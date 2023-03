No todos están conformes con la gestión de Mario Secco al frente del municipio de Ensenada. A través de los años, el alcalde ha recibido una lluvia de críticas que no cesa. Se ha dicho que el distrito es un feudo, que el intendente “patotea y no da soluciones”, que crecen el desempleo y la inseguridad y también, en plena crisis económica, las tasas municipales.

El concejal Leandro “Peto” Rojas, presidente del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) y aspirante a disputar la intendencia este año, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y puso el foco en “un montón de cuestiones” que afectan a los vecinos, entre las que mencionó la inseguridad y “problemas edilicios y de infraestructura” en las escuelas.

MIRÁ TAMBIÉN Dolores: Etchevarren entregó nuevas viviendas del barrio Arturo Illia

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230321 Peto Rojas

–¿Qué expectativas tiene de cara a las elecciones a nivel local? ¿Ya ha definido su futuro político? ¿Tiene ganas de pelear por el sillón municipal?

Lo que nosotros decimos es que pelea electoral no nos tiene que sacar del foco, de lo importante, que son las necesidades de la gente. Esto no evita que nosotros también en el distrito estemos generando un espacio de participación, un espacio en el que tiene las puertas abiertas todo el que se quiera sumar, un espacio en el que se generan muchos proyectos, ideas e iniciativas, donde todos los que opinan valen por igual. Y eso ¿en pos de qué? En pos, obviamente, de nuestra querida Ensenada, en pos de cada uno de nuestros vecinos, en pos de ese sueño que tenemos muchos ensenadenses que es el día de mañana también poder llevar los destinos de la ciudad de Ensenada adelante. Sin dudas, tiene que tener un porvenir muchísimo mejor, con igualdad de oportunidades y, obviamente, tratando de resolver las demandas pendientes.

Ya hace un tiempo que venimos transitando este camino, con un gran equipo. Hace ya mucho tiempo que empezamos a caminar la ciudad de punta a punta, a conocer a cada uno de nuestros vecinos, a escucharlo personalmente por sobre todas las cosas. La escucha activa es fundamental, también, para conocer cuáles son sus preocupaciones, para saber cuáles son sus necesidades y las realidades, cuáles son sus ideas.

Vemos que la gente quiere vivir tranquila, que la gente quiere vivir segura, que necesita empleo genuino, que quiere que los pibes también puedan estudiar y que se generen verdaderas oportunidades para las próximas generaciones. Asumimos este compromiso porque estamos convencidos de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Queremos ser conscientes de que somos capaces de escribir una nueva historia y generar un cambio de rumbo. Estamos trabajando en una plataforma de largo plazo, con políticas claras, con ideas renovadoras, unificando objetivos, planificando, proyectando, armando equipos con técnicos, con profesionales, un minigabinete paralelo por si nos toca llevar adelante los destinos de la ciudad a partir del 10 de diciembre. Así que estamos muy contentos por el trabajo que venimos haciendo.

Leandro “Peto” Rojas.

–Usted señalaba esta necesidad de cambio en la ciudad. ¿Cuál es hoy la realidad social de Ensenada?

La verdad es que nosotros estamos en un distrito donde gobierna el kirchnerismo hace casi veinte años. Muchas veces nosotros escuchamos decir a los funcionarios del municipio decir que están en una etapa de sintonía fina, retocando los detalles. Y nosotros disentimos absolutamente de todo eso. Porque no es que llega un gobierno y finaliza la totalidad de las cosas que realiza. Siempre quedan cuestiones por resolver. Y Ensenada no está exenta de un montón de cuestiones. En las caminatas de escucha y cercanía con los vecinos vemos que cada barrio tiene una demanda distinta. Tenemos problemas ambientales, y la verdad que la agenda ambiental es escasa en Ensenada. Y en los próximos años tiene que ser un instrumento de debate y de generación de propuestas. Con respecto a la educación, hay cuestiones edilicias y de infraestructura. La verdad que es algo para trabajarlo. Tenemos que hacer una evaluación general de dónde estamos parados: dónde hay que reforzar, qué tenemos que trabajar, trabajar sobre problemas de infraestructura, de equipamiento, de conectividad. Creo que el sistema educativo es fundamental en toda sociedad. Y la verdad que nosotros no lo tenemos como una prioridad en el distrito. La economía local ha tenido una afectación muy grande. Entonces, tenemos que trabajar de manera entrelazada para recuperar esa economía y que la recuperación de la economía sea cada vez más rápida. La cuestión del empleo también es un problema que tenemos en la ciudad. Siempre decimos que tener una ciudad industrial y que haya tanta desocupación es algo ilógico. ¿Cómo tratamos de reducir eso? Generando nuevas fuentes y salidas laborales, volviendo también a darles importancia a las escuelas de oficios. Y después otro problema grande que hay, y que lo planteamos, que no es una sensación ni es una moda, es la inseguridad. ¿Cómo empezamos a combatir eso? Con decisión política, con inversión tecnológica. Un país seguro es donde la población vive con tranquilidad, y nosotros queremos generar eso para los ciudadanos. Así que hay mucho por trabajar en el distrito. Lo que sí también digo es que la gente está un poco cansada de la pelea y la confrontación política: quiere escuchar ideas, propuestas, soluciones. Y para quienes formamos parte del ámbito de la política, nuestros verdaderos enemigos tienen que ser la inseguridad, la inflación y la desocupación. Por eso es que nosotros estamos por darle sentido a un proyecto político. Por eso es importante el camino que estamos haciendo, generando posibilidades de crecer como una verdadera alternativa al gobierno de turno.

–En cuanto a la inseguridad, ¿considera que falta inversión municipal en esta área?

Lo que nosotros consideramos es que tiene que haber una mayor inversión tecnológica: más colocación de cámaras, más patrullaje. Más allá de que se hayan adquirido varios vehículos y motocicletas, creo que es fundamental la descentralización de la seguridad, ¿no?, es algo en lo que tenemos que trabajar. También el tema de la denuncia del ciudadano creo que es fundamental. La policía tiene una forma de ver cómo abordar cada una de las cosas que van sucediendo en el distrito, pero sí, hay mucho por trabajar respecto a lo que es seguridad. El mapa del delito también es fundamental.