políticas que puedan abastecer de turismo en las temporadas bajas"

Uno de los grandes reclamos y deuda histórica que tenemos es generar políticas que puedan abastecer de turismo en las temporadas bajas, en los momentos de menos recaudación, generar actividades que puedan atraer y enamorar para que nos vengan a visitar en esa temporada baja, que generalmente es cuando hace frio.

Pinamar todavía no pudo convocar más que por la naturaleza, por lo lindo que es y por la calma que trae pero por ahí deja de tener algunas cuestiones de proveer actividades que sean tentadoras para venir a pasar un fin de semana que no sea en temporada alta o vacaciones de invierno.

"La gestión de Yeza es la peor que pudimos observar en la historia de nuestra comunidad como administración pública"

Después tenemos un reclamo histórico de estos últimos años. Pinamar tiene una gestión que gobierna, ya hace siete años, de Cambiemos. Nosotros decimos que es la peor que pudimos observar en la historia de nuestra comunidad como administración pública.

Tuvimos que presenciar el allanamiento de la policía federal a la gestión en el área de Desarrollo Social por la famosa desaparición de Tarjetas Alimentar. Tuvimos grandes reclamos de madres que estaban en plena pandemia en donde les tendría que haber llegado ese programa nacional, con fondos federales, y nunca les llegó. Resultó en un allanamiento, una investigación, una carta documento, personas detenidas.

Tenemos también reclamos históricos de vecinos con respecto al agua, a la falta de mantenimiento de las calles. Tenemos una gestión muy hermética, muy cerrada y que no ha demostrado ocuparse de gestionar hacia la comunidad sino en el último tiempo se ha ocupado mucho de cuestiones inmobiliarias.

Cuando analizamos que se ocupan de esto y no de cuestiones que necesita la comunidad, nosotros decimos está bien, negocio inmobiliario es desarrollo, estamos de acuerdo, pero no tenemos planta de tratamiento de líquidos cloacales adecuada a la cantidad de gente que tenemos hoy viviendo. Tiran al agua servida a un escenario natural que contamina las napas y pasa al partido de Madariaga. Esta gestión, en vez de ocuparse de eso, se puso a hacer bicisendas, veredas. El maquillaje.

-¿Lo nota al intendente más preocupado quizás en la asesoría que le está brindando a Cristian Ritondo hoy en la Provincia que en resolver los problemas de la ciudad?

No le acredito seriedad. Siempre fue un intendente de Twitter, de Marketing, nunca fue un intendente presente, nunca fue un intendente que estuvo cerca de la gente sino que hizo mucho telemarketing, etcétera. Yo siempre dije que era un funcionario de redes.

Al Concejo Deliberante va en las fechas de las presentaciones, a dar su discurso de lo que pretende hacer, del ideal que nunca logra, que nunca cumple, y después los presupuestos son un dibujo bastante interesante para analizar. Hoy está más ocupado en la coordinación de campaña de Ritondo que lo está ocupándose acá en Pinamar. Lo dice explícito, lo expresó.

Si yo no supiera eso, te diría que está en el mismo nivel que siempre, que está ausente. Un intendente que gana 1.000.0000 de pesos mensuales y no hace absolutamente nada la verdad que no merece ningún tipo de seriedad